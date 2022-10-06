Boldmen CR4 S: баварский карбоновый родстер на базе BMW Z4 стал мощнее и дороже

Компанию Boldmen (название переводится с английского как «смелые люди») основал в 2020 году Фридхельм Висманн, один из двух братьев Висманнов, владевших в прошлом одноимённой автомобильной компанией — Wiesmann, которая после банкротства была продана Рохину Берри и минувшей весной вернулась на рынок с новой моделью — электрическим родстером Project Thunderball. Ну а Фридхельм Висманн буквально принялся за старое, соучредителями Boldmen стали предприниматель Харальд Кес и его сын Михаэль Кес, оба с опытом работы в автоиндустрии.

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Летом прошлого года компания Boldmen представила свою первую модель — родстер CR4, сделанный на базе BMW Z4 поколения G29. Буквы CR расшифровываются как Carbon Roadster, а цифра 4 указывает на начальную мощность около 400 л.с. Boldmen CR4 имеет полностью уникальное наружное оперение кузова, изготовленное из углепластика, его дизайн слегка напоминает модели Wiesmann, но всё же тема ретро у CR4 выражена менее явно. Интерьер у Boldmen CR4 и вовсе такой же, как у BMW Z4, но он отделан более дорогими материалами, а эмблемы BMW заменены эмблемами Boldmen.



Boldmen CR4 стоит от 189 900 евро, что заметно дороже исходного BMW Z4 M40i (от 66 900 евро): наценка объясняется не только переделанным кузовом и эксклюзивностью (Boldmen хочет выпускать не более 120 машин в год), но и улучшенной технической начинкой: рядная «шестёрка» BMW B58 форсирована со стоковых 340 л.с. и 500 Нм до 408 и 610 Нм, благодаря чему время разгона до 100 км/ч сократилось с 4,5 до 3,9 с, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Коробка передач стандартная — 8-ступенчатый «автомат» ZF, ведущие колёса — задние. Снаряженная масса — 1495 кг, что примерно на центнер меньше, чем у исходного BMW Z4.



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Свежеиспечённая версия S родстера Boldmen CR4, которая стоит от 209 500 евро, предлагает дополнительный апгрейд двигателя: отдача увеличена до 500 л.с. и 700 Нм, время разгона до 100 км/ч уменьшено до 3,7 с. В виде опции за 11 500 евро компания предлагает ещё и S-Paket, который поднимает потолок максимальной скорости до 270 км/ч, а так же включает в себя больше деталей и некрашенного карбона, более мощные тормоза и более громко звучащую выхлопную систему.



Как сообщает немецкий журнал auto motor und sport, следующей моделью Boldmen, скорее всего, станет купе CC4 на базе актуальной Toyota Supra, которая, как известно, позаимствовала техническую начинку у BMW Z4.

