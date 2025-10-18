Старый, добрый, дорогой: тест-драйв Solaris HC

Хиты прежних лет вернулись на рынок не только с новыми названиями, но и с совершенно другими ценниками. К кроссоверу, который «в девичестве» назывался Hyundai Creta, а теперь носит имя Solaris HC, это относится в полной мере.

Когда четыре года назад марка Hyundai представляла в России второе поколение своего компактного кроссовера Creta, автомобильную общественность волновал один вопрос: сумеет ли новинка повторить успех своего предшественника? Но затем в связи с известными событиями этот вопрос отпал сам собой. Однако покупка российской компанией «АГР Холдинг» завода Hyundai в Санкт-Петербурге вновь вывела этот вопрос в общественное поле зрения. Правда, теперь речь шла уже о нескольких моделях под брендом Solaris, среди которых была и Creta, самым незатейливым образом сменившая название на Solaris HC. Тем интересней мне было попытаться понять, изменилось ли что-нибудь за прошедшие годы в моем восприятии этого автомобиля?

Он остался неоднозначным

На тест мне достался практически такой же автомобиль, как тот, за рулем которого я прокатился из Мурманска в Териберку. Цвет кузова, конечно, другой, но комплектация и даже оформление салона ровно те же самые. Что же касается восприятия внешности автомобиля, то, по идее, за четыре года массового нашествия китайских марок он из «странного» и «неоднозначного» должен был бы перейти в категорию «вполне привычного». Ан нет! Он по-прежнему остался неоднозначным.

С одной стороны – множество оригинальных и интересных деталей. Среди них и резкие подштамповки, подчеркивающие форму колесных арок, и корма с резкими изломами. Стоит отметить накладку в форме не то клюшки, не то бумеранга, проходящую над боковым остеклением и заходящую на задние стойки. Еще одна интересная деталь – прожекторные фары головного света под общим колпаком с треугольными очертаниями. Ну и, конечно же, затейливые дневные ходовые огни и фонари, похожие на корейские иероглифы. Увы, в цельный образ все эти элементы как-то не складываются, и тот же профиль боковин многим кажется избыточно вычурным.

Интерьер Creta произвел на меня весьма благоприятное впечатление в 2021 году, и оно не изменилось в 2025-м. Двухцветный вариант внутренней отделки выглядит весьма богато и нарядно. Да, здесь использован в основном жесткий софт-лук, но этот пластик действительно смотрится не хуже дорогого мягкого. Даже имитация отстрочки на передней панели похожа на вполне натуральный шов, и то, что это отформованная жесткая пластмасса, понимаешь лишь тогда, когда постучишь по панели.

Все это важно, но главное – это весьма удачная эргономика, и «малая», и «большая».

Да здравствуют кнопки!

Эргономика – это наука о взаимодействии человека и машины. Под «большой» эргономикой подразумевается взаимное расположение водителя в своем кресле и главных органов управления – руля, селектора коробки и педалей. И с этим у Solaris HC все в порядке. Кресло – с «правильным» профилем, достаточным диапазоном регулировок и даже с регулировкой поясничного подпора. Руль – оптимального размера и сечения, с умеренно развитыми наплывами, обтянутый «цепкой» и приятной на ощупь кожей. Естественно, рулевая колонка регулируется и по наклону, и по вылету – этой опции лишена только базовая комплектация Prime переднеприводной версии с 1,6-литровым мотором.

Но кроме «большой» эргономики не менее важна и «малая», ведь водителю приходится управлять множеством дополнительных функций автомобиля. И тут тоже все отлично! У абсолютно всех дополнительных функций есть выделенные физические органы управления, кнопки, «качалки» или «крутилки». И все они расположены абсолютно логичным и понятным образом.

Практически все, что касается движения – блокировка муфты полного привода, включение режима Auto Hold, кнопки управления стояночным тормозом и ассистентом спуска по склону – собрано на консоли около селектора автоматической коробки. Там же – включение обогрева руля и трехуровневого обогрева передних сидений. На левой спице руля – все, что относится к звуку и акустике (кстати, акустика Bose заслуживает отдельной похвалы), на правой – управление круиз-контролем и ассистентами движения. И если вы хотите сказать спасибо пропустившему вас водителю, не надо искать кнопку «аварийки» на потолке или еще в каких-то других непонятных местах, как в некоторых китайских автомобилях. Она расположена в привычном месте – на центральной консоли, посередке.

Даже под 10,25-дюймовым сенсорным экраном есть клавиши быстрого вызова некоторых режимов, в том числе – встроенной навигации. Да, тачскрин, как и полагается, венчает центральную консоль, и с его помощью осуществляется доступ к очень многим настройкам, но только к тем, которые не требуют постоянного обращения к себе во время движения. Настроил – и забыл, а вот для управления однозонным климатом есть кнопки и ротор-контроллеры (в просторечии «крутилки»), собранные на отдельной панели.

На большом экране

В 2021 году 10,25-дюймовый тачскрин воспринимался как достаточно большой, но на сегодняшний день он, конечно, окончательно выбыл из участия в гонке диагоналей. Но здесь есть все, что нужно, в том числе – возможность интеграции со смартфоном при помощи Apple CarPlay и Android Auto. Правда, приложение Android Auto реализовано каким-то странным образом: вся правая часть экрана отдана логотипу этой системы, нижняя – последним задействованным приложениям из телефона, а сама картинка с картой (которая, собственно, чаще всего и нужна) получается не больше семи дюймов по диагонали. То есть немногим больше экрана телефона. К счастью, головное устройство Solaris HC снабжено собственной навигационной системой. Да, поиск нужных мест на нем несколько менее удобен, чем в Яндекс Навигаторе, и графика может показаться непривычной. Но карта – на весь экран.

Если автомобиль подключен к телематической системе Bluelink, то есть даже возможность маршрутизации с учетом пробок. В принципе, Bluelink весьма полезна: установив себе на смартфон соответствующее приложение, владелец Solaris HC может запустить или заглушить двигатель, открыть или закрыть двери, проверить, заперты ли замки. И все это – находясь на любом расстоянии от машины, поскольку SIM-карта установленного на автомобиле блока жестко встроена в его электронную начинку.

Можно находить и сравнивать доступные варианты парковки, узнавать актуальный прогноз погоды из текущего местоположения, пункта назначения или выбранных городов, находить ближайшие АЗС и многое другое. При этом стоит помнить, что в случае неустойчивой работы мобильной связи запросто можно попасть в неприятную ситуацию: закрыть ключ в машине и потом прыгать около нее, лихорадочно тыкая в экран телефона.

Свет мой зеркальце, скажи

Комбинация приборов состоит из центрального дисплея и расположенных по краям трехсекторных индикаторов с физическими стрелками – тахометра, топливомера и указателя рабочей температуры. На экране – большой «нарисованный» спидометр, в центр которого может выводиться разная информация, от скорости в цифровом виде до компаса. Кроме того, цвет экрана и шкалы спидометра меняется в зависимости от выбранного режима движения: в «Спорте» – красный, при нормальном режиме – синий и при экономичном – зеленый. Но самое главное – при включении поворотника активируется режим «электронного зеркала» и в центре появляется изображение с правой или левой камеры. Эта картинка в какой-то мере дублирует то, что вы видите в боковых зеркалах, но угол зрения камер почти в два раза шире! Плюс ко всему вам не нужно отводить взгляд от того, что находится впереди.

Ну и несколько слов о «семейных ценностях». Первое поколение Hyundai Creta потому и набрало популярность, что неплохо подходило на роль семейного автомобиля, а второе поколение эти семейные гены унаследовало. