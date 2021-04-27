Volkswagen Viloran доработан через год после начала карьеры: хитом минивэн так и не стал

Минивэн Viloran на платформе MQB в гамме Фольксвагена появился в прошлом году, он предназначен для Китая, там же налажено производство – за выпуск отвечает СП SAIC Volkswagen. Модель позиционируют в качестве бизнесвэна: в Поднебесной такой формат любят, подобные MPV зачастую используют как мобильные офисы. Полноценные продажи стартовали в мае 2020-го, с июня по октябрь Viloran находил в среднем по 3000 новых владельцев ежемесячно (здесь и далее статистика CarSalesBase), но затем спрос резко снизился, а всего в минувшем году реализовано 21 506 автомобилей. К слову, GAC Trumpchi M8 (экс-GM8, в РФ – GN8) с октября, напротив, стал наращивать продажи – он расходился тиражом где-то по 4000-5000 экземпляров (до этого было примерно по 2000-3000 шт., общий результат 2020-го – 33 974 ед.). Ну а вэны Buick GL8 (в Китае одновременно продают два поколения) – опять же с октября – находили в среднем по 18 000 хозяев в месяц (всего в прошлом году продано 156 879 таких Бьюиков). В общем, хитом VW Viloran назвать сложно. Может, поэтому марка решилась на скорую модернизацию?

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Снимки доработанного MPV растиражировали китайские СМИ, среди них – издание Sina. Китайцы считают, что это именно рестайлинг, а не тюнинг. Впрочем, не исключено, что такой вэн объявят особым исполнением, которое присоединится к нынешнему Viloran.



У застуканной машины радиаторная решетка шире, чем у минивэна образца 2020 года, кроме того, решетку «уронили» почти до нижней кромки бампера. А еще горизонтальные плашки не полностью покрыты хромом, и эти «темные пятна» образуют гигантскую букву W. Сам бампер – новый, с огромными «жабрами» по бокам, плюс вроде бы появились вертикальные светодиодные ДХО. Фото кормы пока нет. Также неизвестно, изменилась ли длина MPV: у дореформенного Viloran этот показатель составляет 5346 мм, колесная база – 3180 мм.

Обновленный Volkswagen Viloran

В салоне – новая цветовая схема, бело-синяя, тогда как у прежнего минивэна коричневая отделка, а за доплату можно заказать коричнево-бежевую. Других изменений нет. Вэн бывает только семиместным, причем посередине установлены отдельные кресла. У дорогих версий Viloran сиденья второго ряда имеют выдвижные подставки для ног, подогрев, вентиляцию и функцию массажа. Также в арсенале модели значатся: виртуальная «приборка», климат-контроль с сенсорным блоком настроек, мультимедийная система с голосовым управлением, панорамная крыша, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в пробке, системы автоторможения (с функцией распознавания пешеходов) и удержания в полосе движения, автопарковщик.



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Технику, скорее всего, менять не стали. Нынешний Viloran оснащается бензиновой «турбочетверкой» 2.0 TSI серии EA888 от местного кроссовера VW Teramont, у которой два варианта мощности – 186 или 220 л.с. Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG. Привод только передний.



Преобразившийся минивэн, вероятно, выйдет на рынок в ближайшее время. Дореформенный VW Viloran стоит от 286 800 до 399 800 юаней, что эквивалентно примерно 3 305 000 – 4 607 000 рублей по текущему курсу. Volkswagen все еще не планирует продавать модель за пределами Китая.