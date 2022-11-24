Эксклюзивный BMW 3.0 CSL для коллекционеров: историческая ливрея и 6-ступенчатая МКП

Представленный сегодня спорткар — финальный аккорд празднования 50-летнего юбилея подразделения BMW M GmbH, эффектное купе ручной сборки сочетает в себе ностальгические мотивы и передовые технологии, его тираж составит всего 50 экземпляров.

BMW 3.0 CSL стал, по сути, мелкосерийным воплощением концепта BMW 3.0 CSL Hommage образца 2015 года, а тот в свою очередь отсылает к первой разработанной подразделением BMW M модели — купе BMW 3.0 CSL (E9) из первой половины 70-х, наиболее экстремальная версия которого имела развитый аэродинамический обвес с высокими плавниками на корме, из-за которого модель получила кличку «бэтмобиль». Историческая расшифровка букв CSL — Coupe, Sport, Leichtbau, современная — Competition, Sport, Lightweight.

Серийный 3.0 CSL получился не таким элегантным, как концепт Hommage, поскольку сделан на базе довольно грузного на вид кузова BMW M4 CSL (эта модель дебютировала в мае), но пухлые обводы концепта и его аэродинамическое оперение воспроизведены на серийной машине довольно точно, при этом мелких деталей стало больше — например, появились продольные рёбра на крыше. Раздутые ноздри исходного M4 CSL заменены более изящными «почками» и в целом обводы кузова стали более плавными. Весь новый обвес изготовлен из углепластика.



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Если тираж BMW M4 CSL составит 1000 экземпляров, то купе 3.0 CSL выпустят в «юбилейном» количестве 50 штук, и цифра 50 многократно используется в его декоре, в том числе на боковинах шин и набалдашнике рычага переключения передач. Да-да, BMW 3.0 CSL оснащён только 6-ступенчатой «механикой», что ещё сильнее отдаляет его от исходного M4 CSL, который снабжается безальтернативным 8-ступенчатым «автоматом». Обе модели имеют строго задний привод, контролировать тягу помогает активный самоблокирующийся дифференциал.



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BMW 3.0 CSL имеет тот же доработанный рядный 3,0-литровый 6-цилиндровый бензиновый турбомотор S58, что и BMW M4 CSL, но его максимальная мощность увеличена с 550 до 560 л.с., а максимальный крутящий момент уменьшен с 650 до 550 Нм из-за ограниченных возможностей механической коробки передач. Динамических характеристик купе 3.0 CSL компания BMW не раскрывает, для ориентира скажем, что исходный BMW M4 CSL набирает первую «сотню» за 3,7 с, а его максимальная скорость составляет 307 км/ч.



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Снаряженную массу купе 3.0 CSL компания BMW тоже не указала, но оно получило тот же набор облегчённых деталей, что M4 CSL, который весит 1625 кг, плюс новый обвес. Задних сидений нет, вместо них — ниши для хранения шлемов. Колёса у BMW 3.0 CSL на дюйм больше, чем у M4 CSL: спереди — 20-дюймовые, сзади — 21-дюймовые, крепление центральной гайкой имеет заглушку в виде эмблемы BMW. Сквозь ажурные спицы колёс видны карбон-керамические тормоза: спереди — 400-миллиметровые с 6-поршневыми суппортами, сзади — 380 миллиметровые с однопоршневыми суппортами.



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Цена BMW 3.0 CSL официально не объявлена, независимый ресурс BMWblog сообщает, что она составляет 750 000 евро против 165 200 евро за BMW M4 CSL.

