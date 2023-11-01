Немного жаль, что в эпоху инжекторных автомобилей, блоков управления и развитой компьютерной диагностики иногда находятся желающие искать неисправность с помощью интуиции и молотка. Особенно если речь идёт о свечах – расходниках, которые достаточно менять по регламенту, чтобы избежать с ними большинства неприятностей. Проверка свечей требуется не так часто: в случае, если они вышли из строя по причине неполадок в системах питания или зажигания, или если возникает подозрение, что в ходе техобслуживания были установлены некачественные свечи.

По порядку

Мотивы, по которым возникает желание сбросить офисный пиджак и взяться за свечной ключ, очевидны: начались пропуски зажигания. Допустим, что причина пропусков кроется не в пробитой катушке, искрящемся высоковольтном проводе, погибающей форсунке, подсосе воздуха, ошибках датчика распредвала или десятке других неисправностей, которые заставляют мотор троить. По-хорошему, прежде чем просто так выкручивать свечи, желательно провести диагностику, в некоторых случаях – углубленную, с изучением данных о работе двигателя в реальном времени (лайв-даты). Но мы уже условились, что делать этого не хочется. Хочется просто выкручивать свечи, разглядывать их и пытаться понять, какая из них не работает. Приступим. Правда, выкручивать пока ничего не будем.

Как ни странно, но самый надёжный способ понять, свеча какого цилиндра не даёт искру, одновременно является и самым простым, и он стар, как сами свечи зажигания: достаточно отсоединять их по очереди и слушать, как меняется работа мотора. Если отключена рабочая свеча, обороты снизятся, если нерабочая – ничего в работе двигателя не изменится. Вроде всё просто, кроме одной детали: если на машине используются индивидуальные катушки зажигания, лучше не сдёргивать их поочерёдно со свечей, а отключать их разъёмы. Так можно снизить вероятность удара током (а шарахнуть может хорошо, особенно если взяться за это дело мокрыми руками), а кроме того, это не так опасно для катушек. Если снимать их со свечей во время работы мотора, можно их спалить, а отключение им не так опасно.

Всем этот метод хорош, кроме одного: он помогает определить цилиндр с пропусками зажигания, а не причину этих пропусков. Так что если вы уверены, что провода, катушки и всё остальное исправны, свечу всё-таки придётся выкрутить и изучить хотя бы внешне.

Мокрое дело

Что-что, а мокрая свеча должна насторожить в любом случае. Свеча, залитая бензином, работать не может никак. На всякий случаю напомню: сам бензин не горит, горит топливовоздушная смесь. Поэтому мокрая свеча – это всегда нерабочая свеча. Только легче от этого не становится, потому что причинно-следственные связи тут запутанные. Может быть, виновата действительно свеча, которая перестала давать искру и поджигать бензин, который её и залил окончательно. А может, виновата протекающая форсунка, которая залила исправную свечу. Как бы там ни было, такую свечу придётся либо почистить либо заменить. Кстати, во время этой процедуры желательно сразу осмотреть свечку: если на ней есть жирный чёрный нагар, возможно, действительно протекает форсунка, и радость от вновь заработавшей свечи будет недолгой. Увы, её опять зальёт бензином, и опять придётся всё начинать сначала.

Замечу, что если мокрыми окажутся все четыре свечи, лучше сразу забыть об идее отремонтировать машину их заменой. Тут явно есть более глобальная проблема, и новые свечи, скорее всего, при первой же попытке запустить мотор тоже будут залиты бензином. А вот просушить единственную обнаруженную мокрую свечку, убедиться, что двигатель после этого троить перестал, и посмотреть, насколько его хватит – некоторый смысл имеет.

На свежем воздухе

Допустим, свеча сухая. Что дальше? Дальше изучаем электроды – центральный и боковой (или боковые, если свеча многоэлектродная). Разумеется, их вид не должен вызывать никаких подозрений (иметь нагар или следы существенного выгорания), но лучше для проверки зазора использовать щуп. Обычный зазор электродов свечи для инжекторного мотора – около 0,9 мм. Вряд ли небольшие отклонения приведут к существенному количеству пропусков зажигания, но желательно, чтобы он был в норме.

Как можно проверить свечу ещё? Вспоминаем второй дедовский метод: надеваем на свечу провод (или катушку), кладём её на двигатель и крутим стартер. Нет искры – плохо. Но опять же не очень понятно: возможно, пробит провод или не работает катушка. Впрочем, хотя бы появляется определённость насчёт того, что в цилиндре с этой свечой вспышки не будет. Если под рукой есть другая свеча (хотя бы из соседнего цилиндра), то ставим её, включаем стартер и смотрим, появится искра или нет. Если появится, то меняем свечу, если нет – ищем неисправности в системе зажигания (в первую очередь – в проводе или катушке).

Если же искра есть, порадоваться можно, но без застолья с цыганами и медведем: эта искра не говорит однозначно о том, что она будет внутри цилиндра. В топливовоздушной смеси и под давлением искра может пропасть. Так что отсутствие искры – гораздо более информативный результат такого способа диагностики, чем её присутствие.

К сожалению, пистолеты с пьезоэлементом для проверки свечей, которые продаются в автомагазинах, тоже не относятся к надёжным диагностическим инструментам. Принцип тот же, что и в случае проверки стартером: если нет искры, это однозначно плохо, если она есть – это не однозначно хорошо. А в случае выхода свечи из строя часто бывает, что пропуски начинаются только под нагрузкой – на высокой скорости и при нажатии на педаль газа. Это как раз тот случай, когда, лёжа на капоте, свеча может искрить, как бенгальский огонь, и даже пистолет покажет её полную работоспособность, а установленная на своё место, она начинает хандрить.

Теоретически свечи можно проверить ещё осциллографом по фактическому вторичному высоковольтному импульсу, который возникает во время работы свечи. Но иметь дома подходящий осциллограф, уметь им пользоваться и не иметь запасные свечи – это настолько странно, что говорить об этом не будем.

А вот проверить свечу мультиметром можно. Её сопротивление должно быть в пределах 2-10 кОм (крайние значения тут тоже считать подозрительными), в идеале – от 3 до 8 кОм. Только не забудьте, что в природе существуют свечи нулевого сопротивления (без встроенного резистора), и у такой свечи сопротивление должно быть нулевым.

Менять и не думать!

По большому счёту в гаражных условиях поиск неисправной свечи не имеет большого смысла. Смысл имеется в поиске пропавшей искры, поэтому последовательность действий в отсутствии сканера будет приблизительно одной и той же: ищем, какой цилиндр не работает (проще всего – поочерёдным отключением катушек или проводов), затем меняем в забарахлившем цилиндре свечу. Всё заработало – хорошо, не заработало – ищем, что сломалось ещё, и перестаём винить в пропусках зажигания свечу. В общем-то, если свечи менять вовремя (медные и никелевые – раз в 30 тысяч километров, платиновые и иридиевые – раз в 70-90 тысяч), то переживать за них не надо, и подозрение должно падать на более нежную катушку зажигания или высоковольтные провода, которые у некоторых автовладельцев ещё царя видели. Ну и не стоит забывать, что отработавшие свой ресурс свечи сильно вредят катушкам зажигания. Так что наиболее правильно (и даже экономически оправданно) будет своевременно обслуживать автомобиль и не ждать, когда убитая свеча потянет за собой на тот свет остальные компоненты системы зажигания.