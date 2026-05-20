Гибридные авто ×

Большой кроссовер GAC S9 для России: новые подробности

20.05.2026 231 0 0
Большой кроссовер GAC S9 для России: новые подробности

На нашем рынке полноприводный гибридный паркетник GAC предложат с той же 340-сильной установкой, что и младший кроссовер S7. А вот батарея у «девятки» другая.

Новый кроссовер с индексом S9 компания GAC официально анонсировала для России в начале мая. Теперь местное подразделение поделилось подробностями о технике нашей версии. Напомним, паркетник представляет собой последовательный гибрид (REEV), то есть его ДВС работает только в режиме генератора. В гамме GAC кроссовер окажется на ступеньку выше другого гибридного SUV – GAC S7. Последний стартовал в России в марте текущего года.

GAC S9 для России

Как и младший кроссовер GAC S7, «девятка» имеет бензиновый турбомотор 1.5 и два электродвигателя, то есть флагман тоже по умолчанию полноприводный. Суммарная мощность установки – те же 340 л.с., что и у нашей «семерки» (в Китае совокупная отдача старшего кросса составляет внушительные 500 л.с.). При этом в GAC отметили, что «транспортный налог на последовательные гибриды рассчитывается на основе максимальной 30-минутной мощности электромоторов», а для GAC S9 этот показатель «составляет всего 147 л.с.»

GAC S9 для России

Батарея у S9 своя – емкостью 44,5 кВт*ч (у S7 аккумулятор на 36,3 кВт*ч), она от фирмы CATL. Время быстрой зарядки с 30% до 80% – 15 минут. Только на электротяге GAC S9 проедет 280 км по циклу NEDC, суммарный запас хода – 1019 км (показатели GAC S7 – 153 и 867 км). Объявлено, что первую «сотню» флагман наберет за 7,2 секунды (S7 это упражнение проделает за 6,7 секунды).

GAC S9 для России
GAC S9 для России
1 / 2
GAC S9 для России
GAC S9 для России
2 / 2

Дизайн экстерьера оформлен в едином ключе с «семеркой». Хотя есть и собственные фишки, среди них – обычные ручки дверей вместо выкидных и «интерактивные» задние фонари, то есть способные менять свой узор. Длина GAC S9 равна 5060 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1760 мм, колесная база – 2930 мм. Габариты GAC S7: 4900/1950/1780 мм, расстояние между осями – 2880 мм.

GAC S9 для Китая. В России лидара не будет
GAC S9 для Китая. В России лидара не будет
1 / 7
GAC S9 для Китая. В России лидара не будет
GAC S9 для Китая. В России лидара не будет
2 / 7
GAC S9 для Китая. В России лидара не будет
GAC S9 для Китая. В России лидара не будет
3 / 7
GAC S9 для Китая. В России лидара не будет
GAC S9 для Китая. В России лидара не будет
4 / 7
GAC S9 для Китая. В России лидара не будет
GAC S9 для Китая. В России лидара не будет
5 / 7
GAC S9 для Китая. В России лидара не будет
GAC S9 для Китая. В России лидара не будет
6 / 7
GAC S9 для Китая. В России лидара не будет
GAC S9 для Китая. В России лидара не будет
7 / 7

На свежей картинке с интерьером российского GAC S9 видно, что, как и на родине, у нас кроссовер будет доступен в трехрядном исполнении (S7 – строго пятиместный). В России новинке еще обещаны адаптивная подвеска, 21-дюймовые колеса, двухцветная окраска кузова, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения и автопарковщик. Лидар, который есть у S7 и S9 в Китае, российским паркетникам не положен.

В продажу GAC S9 поступит в ближайшее время. Гибридный GAC S7 2026 года выпуска без учета акций сейчас стоит от 5 899 000 рублей.

Кстати, Kolesa.ru уже познакомился с GAC S9 в китайской спецификации, подробности – в нашем материале.

кроссовер Россия Китай авторынок новинки гибридные авто GAC GAC S9
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Где дороже обслуживать и ремонтировать автомобиль – в Европе или в России Рассуждения о том, что после ухода мировых брендов из России обслуживать и чинить машины стало нечем, уже поднадоели, да и устарели. Кто-то, конечно, перешел на «суверенную» продукцию, но бо... 285 0 0 20.05.2026
Статьи / Колёсная база Почему перегревается двигатель: причины, последствия и решения Летняя жара для автомобиля – примерно как бег в пуховике для человека. Пока всё новое и исправное, система охлаждения справляется, но стоит появиться одной слабой детали – и двигатель начина... 219 0 0 19.05.2026
Статьи / Мнение без фильтров Пойду пожру, а вы подождите: общество застрявших между ПДД и культурой Честно говоря, не нравятся мне современные АЗС. Вот эти все кофе, бургеры, акции, «центры притяжения» и мангалы с пневматическим оружием на прилавках – это всё как-то не по-божески. Потому ч... 938 16 1 18.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 41865 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 11697 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 9197 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
16 Пойду пожру, а вы подождите: общество застрявших между ПДД и культурой
5 Lada Niva следующего поколения: новые изображения
5 Фургоны и минивэны SKM М7 отправились к дилерам, цены известны
Новые комментарии
Change privacy settings