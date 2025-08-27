Не надо – стоим, надо – не едем: что ломается в стояночном тормозе и как его проверить

Бывало ли у вас такое: прекрасное утро, вы торопитесь на работу, прыгаете в автомобиль, запускаете двигатель, включаете передачу, а машина не движется? Вы начинаете нервничать, перепроверяя все по несколько раз, но автомобиль упорно стоит на месте. В чем же дело? Скорее всего, заклинил стояночный тормоз. Это серьезная неприятность, представляющая реальную угрозу для безопасности. Поэтому действовать надо быстро, а вот как именно – мы сейчас и расскажем.

Что такое стояночный тормоз?

Стояночный тормоз (или ручной тормоз, а в некоторых автомобилях, преимущественно для американского рынка, он бывает ножным) предназначен для удержания автомобиля в неподвижном состоянии во время остановки. Однако исторически это не единственная причина его создания. Когда-то он предназначался также и для использования в качестве резервной тормозной системы, которая позволяла остановить автомобиль в случае отказа основных тормозов. Поэтому в старых руководствах его нередко именуют аварийным. Однако современные стояночные тормоза не обладают такой же тормозной силой, как рабочие гидравлические. Поэтому теперь их используют только для того, чтобы удерживать автомобиль на месте после остановки.

Принцип работы стояночного тормоза довольно прост. Он функционирует независимо от основных тормозов автомобиля и приводится в действие не гидравликой, а механической системой с использованием рычагов и стальных тросов. При его включении эти стальные тросы, прикрепленные к приводному механизму колодок, натягиваются, и колеса блокируются.

В наиболее современных системах электронного стояночного тормоза (ЕРВ) тросы могут отсутствовать. Активация электроручника приводит к срабатыванию электродвигателя в каждом тормозном суппорте заднего дискового или барабанного тормоза. Этот двигатель прижимает колодку или тормозные колодки стояночного тормоза к барабану (или диску), ограничивая движение задних колес. Конечно, это всего лишь краткое объяснение общего принципа, и конкретные системы различных автомобилей могут иметь определенные нюансы.

Особняком стоит система так называемого трансмиссионного или центрального тормоза. Она иногда применяется на коммерческом транспорте, в основном – на грузовиках и больших внедорожниках или особенно крупных легковых автомобилях. Как следует из одного из названий, такая система задействует не колеса, а трансмиссию.

Центральный стояночный тормоз устанавливается непосредственно на приводном валу и обеспечивает удержание транспортного средства за счет его блокировки. Этот способ торможения также полностью независим от рабочего тормоза и обычно используется в машинах с задним приводом. Центральные стояночные тормоза тоже бывают барабанными и дисковыми.

Ну и в целях общего развития стоит сказать о том, что стояночный тормоз способен воздействовать на колеса не только задней, но и передней оси. Такие системы почти вплоть до конца XX века применялись, например, на автомобилях SAAB, известных своими необычными техническими решениями. Кроме того, их использовали на гоночных машинах и отдельных видах спецтехники.

На этом теории хватит – перейдём к практической части. Какие проблемы может подкинуть владельцу автомобиля ручной или электронный стояночный тормоз?

Горящая аварийная сигнализация на приборной панели

Современные автомобили независимо от того, оснащены ли они ручным или электронным стояночным тормозом, имеют на приборной панели сигнальные лампы, которые указывают на состояние систем машины и возможные проблемы. В зависимости от производителя автомобиля на приборке в случае неисправности тормозов могут отображаться символы, буквы или словосочетания: «!»,«P», «EPB», «Стояночный тормоз» и некоторые другие. Разберем несколько ситуаций.

Симптомы:

аварийный индикатор горит или мигает даже тогда, когда стояночный тормоз не задействован, спорадически загорается во время движения;

при включении стояночного тормоза индикатор не загорается.

Диагностика и устранение:

Для обоих типов систем сначала проверьте, полностью ли отпущен стояночный тормоз. В механических системах убедитесь, что рычаг или педаль полностью отпущены. В электронных системах попробуйте несколько раз включить и выключить тормоз.

Если индикатор не погаснет:

для механических систем – проверьте состояние троса стояночного тормоза и убедитесь, что он отрегулирован должным образом. Проверьте, нет ли видимых повреждений или чрезмерного провисания;

для электронных систем – попробуйте выполнить процедуру сброса настроек стояночного тормоза или отключить аккумулятор автомобиля на несколько минут.

Если эти действия не помогли решить проблему, возможно, дело в выключателе тормоза, проводке или электронных системах, например, в модуле управления. На этом этапе лучше всего использовать диагностический сканер, чтобы считать коды ошибок, или записаться на диагностику в автосервис.

Стояночный тормоз не удерживает автомобиль в неподвижном состоянии

Если после включения стояночного тормоза автомобиль не зафиксировался в неподвижном положении, значит, система не выполняет свою функцию.

Симптомы:

автомобиль катится, даже если стояночный тормоз полностью задействован;

рычаг (педаль) тормоза движутся слишком свободно или не оказывают существенного сопротивления при нажатии.

Диагностика и устранение:

Сначала проверьте, не нуждается ли тормоз в простой регулировке. В системах с ручным управлением вы можете самостоятельно подтянуть трос стояночного тормоза. Часто для этого достаточно повернуть регулировочную гайку. Как это сделать, можно узнать из руководства пользователя или сервисного мануала своего автомобиля.

Для электронных систем может потребоваться процедура повторной калибровки. Например, удержание переключателя в положении «включено» в течение 30 секунд, а затем в положении «выключено» еще в течение 30 секунд. Но чтобы все сделать правильно, опять же лучше предварительно ознакомиться с процедурой в руководстве по обслуживанию конкретной модели.

Если регулировка не помогает, возможно, дело в изношенных тормозных колодках, растянутом тросе или неисправном приводе в электронных системах. Обычно такие проблемы требуют вмешательства специалиста и самостоятельно автовладельцами не устраняются.

Заедание или заклинивание стояночного тормоза

Это ситуация, с которой мы начали наше повествование. Такая проблема может возникать как в механических, так и в электронных системах, хотя причины могут быть разными.

Симптомы:

стояночный тормоз не отключается;

индикатор стояночного тормоза продолжает гореть даже после того, как вы его отпустили;

запах гари, указывающий на чрезмерное трение при задействованных тормозах;

рычаг или педаль стояночного тормоза кажутся непривычно тугими или свободными.

Диагностика и устранение:

Для начала не паникуйте и не прилагайте чрезмерных усилий. Если в автомобиле механическая система, попробуйте несколько раз плавно потянуть за рычаг и отпустить его. Это может помочь избавиться от ржавчины или мусора, препятствующих нормальному растормаживанию.

Попробуйте начать движение. Иногда, чтобы снять автомобиль с ручного тормоза, достаточно слегка нажать на педаль акселератора. Если это не помогает, попробуйте тронуться «враскачку»: попеременно переходите с первой передачи (режима «D» в АКП) на задний ход, чтобы ослабить закисший тормоз.

Если есть доступ, найдите тормозной трос под автомобилем и попытайтесь освободить его вручную. На моделях, в которых для стояночного тормоза используются задние тормозные барабаны, можно вручную ослабить давление на тормоза, открутив регулировочные винты.

Информацию о подобных неполадках в электронных системах можно найти в руководстве по эксплуатации. Во многих моделях предусмотрена процедура ручного разблокирования на случай чрезвычайных ситуаций. Если это не помогло, попробуйте снова включить и выключить зажигание или скинуть клемму АКБ (да, действительно, иногда проблема с электроникой решается так просто).

Если тормоза заклинило в холодную погоду, попробуйте немного прогреть машину. Возможно, тепло от двигателя поможет отогреть примерзшие компоненты.

Корродирование элементов системы

Ржавчина без преувеличения – тихий убийца всего металлического, в том числе и стояночного тормоза. Эта коварная проблема может проявиться как в механических, так и в электронных системах. Автомобили, эксплуатируемые в прибрежных районах или в тех регионах, где зимой используют противогололедные реагенты, наиболее подвержены этому риску. Буквально все металлические компоненты системы (трос, рычаги, приводы и так далее) могут заржаветь настолько, что перестанут двигаться.

