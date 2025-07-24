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  • Большой кроссовер Jetour Shanhai L7 Plus готовится к старту продаж: показан интерьер

Большой кроссовер Jetour Shanhai L7 Plus готовится к старту продаж: показан интерьер

24.07.2025 224 1 0

Бренд Jetour поделился свежими фирменными изображениями и видео своего нового кроссовера. Трехрядный SUV предложат в виде подзаряжаемого гибрида. Позже появится и чисто бензиновая версия, но ее будут позиционировать в качестве отдельной модели.

Первый показ нового паркетника электрифицированного семейства Shanhai принадлежащая компании Chery марка Jetour провела весной на Шанхайском автосалоне. Полное имя гибридной модели звучит как Jetour Shanhai L7 Plus. Интерьер сам производитель тогда не продемонстрировал. Теперь же рассекречен и он. Напомним, в линейке Shanhai уже есть гибрид L7 без «фамилии», который сделан на базе знакомого и россиянам Jetour X70 Plus. Однако новый L7 Plus – это совсем другой автомобиль. Сначала вновь пробежимся по внешности.

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Экстерьер Jetour Shanhai L7 Plus выполнен в новом стиле. Среди особенностей дизайна – вертикальные блоки фар и фонарей, полускрытые ручки дверей. Спереди и сзади вдобавок имеются светящиеся полоски. Впрочем, гладкая панель вместо привычной радиаторной решетки уже применяется на других моделях линейки Shanhai (сама решетка находится в нижней части бампера).

Длина Плюса равна 4810 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 2820 мм. Для сравнения, размеры «просто» Shanhai L7: 4749/1900/1720 мм, расстояние между осями – 2745 мм.

В салоне Jetour Shanhai L7 Plus – раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Причем центральный планшет можно наклонять влево или вправо на 10 градусов. Электроника – с искусственным интеллектом. Кроссоверу также достались трехспицевый руль и двухэтажный тоннель, боковые дефлекторы обдува сделали вертикальными. На тоннеле находится площадка для беспроводной зарядки, ниже идут ряд «рычажков» и пара неприкрытых подстаканников. В расположенный между передними креслами подлокотник встроен холодильник. Кроссовер будет доступен в пяти- или семиместном исполнении.

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По предварительным данным, силовая установка Shanhai L7 Plus включает бензиновый турбомотор 1.5 (156 л.с.), 204-сильный электродвигатель и батарею емкостью примерно 33 кВт*ч. Привод только передний. Официально объявлено, что в электрическом режиме кроссовер проедет 220 км по китайскому циклу CLTC, суммарная дальнобойность – около 1500 км.

На домашний рынок Jetour Shanhai L7 Plus должен выйти в ближайшее время. А впоследствии покупателям предложат и чисто бензиновый вариант. Вот только «традиционный» кроссовер будут позиционировать в качестве отдельной новой модели Jetour X70L.

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1 комментарий
24.07.2025 12:16
Terran_medic

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