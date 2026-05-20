Большой кроссовер GAC S9 для России: новые подробности

На нашем рынке полноприводный гибридный паркетник GAC предложат с той же 340-сильной установкой, что и младший кроссовер S7. А вот батарея у «девятки» другая.

Новый кроссовер с индексом S9 компания GAC официально анонсировала для России в начале мая. Теперь местное подразделение поделилось подробностями о технике нашей версии. Напомним, паркетник представляет собой последовательный гибрид (REEV), то есть его ДВС работает только в режиме генератора. В гамме GAC кроссовер окажется на ступеньку выше другого гибридного SUV – GAC S7. Последний стартовал в России в марте текущего года.

GAC S9 для России

Как и младший кроссовер GAC S7, «девятка» имеет бензиновый турбомотор 1.5 и два электродвигателя, то есть флагман тоже по умолчанию полноприводный. Суммарная мощность установки – те же 340 л.с., что и у нашей «семерки» (в Китае совокупная отдача старшего кросса составляет внушительные 500 л.с.). При этом в GAC отметили, что «транспортный налог на последовательные гибриды рассчитывается на основе максимальной 30-минутной мощности электромоторов», а для GAC S9 этот показатель «составляет всего 147 л.с.»

GAC S9 для России

Батарея у S9 своя – емкостью 44,5 кВт*ч (у S7 аккумулятор на 36,3 кВт*ч), она от фирмы CATL. Время быстрой зарядки с 30% до 80% – 15 минут. Только на электротяге GAC S9 проедет 280 км по циклу NEDC, суммарный запас хода – 1019 км (показатели GAC S7 – 153 и 867 км). Объявлено, что первую «сотню» флагман наберет за 7,2 секунды (S7 это упражнение проделает за 6,7 секунды).

GAC S9 для России 1 / 2 GAC S9 для России 2 / 2

Дизайн экстерьера оформлен в едином ключе с «семеркой». Хотя есть и собственные фишки, среди них – обычные ручки дверей вместо выкидных и «интерактивные» задние фонари, то есть способные менять свой узор. Длина GAC S9 равна 5060 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1760 мм, колесная база – 2930 мм. Габариты GAC S7: 4900/1950/1780 мм, расстояние между осями – 2880 мм.

GAC S9 для Китая. В России лидара не будет 1 / 7 GAC S9 для Китая. В России лидара не будет 2 / 7 GAC S9 для Китая. В России лидара не будет 3 / 7 GAC S9 для Китая. В России лидара не будет 4 / 7 GAC S9 для Китая. В России лидара не будет 5 / 7 GAC S9 для Китая. В России лидара не будет 6 / 7 GAC S9 для Китая. В России лидара не будет 7 / 7

На свежей картинке с интерьером российского GAC S9 видно, что, как и на родине, у нас кроссовер будет доступен в трехрядном исполнении (S7 – строго пятиместный). В России новинке еще обещаны адаптивная подвеска, 21-дюймовые колеса, двухцветная окраска кузова, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения и автопарковщик. Лидар, который есть у S7 и S9 в Китае, российским паркетникам не положен.

В продажу GAC S9 поступит в ближайшее время. Гибридный GAC S7 2026 года выпуска без учета акций сейчас стоит от 5 899 000 рублей.

Кстати, Kolesa.ru уже познакомился с GAC S9 в китайской спецификации, подробности – в нашем материале.