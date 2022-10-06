Новинки ×
  • Boldmen CR4 S: баварский карбоновый родстер на базе BMW Z4 стал мощнее и дороже

Boldmen CR4 S: баварский карбоновый родстер на базе BMW Z4 стал мощнее и дороже

06.10.2022 142 0 0

Молодая баварская компания Boldmen GmbH, базирующаяся в Вельдене (пригород Аугсбурга), подготовила новую версию S своей первой и пока единственной модели — родстера CR4: мощность рядного 3,0-литрового бензинового турбомотора увеличена до 500 л.с.

 

Компанию Boldmen (название переводится с английского как «смелые люди») основал в 2020 году Фридхельм Висманн, один из двух братьев Висманнов, владевших в прошлом одноимённой автомобильной компанией — Wiesmann, которая после банкротства была продана Рохину Берри и минувшей весной вернулась на рынок с новой моделью — электрическим родстером Project Thunderball. Ну а Фридхельм Висманн буквально принялся за старое, соучредителями Boldmen стали предприниматель Харальд Кес и его сын Михаэль Кес, оба с опытом работы в автоиндустрии.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Летом прошлого года компания Boldmen представила свою первую модель — родстер CR4, сделанный на базе BMW Z4 поколения G29. Буквы CR расшифровываются как Carbon Roadster, а цифра 4 указывает на начальную мощность около 400 л.с. Boldmen CR4 имеет полностью уникальное наружное оперение кузова, изготовленное из углепластика, его дизайн слегка напоминает модели Wiesmann, но всё же тема ретро у CR4 выражена менее явно. Интерьер у Boldmen CR4 и вовсе такой же, как у BMW Z4, но он отделан более дорогими материалами, а эмблемы BMW заменены эмблемами Boldmen.

Boldmen CR4 стоит от 189 900 евро, что заметно дороже исходного BMW Z4 M40i (от 66 900 евро): наценка объясняется не только переделанным кузовом и эксклюзивностью (Boldmen хочет выпускать не более 120 машин в год), но и улучшенной технической начинкой: рядная «шестёрка» BMW B58 форсирована со стоковых 340 л.с. и 500 Нм до 408 и 610 Нм, благодаря чему время разгона до 100 км/ч сократилось с 4,5 до 3,9 с, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Коробка передач стандартная — 8-ступенчатый «автомат» ZF, ведущие колёса — задние. Снаряженная масса — 1495 кг, что примерно на центнер меньше, чем у исходного BMW Z4.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Свежеиспечённая версия S родстера Boldmen CR4, которая стоит от 209 500 евро, предлагает дополнительный апгрейд двигателя: отдача увеличена до 500 л.с. и 700 Нм, время разгона до 100 км/ч уменьшено до 3,7 с. В виде опции за 11 500 евро компания предлагает ещё и S-Paket, который поднимает потолок максимальной скорости до 270 км/ч, а так же включает в себя больше деталей и некрашенного карбона, более мощные тормоза и более громко звучащую выхлопную систему.

Как сообщает немецкий журнал auto motor und sport, следующей моделью Boldmen, скорее всего, станет купе CC4 на базе актуальной Toyota Supra, которая, как известно, позаимствовала техническую начинку у BMW Z4.

родстер спортивные авто новинки Boldmen

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Вдоль по трассе 60: опыт владения BMW 325i E36 Обзавестись автомобилем из культового роуд-муви «Трасса 60» – задача в нашей стране непростая. Это и длительные поиски, и «параллельный импорт», и сложная логистика, и годы мучительного ожид... 116 1 0 06.10.2022
Статьи / Авто с пробегом Range Rover Evoque I с пробегом: нержавеющий кузов, отсталая мультимедиа и слабая электрика Внедорожники Range Rover традиционно были большими, прожорливыми и даже немного неуклюжими. Выход модели Evoque сломал все стереотипы о том, какой может быть машина этой британской марки. Но... 1127 1 1 05.10.2022
Статьи / Популярные вопросы Какую страховку нужно оформить для выезда за рубеж на автомобиле Если вы решились на путешествие за границу на своем автомобиле, нужно учитывать, что полис ОСАГО, купленный в России, не работает за ее пределами. Чтобы ездить по территории других стран, по... 253 0 1 04.10.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 12464 7 141 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 10927 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 7875 25 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings