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  • Несуществующему FCA придётся выплатить дополнительную компенсацию из-за дизельных выбросов

Несуществующему FCA придётся выплатить дополнительную компенсацию из-за дизельных выбросов

03.08.2022 70 0 0

Ранее при расследовании дела в США автопроизводитель признал себя виновным мошенничестве с уровнем выбросов дизельных двигателей.

 

Концерн Fiat Chrysler Automobiles в начале 2021 года объединился с французской группой PSA: в результате этого слияния был образован автогигант Stellantis, при этом названия партнёров этой сделки были упразднены и теперь не используются. Хотя, очевидно, это не распространяется на американское подразделение FCA, которое суд обязывает выплатить компенсацию за «неэкологичные» дизели.

На фото: Ram 1500 (2014-2016)

Проблемы на этом поприще у автопроизводителя возникли ещё в 2017 году, когда американский Минюст обвинил концерн в использовании специального программного обеспечения, которое позволяло скрывать на тестах реальный уровень вредных выхлопов ряда моторов. Речь тогда шла о дизельных 3,0-литровых двигателях V6 двух моделей – внедорожников Jeep Grand Cherokee и пикапов Ram 1500 2014-2016 годов.

В ходе рассмотрения дела в агентстве по охране окружающей среды США заявили о том, что в стране находится примерно 104 тыс. машин, у которых объём выбросов превышает норму (это было ещё в 2019 году). Как сообщает агентство Reuters, американское подразделение FCA US LLC достигло соглашения с Министерством юстиции: производитель признал вину и согласился выплатить штраф в размере 96,1 млн долларов, а также компенсацию в размере 203,6 млн долларов. Кроме того, компании назначили трёхлетний испытательный срок.

По словам Тодда Кима, помощника генерального прокурора, совокупный штраф в размере 300 млн долларов для концерна стал «результатом исчерпывающего трёхлетнего расследования». По информации агентства, производителя обязали провести проверку автомобилей и этапов производства на соответствие действующему в Штатах «закону о чистом воздухе», а также провести аудит собственных процедур тестирования машин на уровень выбросов.

На фото: Jeep Grand Cherokee (2014-2016)

Отметим, ранее американское представительство FCA выплатило «гражданский штраф» в размере 311 млн долларов, а ещё 183 млн долларов компенсации: средства были направлены более чем 63 тыс. человек, которые стали участниками коллективного иска по делу о дизельных двигателях с завышенным уровнем выбросов вредных веществ.

Концерн ещё в 2019 году обязали отозвать с рынка США автомобили, у которых нашли незаконное ПО. На сервисе им должны были установить новое программное обеспечение управления двигателем. Тогда автопроизводитель отметил, что перепрошивка не повлияет на средний расход топлива Jeep Grand Cherokee и Ram 1500.

Напомним, модельный ряд бренда Ram в дальнейшем пополнит электрический пикап. Предполагается, что он составит конкуренцию «зелёным» полноразмерным грузовикам Ford F-150 Lightning, GMC Hummer EV и Chevrolet Silverado EV – все три предназначены для американского рынка, хотя у возрождённого Хаммера есть шанс добраться до Европы.

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