Volkswagen временно остановит производство Golf, Tiguan, Touran и Tayron

Автомобильную отрасль ждёт новый кризис, связанный с полупроводниками, для которых, даже если они выпускаются в Европе, используются компоненты из Китая. Из-за продолжающегося торгового спора между США и Поднебесной, в ближайшей перспективе ожидаются перебои с поставками микрочипов Nexperia различным производителям. В частности, как оказалось, проблемы возникли у концерна Volkswagen.
Как сообщает британское издание Autocar, Volkswagen из-за ожидаемой нехватки полупроводников собирается с 29 октября 2025 года временно остановить производство Golf на своем заводе в Вольфсбурге (Германия). Отметим, эта модель является одной из самых востребованных в Европе: по данным Jato Dynamics, за первые восемь месяцев текущего года модель разошлась на старосветском рынке тиражом в 129 220 экземпляров (на 13% меньше, чем в январе-августе 2024-го).
По предположениям издания, приостановка ждёт и другие модели марки, которые сходят с конвейера того же предприятия в Вольфсбурге. В этом случае «на паузу» будет также поставлено производство кроссоверов Tiguan (в Европе за восемь месяцев реализовано 125 608 шт.) и Tayron (29 894 шт.), а также компактвэна Touran (17 487 шт.).
Пока что немецкий производитель не сообщил о том, на какой срок будет приостановлено производство перечисленных моделей Volkswagen. Сообщается, что у VW в настоящее время нет альтернативного поставщика микрочипов. В компании британскому изданию пояснили, что предварительное использование полупроводников от других поставщиков потребует длительного внутреннего тестирования и сертификации.
Не исключено, что позже будут временно остановлены конвейеры и на других предприятиях Volkswagen: речь идёт о площадках, расположенных в Эмдене, Ганновере и Цвиккау (Германия). Дело в том, что запасы микрочипов иссякают, а в Nexperia немецкого производителя уведомили, что больше не смогут гарантировать долгосрочные поставки продукции.
По данным Autocar, в ходе подготовки к приостановке производства, Volkswagen уже начал переговоры с чиновниками в Германии относительно использования субсидируемой схемы, которая позволит избежать массовых увольнений за счёт использования работников на краткосрочных проектах во время вынужденных простоев.
Kolesa.ru в прошлом месяце сообщал о том, что Volkswagen решил отложить запуск электрического Golf. Ожидается, что полностью «зелёная» модель, которая, скорее всего, получит название ID. Golf, появится не раньше 2030 года.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Торговый спор между Соединёнными Штатами и Китаем, а страдают европейцы? Елена, расскажите подробнее.