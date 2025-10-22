Шипение, рывки и горящий «чек»: почему автомобиль плохо набирает скорость

Заметили, что ваш автомобиль «тупит»? Выезжаете на магистраль, до упора выжимаете педаль акселератора, но машина почти не реагирует? А на крутом подъеме с большим трудом удерживает скорость? Все эти явления довольно распространены и могут быть вызваны совершенно разными причинами. По счастью, их выявление и устранение зачастую не вызывает серьезных проблем и обходится недорого. Расскажем, чем может быть вызвана ощутимая потеря динамики и как с ней бороться.

Два блока проблем

Строго говоря, под общими жалобами на плохой разгон может скрываться несколько разных проблем. Их имеет смысл разбить на два блока. Первый – это падение мощности вплоть до почти полной ее потери. Картина многим наверняка хорошо знакомая. Автомобиль вроде как и разгоняется, но ведет себя очень вяло. То есть он «сегодня не такой, как вчера». Ему требуется больше времени, чтобы выйти на требуемую скорость, он уже не так бодро взбирается на подъемы, и по ощущениям вы чувствуете (опытные водители обычно отлично чувствуют), что мотор испытывает серьезную нагрузку.

Всё это может проявляться по-разному вплоть до почти полной потери мощности, когда каждое движение машине дается с огромным трудом.

Фото: nejron, depositphotos.com

Второй блок симптомов – дерганье, при котором автомобиль иногда даже глохнет либо сам по себе, либо после выжима педали акселератора. Водителю в таких ситуациях может показаться, что мотору чего-то не хватает или будто он задыхается.

Кроме того, для лучшего понимания причин и способов их устранения нужно обратить внимание, развивается ли ситуация постепенно, усиливаясь от раза к разу, или возникла мгновенно. Дело в том, что постепенные проблемы часто указывают на износ некоторых расходников (например, фильтров или свечей зажигания), а внезапные являются следствием неисправности компонентов или узлов долгого срока службы или сбоев электроники.

Обратите внимание и на время возникновения симптомов. Проявляются ли они только при холодном запуске двигателя, на высокой скорости или постоянно? Эта информация поможет вам или механику, к которому вы отправитесь за помощью, быстрее диагностировать проблему.

Природа шепчет

Нельзя сбрасывать со счетов и факторы окружающей среды (географию, погоду и прочие нюансы). Так, например, на высоте более 800-900 м над уровнем моря по вполне объективным причинам автомобиль потеряет приемистость и станет хуже разгоняться. Все дело в разреженном воздухе, который будет радикальным образом менять свойства топливно-воздушной смеси. При этом автомобили с турбированными моторами справляются с высотой лучше, чем машины с атмосферными движками, поскольку турбонаддув отчасти компенсирует эту трансформацию ТВС. Хотя на больших высотах они все равно испытывают серьезное влияние разрежения.

А вот экстремальная жара более 30-40 градусов Цельсия, наоборот, наиболее пагубным образом действует как раз на автомобили с наддувом, ухудшая характеристики разгона. Просто потому что горячий воздух менее плотный и дает меньше кислорода для сгорания. Атмосферным двигателям высокие температуры так же на пользу не идут, но они страдают от них меньше.

Фото: vchalup2, depositphotos.com

В общем, прежде чем подозревать неладное, уточните, не является ли потеря динамики следствием факторов окружающей среды, а не механической неисправности.

Ну а теперь можно перейти к наиболее распространенным причинам плохого ускорения техногенной природы.

Включен стояночный тормоз

Идти всегда надо от простого к сложному, от собственного (вероятного) разгильдяйства к эксплуатационным поломкам. Поэтому прежде чем углубляться в диагностику, проверьте очевидное. Полностью или частично задействованный ручник может привести к тому, что автомобилю будет трудно сдвинуться с места и в процессе движения он не сможет проявить всю присущую ему прыть. Причем учтите: электронный стояночный тормоз может не деактивироваться после старта, так же как и обычный механический. На почти всех современных автомобилях китайского производства он не выключается, пока водитель не пристегнется.

Фото: Belgee

Другая сторона этой тормозной медали – сильный износ механизма стояночного тормоза и его блокировка вследствие этого износа или повреждения. Об этом мы уже очень подробно рассказывали, поэтому повторяться не будем.

