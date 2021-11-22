Минивэн Volkswagen Viloran получил новый салон на фоне слабых продаж

Внешность менять не стали, техника тоже прежняя: модель доступна с бензиновой двухлитровой «турбочетверкой», у которой два варианта мощности.

Вэн Viloran длиной 5,3 метра дебютировал под конец 2019-го, он разработан специально для Китая, там же налажено производство – за выпуск отвечает СП SAIC Volkswagen. Модель адресована, прежде всего, бизнесменам: в Поднебесной подобные машины любят, их зачастую используют как мобильные офисы. Но Viloran хитом так и не стал. Полноценные продажи стартовали в мае 2020-го, и, согласно статистике CarSalesBase, всего в прошлом году реализовано 21 506 единиц. Результат десяти месяцев 2021-го – лишь 8007 штук. Для сравнения, схожий по формату GAC Trumpchi M8 (экс-GM8, в России – GN8) в минувшем году разошелся по Китаю тиражом 33 974 экземпляра, а в январе-октябре года нынешнего продано уже 57 808 штук (в 2020-м «китаец» пережил рестайлинг). И вот на этом фоне представлен модернизированный VW Viloran, его премьера прошла на автосалоне в Гуанчжоу.

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Снаружи вэн не изменился, все обновки – внутри. Переделана передняя панель, экран мультимедийной системы отныне прилеплен к панели, а не встроен в нее, из-за чего центральные дефлекторы обдува перенесли ниже (у дореформенного Viloran они по бокам от планшета). Отдельного блока управления «климатом» больше нет – настройки вывели на тонкую сенсорную полоску, примыкающую к дисплею мультимедиа. Наконец, вместо традиционного рычага коробки установили маленький джойстик.



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Как и прежде, VW Viloran предложат только в семиместном исполнении, кресла установлены по схеме 2+2+3. У богатых комплектаций сиденья второго ряда имеют выдвижные подножки для ног, вентиляцию и функцию массажа. Еще в арсенале модели значатся виртуальная «приборка», панорамная крыша, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в пробке, системы автоторможения (с функцией распознавания пешеходов) и удержания в полосе движения, автопарковщик.



Двигатель тоже прежний: бензиновая «турбочетверка» 2.0 TSI серии EA888 мощностью 186 или 220 л.с. Мотор все так же работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG, привод только передний.

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В продаже Volkswagen Viloran с новым салоном должен появиться в начале следующего года, цены пока не объявлены. Дореформенный минивэн стоит от 286 800 юаней, что эквивалентно примерно 3 367 000 рублей по актуальному курсу. Volkswagen все еще не собирается выводить модель на другие рынки.



Между тем минувшей весной в Сеть выложили шпионские фото Viloran с другим дизайном экстерьера, а вот интерьер у машины на тех кадрах – почти как у дореформенного MPV, разница лишь в материалах отделки. Судя по всему, тот вэн все же был тюнинговым проектом.