BMW втянули в дизельгейт: обнаружились проблемы с кроссовером X3

Под подозрение попали автомобили баварского бренда, оснащаемые 2,0-литровым дизелем, которые выпускались в период с 2010 по 2014 годы.

Старт так называемому «дизельному скандалу» был дан ещё в 2015 году: тогда в эпицентре оказался немецкий концерн Volkswagen, череда расследований началась в Штатах. Напомним, регуляторы обвинили автопроизводителя в намеренном искажении сведений о реальном объёме выбросов вредных веществ от некоторых дизельных моторов, которыми оснащались машины марок, входящих в состав концерна VW. Производитель признал за собой вину в том, что использовал специальное программное обеспечение, чтобы занижать показатели на тестах.

На фото: дизельный четырёхцилиндровый 2,0-литровый двигатель BMW

Позже к этому процессу присоединились и другие компании, в том числе FCA (Fiat Chrysler Automobiles – это старое название, которое не используется, после того как концерн объединился с PSA, образовав автогигант Stellantis). Напомним, тогда в использовании «хитрого ПО» обвинили внедорожники Jeep Grand Cherokee и пикапы Ram 1500, которые сошли с конвейера в 2014-2015 годах.



На фото: BMW X3 (2010-2014)

Несмотря на то, что с момента старта дизельгейта прошло уже более восьми лет, автопроизводителей продолжают ловить на «грязных выхлопах». Теперь процесс затронул BMW: европейские регуляторы начали расследование, касающееся уровня вредных веществ в выхлопах 2,0-литрового дизельного двигателя, которым оснащался кроссовер X3, выпускаемый с 2010 по 2014 годы.



Организация Deutsche Umwelt Hilfe (DUH) ещё летом прошлого года сообщила властям Германии о том, что обнаружила некое «незаконное устройство», позволяющее некоторым дизельным автомобилям BMW снижать реальный уровень выбросов во время тестов. Как сообщает Bild, теперь на основании этого отчёта Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) начал расследование в отношении BMW.

Официальных комментариев от баварского автопроизводителя пока не поступало (кроме подтверждения, что расследование ведётся). Согласно данным немецкого издания, которое ссылается на внутренние документы BMW, компания намерена отклонить обвинения, списав выявленное устройство на «производственный дефект».



Предположительно в случае, если автомобильная компания добьётся успеха, ей придётся объявить об отзыве только тех автомобилей, которые «фигурируют» в расследовании, то есть кроссоверов BMW X3 с 2,0-литровыми дизелями, которые были выпущены за указанный в отчёте DUH период.

Но в случае, если KBA в ходе текущего расследования обнаружит доказательства, свидетельствующие о мошенничестве со стороны BMW, скорее всего, производителя будет ждать административное и уголовное наказание. Кроме того, регулятор, вероятно, проверит и другие модели бренда, оснащённые теми же четырёхцилиндровыми дизельными моторами на предмет сокрытия реального уровня выбросов вредных веществ.



Тем временем, BMW готовится к скорой презентации X3 следующего поколения. Недавно дизайнер Kolesa.ru показал, какой может оказаться внешность нового кроссовера.