Грязный или засоренный воздушный фильтр

Для правильной работы двигателя необходима точно дозированная топливно-воздушная смесь. Загрязненный воздушный фильтр ограничивает приток воздуха в двигатель, что может привести к формированию переобогащенной ТВС и снижению мощности, а значит – и ускорения.

Этот эффект более заметен на старых автомобилях. Современные машины с электронным впрыском топлива могут в некоторой степени компенсировать дисбаланс, но сильно засоренный фильтр все равно будет влиять на производительность.

Фото: Светлана Парфёнова

Проверка и замена воздушного фильтра обычно довольно проста. Откройте капот и найдите корпус воздушного фильтра (обычно это прямоугольный или круглый короб в верхней или боковой части моторного отсека). Снимите его крышку (на ней могут быть зажимы, винты или хомуты). Чистый исправный фильтр выглядит белым или слегка белым с ровными складками фильтроматериала в зависимости от конструкции. А вот грязный, нуждающийся в замене – серым или черным с большим количеством посторонних частиц на поверхности, иногда – с разрушенной или поврежденной гофрой.

Неисправные катушки зажигания

Катушки зажигания преобразуют слабый ток автомобильного аккумулятора в ток достаточной мощности для воспламенения топливно-воздушной смеси. Если катушка неисправна, смесь не воспламенится должным образом, что может привести к нестабильной работе двигателя на холостом ходу, снижению мощности двигателя или даже к полной потере мощности. Вы можете почувствовать вибрацию или рывки двигателя, особенно при ускорении.

Фото: velimirisaevich, depositphotos.com

В современных автомобилях обычно устанавливается по одной катушке на цилиндр, поэтому неисправная катушка влияет только на этот цилиндр. Это упрощает диагностику, но означает, что со временем могут выйти из строя и остальные катушки: ресурс у них приблизительно одинаковый. Поэтому многие авторемонтники рекомендуют менять все катушки сразу.

Изношенные или загрязненные свечи зажигания

Свечи зажигания воспламеняют топливо-воздушную смесь в цилиндрах двигателя. Со временем они изнашиваются, покрываются нагаром, маслом и остатками топлива. Изношенные свечи не могут создать достаточно мощную искру для надлежащего воспламенения смеси, что приводит к пропускам зажигания, неравномерному разгону и повышению расхода топлива.

Фото: Колеса.ру

Большинство свечей зажигания следует менять каждые 30 000-120 000 км в зависимости от типа. На некоторых даже современных автомобилях при наличии динамометрического ключа для соблюдения момента затяжки эту операцию можно выполнить самостоятельно, хотя иногда для доступа к свечам может потребоваться демонтаж некоторых деталей. В этом случае выполнение работ профессионалами оправдано.

Грязные топливные форсунки

Форсунки распыляют точно дозированное количество топлива в каждый цилиндр. Этим процессом управляет ЭБУ, регулируя интервалы и режимы впрыска. Со временем они могут засориться углеродистыми отложениями и остатками топлива, что нарушает равномерность распыления и снижает подачу топлива. Это приводит к плохому разгону, неровной работе на холостом ходу и снижению топливной экономичности в любых условиях движения.

Фото: simazoran, depositphotos.com

Хорошая новость: их можно почистить на специальном стенде. Плохая: такая чистка не спасет старые, изношенные или сильно загрязненные инжекторы.

Засоренный топливный фильтр

Топливный фильтр очищает бензин от грязи и мусора до того, как он попадет в двигатель. Со временем этот фильтр засоряется и ограничивает топливоподачу. Это ограничение становится более заметным при разгоне, когда двигателю требуется больше топлива, что приводит к снижению производительности или перебоям в работе мотора. Среди основных симптомов загрязнения фильтра можно отметить пропуски зажигания, затрудненный запуск, потерю мощности, нестабильную работа двигателя, повышенный расход топлива, неровный холостой ход и даже остановку двигателя.

Фото: Колеса.ру

Расположение и количество топливных фильтров, которые бывают грубой и тонкой очистки, различаются в зависимости от модели автомобиля: одни находятся в моторном отсеке (на топливной магистрали), а другие – в топливном баке. Иногда производитель заявляет, что они рассчитаны на весь срок службы автомобиля. Но, как правило, такие декларации лишены практического смысла, и фильтры приходится менять. Те, что в баке, при наличии легкого доступа часто можно поменять самостоятельно.

Неисправный топливный насос

Топливный насос перекачивает бензин из бака в двигатель. Когда он начинает выходить из строя, динамика снижается, что особенно заметно под нагрузкой или на скоростных шоссе. Насос может работать нормально на холостом ходу, но не обеспечивать подачу топлива, когда требуется дополнительная мощность. Например, при буксировке или движении в гору. В запущенных случаях двигатель может полностью заглохнуть при ускорении или вообще не запускаться.

Фото: Евгений Балабас

Поначалу отказ топливного насоса может быть периодическим, что затрудняет диагностику. Насос обычно расположен внутри топливного бака, и часто при наличии определенных навыков может быть заменен силами самого автовладельца.

Грязный или неисправный датчик кислорода (лямбда-зонд)

Датчики кислорода контролируют состав выхлопных газов и передают данные в блок управления двигателя для корректировки состава топливовоздушной смеси. Когда эти датчики выходят из строя или загрязняются, они посылают неверные сигналы. Это приводит к работе двигателя на слишком богатой или слишком бедной смеси, что становится причиной потери динамики.

Фото: Михаил Баландин

В большинстве автомобилей установлено несколько кислородных датчиков. Как правило, два – до и после катализатора. Их срок службы обычно составляет 60 000-160 000 км, и когда они начинают выходить из строя, вы можете заметить повышение потребления топлива, могут появиться запах тухлых яиц, черный выхлоп, неровный холостой ход, слабое ускорение или пропуски зажигания. Иногда двигатель может глохнуть сам по себе. Замену с предварительной диагностикой (известны случаи, когда датчикам кислорода продлевали жизнь) лучше доверить профессионалам.

Грязный или неисправный датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Ситуация очень похожая на предыдущую: датчик массового расхода воздуха измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель, и сообщает компьютеру, сколько топлива необходимо впрыскивать. Когда этот датчик загрязняется или выходит из строя, он посылает неверные показания, что приводит к образованию некорректной топливовоздушной смеси. Двигатель может работать на слишком богатой или слишком бедной смеси, что приводит к плохому разгону, неровной работе на холостом ходу и снижению расхода топлива.

Фото: Колеса.ру

ДМРВ часто можно очистить специальным спреем-очистителем. Если же чистка не помогает, спасает только его замена. Желательно – в профессиональной мастерской. Имейте в виду: на некоторых старых автомобилях вместо ДМРВ используются датчики абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP), но симптомы и способы устранения схожи.

Неисправность датчика положения распределительного вала

Еще один датчик, способный негативно повлиять на разгонную динамику, – датчик положения распредвала. Он получает информацию о частоте вращения распределительного вала и передает ее в блок управления. Получив данную информацию, ЭБУ использует ее для регулирования впрыска топлива и угла опережения зажигания.

Соответственно, и в этом случае при трансляции неверных сведений производительность двигателя ухудшится, и он, скорее всего, не сможет работать правильно.

Грязный или неисправный датчик положения дроссельной заслонки

Датчик положения дроссельной заслонки точно сообщает компьютеру двигателя, насколько сильно водитель нажал на педаль газа. Если этот датчик выходит из строя или загрязняется, компьютер не может определить, сколько требуется крутящего момента. Это может привести к задержкам, плохому разгону или к резким скачкам мощности, зачастую – непредсказуемым и опасным.

Фото: Михаил Баландин

Некоторые датчики положения дроссельной заслонки можно очистить, но большинство из них при выходе из строя требуют замены. Неисправность датчика часто приводит к срабатыванию аварийной сигнализации на приборной панели и в дополнение к проблемам с ускорением может стать причиной неровной работы двигателя на холостом ходу или его неожиданной остановки.

Проблемы с дроссельной заслонкой

Дроссельная заслонка контролирует количество воздуха, поступающего в двигатель при нажатии на педаль газа. Со временем на дроссельной заслонке и во впускном отверстии скапливается нагар, ограничивающий воздушный поток, что снижает темп разгона автомобиля. Грязная заслонка чаще встречается в машинах, водители которых в основном ездят по городу или совершают короткие поездки, не успевая полностью прогреть двигатель.

