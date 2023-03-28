VW Touran отмечает 20-летие обновками: больше сенсоров в салоне и богаче оснащение

В день премьеры нового Renault Espace , который из MPV превратился в кроссовер, компания Volkswagen решила напомнить, что в её европейской гамме ещё есть классический семейный однобъёмник Touran — в этом месяце ему стукнуло 20 лет с момента выхода на рынок первого поколения, по такому случаю компактвэн получил очередную дозу обновок.

MPV — исчезающий вид в Европе, семейные однообъёмники проиграли рыночную битву кроссоверам и постепенно сходят на нет. У марки Volkswagen осталась, по сути, всего одна модель в этом жанре — компактвэн Touran, более крупный Sharan в прошлом году был снят с производства, замену ему не подготовили.

VW Touran первого поколения (в центре) и второго поколения (по краям)

Touran первого поколения на платформе PQ35 вышел на рынок в марте 2003 года, следующий 2004-й оказался лучшим годом в карьере модели — тогда в Европе было реализовано более 190 000 экземпляров компактвэна, в последующие годы продажи были скромнее. «Второй» Touran на платформе MQB дебютировал в 2015 году, в 2016-м его продажи в Европе превысили 110 000 шт., результат прошлого года — менее 30 000, но уходить с европейского рынка Touran пока не собирается (китайский он покинул ещё в 2021-м), несмотря на то, что у него есть альтернатива в виде пассажирской версии «каблучка» VW Caddy.

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По случаю юбилея Touran компания Volkswagen решила перетряхнуть его стандартное оснащение: в него теперь входят адаптивный круиз-контроль, многофункциональная фронтальная камера, помощник при перестроениях и контраварийная система PreCrash с функцией обнаружения помех сзади. За доплату предлагаются трассовый автопилот Travel Assist (в сочетании с коробкой DSG) и адаптивная система управления головным светом Dynamic Light Assist.



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В салоне появились новый трёхспицевый руль с датчиками касания, сенсорный блок управления микроклиматом вместо трёх привычных «крутилок», новый мультимедийный экран без физических клавиш (раньше они были — располагались слева и справа от экрана), обновилась графика щитка приборов. Замена физических клавиш сенсорными — плохо решение, от которого Volkswagen решил оказаться на будущих моделях, но в Touran они «приехали», скажем так, по инерции. За доплату Touran может быть оснащён электроприводом багажной двери с активацией «пинком» (взмахом ноги под задним бампером). Салон, как и прежде, может быть 5- либо 7-местным. Во втором ряду можно установить три детских кресла — редкий кроссовер может похвастать такой шириной салона.



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Актуальная гамма двигателей компактвэна — это 1,5-литровая бензиновая «турбочетвёрка» (150 л.с.) и 2,0 литровый турбодизель (122 либо 150 л.с.), коробки передач — 6-ступенчатая «механика» либо 7-ступенчатый «робот» DSG с двумя сцеплениями, привод — только передний. Цены на обновлённый Touran в Германии начинаются от 37 845 евро.



Добавим, что в Китае Volkswagen по-прежнему выпускает полноразмерный минивэн Viloran.

