Из «большой американской тройки» у двух компаний в модельном ряду есть большие полноразмерные внедорожники, а у Chrysler такой автомобиль на данный момент отсутствует. Мы решили представить, каким он мог бы получиться.

Самым известным представителем этого сегмента в России является, пожалуй, Cadillac Escalade ESV. У этого автомобиля есть также два более доступных «родственника» — Chevrolet Suburban и GMC Yukon XL, которые официально в нашей стране не представлены. Ford конкурирует с ними моделью Expedition MAX, а в премиальном сегменте играет Lincoln Navigator L. Что же касается компании Chrysler, то пока «топовыми» являются внедорожники Jeep Grand Cherokee и Dodge Durango, которые ощутимо меньше по габаритам.

За основу для гипотетического полноразмерного внедорожника от компании Chrysler мы взяли новый пикап Ram 1500. Колёсная база немного уменьшена, а задний свес – наоборот, стал длиннее. Задние боковые двери сделаны шире для более комфортной посадки на второй и третий ряды сидений. Фонари получили характерный для некоторых моделей Dodge дизайн с объединяющими их светодиодными полосками, при этом их стилистика осталась угловатой, как у пикапа в целом. Также внедорожник, аналогично пикапу, имеет множество хромированных деталей.

Кстати, летом мы выпустили большой материал об опыте владения внедорожником Dodge Durango III. Также на днях в США прошла выставка SEMA, на которой Dodge представил 1000-сильный рестомод на базе модели Charger 168 года.