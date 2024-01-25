Бизнес ×
  • BMW втянули в дизельгейт: обнаружились проблемы с кроссовером X3

BMW втянули в дизельгейт: обнаружились проблемы с кроссовером X3

25.01.2024 52 0 0

Под подозрение попали автомобили баварского бренда, оснащаемые 2,0-литровым дизелем, которые выпускались в период с 2010 по 2014 годы.

Старт так называемому «дизельному скандалу» был дан ещё в 2015 году: тогда в эпицентре оказался немецкий концерн Volkswagen, череда расследований началась в Штатах. Напомним, регуляторы обвинили автопроизводителя в намеренном искажении сведений о реальном объёме выбросов вредных веществ от некоторых дизельных моторов, которыми оснащались машины марок, входящих в состав концерна VW. Производитель признал за собой вину в том, что использовал специальное программное обеспечение, чтобы занижать показатели на тестах.

На фото: дизельный четырёхцилиндровый 2,0-литровый двигатель BMW

Позже к этому процессу присоединились и другие компании, в том числе FCA (Fiat Chrysler Automobiles – это старое название, которое не используется, после того как концерн объединился с PSA, образовав автогигант Stellantis). Напомним, тогда в использовании «хитрого ПО» обвинили внедорожники Jeep Grand Cherokee и пикапы Ram 1500, которые сошли с конвейера в 2014-2015 годах.

На фото: BMW X3 (2010-2014)

Несмотря на то, что с момента старта дизельгейта прошло уже более восьми лет, автопроизводителей продолжают ловить на «грязных выхлопах». Теперь процесс затронул BMW: европейские регуляторы начали расследование, касающееся уровня вредных веществ в выхлопах 2,0-литрового дизельного двигателя, которым оснащался кроссовер X3, выпускаемый с 2010 по 2014 годы.

Организация Deutsche Umwelt Hilfe (DUH) ещё летом прошлого года сообщила властям Германии о том, что обнаружила некое «незаконное устройство», позволяющее некоторым дизельным автомобилям BMW снижать реальный уровень выбросов во время тестов. Как сообщает Bild, теперь на основании этого отчёта Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) начал расследование в отношении BMW.

Официальных комментариев от баварского автопроизводителя пока не поступало (кроме подтверждения, что расследование ведётся). Согласно данным немецкого издания, которое ссылается на внутренние документы BMW, компания намерена отклонить обвинения, списав выявленное устройство на «производственный дефект».

Предположительно в случае, если автомобильная компания добьётся успеха, ей придётся объявить об отзыве только тех автомобилей, которые «фигурируют» в расследовании, то есть кроссоверов BMW X3 с 2,0-литровыми дизелями, которые были выпущены за указанный в отчёте DUH период.

Но в случае, если KBA в ходе текущего расследования обнаружит доказательства, свидетельствующие о мошенничестве со стороны BMW, скорее всего, производителя будет ждать административное и уголовное наказание. Кроме того, регулятор, вероятно, проверит и другие модели бренда, оснащённые теми же четырёхцилиндровыми дизельными моторами на предмет сокрытия реального уровня выбросов вредных веществ.

Тем временем, BMW готовится к скорой презентации X3 следующего поколения. Недавно дизайнер Kolesa.ru показал, какой может оказаться внешность нового кроссовера.

кроссовер дизель законы Европа бизнес BMW BMW X3

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Спортивные авто Джон Хеннесси: от гаражного тюнинга к быстрейшим суперкарам планеты В начале 90-х Джон Хеннесси начинал с доработки своего собственного японского спорткара, а спустя два с небольшим десятилетия благодаря его стараниям невероятный Bugatti Veyron Supersport пе... 1656 0 0 24.01.2024
Статьи / Кольцевые гонки Всех догнали: как мы выступили в зимней гонке на вылет среди журналистов и блогеров Каждый автожурналист где-то глубоко внутри себя периодически находит гены Айртона Сенны, Себастьена Лёба или Криса Аткинсона, которые не дают ему спокойно жить и вызывают приступы непреодоли... 529 0 3 23.01.2024
Статьи / Ремонт и обслуживание Индекс воздушного фильтра: итоги 2023 года Почти всё есть, но дорого: примерно так можно кратко охарактеризовать ситуацию с расходниками и запчастями на российском рынке. Жизнь автомобилистам мог бы облегчить курс рубля, но успехов,... 432 0 0 22.01.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Где же у него кнопка? Тест-драйв Jetour Dashing Стремительно ворвавшаяся на российский рынок компания Jetour запустила в продажу две модели. На большом кроссовере X90 мы уже поездили, а теперь в наших руках машина поменьше, но точно не ме... 14088 28 335 12.09.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, Launch Control и старые недостатки: тест-драйв обновленного Geely Coolray Эта машина буквально подзуживает: «А давай пройдем этот поворот побыстрее? А чего этот крузак тащится 65, давай его обгоним?». Много вы знаете автомобилей китайских марок, которые вызывают т... 8380 13 3 21.11.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Chery Tiggo 8 Pro Max 2023: новый салон и ZF вместо BorgWarner У этой модели Chery бурная биография: Tiggo 8 запущен в мае 2020, версия Pro появилась в марте 2021, в апреле 2022 года в лице «восьмерки» с приставкой Pro Max дебютировал первый полнопривод... 7419 14 2 04.09.2023
Change privacy settings