Фото: Михаил Баландин

Чистка дроссельной заслонки часто выполняется самостоятельно. Однако электронные дроссели требуют специальных процедур и могут нуждаться в перепрограммировании после чистки. Если дроссельная заслонка серьезно повреждена или вышел из строя ее моторчик (в электронных системах), потребуется недешевая замена.

Утечки вакуума

Двигатель использует разрежение для работы различных систем и поддержания правильного состава топливовоздушной смеси. Утечки вакуума приводят к попаданию в двигатель избыточного воздуха, что в свою очередь ведет к обеднению смеси и, как следствие, плохому разгону, неровной работе на холостом ходу и иногда – пронзительному свистящему звуку. К распространенным причинам утечек относятся трещины в вакуумных шлангах, прокладках впускного коллектора и соединениях клапана принудительной вентиляции картера.

Небольшие утечки вакуума могут повлиять только на качество холостого хода, в то время как более крупные вызывают заметные проблемы с ускорением. Многие вакуумные шланги стоят копейки и легко заменяются, но ремонт прокладки впускного коллектора может обойтись в приличную сумму. Часто утечки можно обнаружить, прислушиваясь к шипению или распыляя специальные составы на проблемные места во время работы двигателя. Но в любом случае диагностику и ремонт необходимо делегировать профессионалам, имеющим для этого необходимый инструмент.

Загрязнение каталитического нейтрализатора

Засорение каталитического нейтрализатора – распространенная причина ухудшения динамических характеристик автомобиля. Катализаторы преобразуют вредные газы в более безопасные вещества, но со временем они засоряются и создают противодавление, которое ухудшает разгон, повышает расход топлива и приводит к перегреву двигателя.

Фото: Лаборатория скорости

Этим устройствам мы уже посвящали несколько материалов, но в любом случае стоит иметь в виду, что очистка катализаторов малоэффективна и их надо менять. А вот на что, как и когда – можно прочитать здесь.

Низкий уровень трансмиссионной жидкости

Автоматическим коробкам передач необходимо определенное количество трансмиссионной жидкости для создания давления и плавной работы. Ее недостаток может привести к пробуксовке, когда двигатель набирает обороты, но автомобиль не ускоряется соответствующим образом. Особенно это заметно при разгоне с места или при движении в гору.

Проверьте уровень трансмиссионной жидкости на прогретом работающем двигателе (точную процедуру смотрите в руководстве пользователя). Жидкость должна быть ярко-красной (в большинстве случаев) и иметь сладковатый запах. Темная жидкость с запахом гари указывает на более серьезные проблемы.

Неисправный гидротрансформатор

Гидротрансформатор – это, по сути, гидромуфта, соединяющая двигатель и коробку передач. Он позволяет двигателю продолжать работать, когда автомобиль тормозит или молотит на холостом ходу. Если гидротрансформатор неисправен, коробка передач не будет правильно передавать мощность.

Фото: Колеса.ру

Среди других симптомов неисправного гидротрансформатора стоит отметить перегрев, проскальзывание передач и проблемы с переключением. Кроме того, его неполадки приведут к тому, что трансмиссионная жидкость будет очень быстро приходить в негодность, а двигатель начнет странно трястись на скоростях 40-80 км/ч.

Изношенный диск сцепления

На автомобилях с механической коробкой за передачу крутящего момента отвечает диск сцепления. Если этот диск изнашивается, то поток мощности нарушается, передача момента идет некорректно и появляются некоторые неприятные симптомы: слабое ускорение, шумы, странный запах гари, а также ненормальное поведение педали сцепления, которая может проваливаться или залипать.

Фото: phadventureBG, depositphotos.com

Сцепление почти наверняка придется заменить. Сделать это можно только в условиях профессиональной автомастерской.

* * *

Все перечисленные выше факторы крайне негативно сказываются на динамике разгона автомобиля, но что куда неприятнее – неизбежно приводят к более серьезным проблемам. Поэтому как только заметили, что автомобиль стал плохо набирать скорость, постарайтесь оперативно принять контрмеры и не затягивать с устранением проблемы.