Volkswagen временно остановит производство Golf, Tiguan, Touran и Tayron

Автомобильную отрасль ждёт новый кризис, связанный с полупроводниками, для которых, даже если они выпускаются в Европе, используются компоненты из Китая. Из-за продолжающегося торгового спора между США и Поднебесной, в ближайшей перспективе ожидаются перебои с поставками микрочипов Nexperia различным производителям. В частности, как оказалось, проблемы возникли у концерна Volkswagen.

Как сообщает британское издание Autocar, Volkswagen из-за ожидаемой нехватки полупроводников собирается с 29 октября 2025 года временно остановить производство Golf на своем заводе в Вольфсбурге (Германия). Отметим, эта модель является одной из самых востребованных в Европе: по данным Jato Dynamics, за первые восемь месяцев текущего года модель разошлась на старосветском рынке тиражом в 129 220 экземпляров (на 13% меньше, чем в январе-августе 2024-го).

По предположениям издания, приостановка ждёт и другие модели марки, которые сходят с конвейера того же предприятия в Вольфсбурге. В этом случае «на паузу» будет также поставлено производство кроссоверов Tiguan (в Европе за восемь месяцев реализовано 125 608 шт.) и Tayron (29 894 шт.), а также компактвэна Touran (17 487 шт.).

Пока что немецкий производитель не сообщил о том, на какой срок будет приостановлено производство перечисленных моделей Volkswagen. Сообщается, что у VW в настоящее время нет альтернативного поставщика микрочипов. В компании британскому изданию пояснили, что предварительное использование полупроводников от других поставщиков потребует длительного внутреннего тестирования и сертификации.

Не исключено, что позже будут временно остановлены конвейеры и на других предприятиях Volkswagen: речь идёт о площадках, расположенных в Эмдене, Ганновере и Цвиккау (Германия). Дело в том, что запасы микрочипов иссякают, а в Nexperia немецкого производителя уведомили, что больше не смогут гарантировать долгосрочные поставки продукции.

По данным Autocar, в ходе подготовки к приостановке производства, Volkswagen уже начал переговоры с чиновниками в Германии относительно использования субсидируемой схемы, которая позволит избежать массовых увольнений за счёт использования работников на краткосрочных проектах во время вынужденных простоев.

Kolesa.ru в прошлом месяце сообщал о том, что Volkswagen решил отложить запуск электрического Golf. Ожидается, что полностью «зелёная» модель, которая, скорее всего, получит название ID. Golf, появится не раньше 2030 года.