Симптомы:

при использовании стояночного тормоза он скрипит, скрежещет, дергается;

тормоз застрял в положении «включено» или «выключено»;

видимая ржавчина на открытых деталях тормозных механизмах.

Диагностика и устранение:

Если вы обнаружите проблему на ранней стадии, то, возможно, вам удастся избежать дорогостоящего ремонта. Попробуйте несколько раз поднять и опустить рычаг (или понажимать кнопку в случае с электроручником), чтобы удалить легкую ржавчину. В системах с ручным управлением немного проникающего масла на тросе может сотворить чудо. Только не допускайте попадания масла на тормозные колодки.

Повреждение или износ троса

Характерные щелчки при включении ручного стояночного тормоза наверняка знакомы многим автомобилистам. Они подтверждают исправное работоспособное состояние троса. Если вы их не слышите или их число до полной фиксации автомобиля не совпадает с привычным, пора насторожиться.

Симптомы:

рычаг стояночного тормоза поднимается слишком легко;

вы можете поднять этот рычаг до упора, но машина все равно не фиксируется в неподвижном положении;

тормоз отпускается, но не хочет снова включаться.

Диагностика и устранение:

Вариант лечения только один – замена троса. Если вы не опытный автомеханик, занимающийся ремонтом своими руками, лучше доверить эту работу профессионалам. Для замены троса стояночного тормоза придется забраться под машину и возиться в труднодоступных местах.

Неисправность электронного стояночного тормоза

В современных автомобилях все чаще используются электронные стояночные тормоза. Конечно, они во многом удобнее и умеют работать совместно с некоторыми другими функциями автомобиля, однако от сбоев и они не застрахованы. Если электронные стояночные тормоза выходят из строя, проблема часто кроется в неисправностях датчиков или ошибках модуля управления.

Симптомы:

индикатор стояночного тормоза продолжает гореть после нажатия на кнопку;

тормоз не включается и не выключается;

вы слышите, как шуршит двигатель привода, но ничего не происходит;

на приборной панели появляется аварийная сигнализация, а в памяти блока управления записывается соответствующая ошибка.

Диагностика и устранение:

С электроникой единственная рекомендация – это опять же повторная калибровка. Описание процедуры можно найти в инструкции по эксплуатации (не всегда) или на профильных форумах. Также может помочь перепрошивка, но только если у вас есть диагностическое оборудование и возможность получить обновление. В некоторых моделях обновление происходит «по воздуху» и выполняется системой управления самостоятельно. Если же ни один из описанных вариантов не подходит, остается одна дорога. И эта дорога ведет в автосервис.

Профилактика стояночного тормоза

Практика показывает: наибольшее число проблем со стояночным тормозом обусловлено его заеданием или заклиниванием из-за корродирования компонентов системы или попадания мусора. Поэтому и основные советы по профилактике соответствующие.

Во-первых, регулярно проверяйте компоненты ручного тормоза (тросы, рычаг и суппорты) на наличие признаков износа, ржавчины или повреждений. Убирайте грязь и мусор, которые могут повлиять на его работу. Во-вторых, проверяйте натяжение троса. Со временем оно становится недостаточным, и ручной тормоз теряет эффективность. В случае необходимости натяжение троса нужно отрегулировать. В-третьих, следите за тем, чтобы были смазаны тросы ручного тормоза и шарнирные соединения. Однако будьте осторожны и не допускайте попадания смазки на тормозные колодки или диски. В-четвертых, включайте и выключайте стояночный тормоз аккуратно: приложение чрезмерного усилия как в отношении рычага ручного тормоза, так и клавиши автоматического может привести к преждевременному выходу системы из строя.

И всегда помните: даже при полной исправности основной тормозной системы ездить с неисправным стояночным тормозом нежелательно, а при некоторых условиях это даже запрещено. Ну и если даже вы счастливый обладатель машины с автоматической коробкой передач, хотя бы иногда ставьте ее на стояночный тормоз. Режим «P» – это прекрасно, но если не пользоваться «ручником» совсем, он закиснет однозначно, причем намного быстрее, чем при хотя бы периодическом его использовании.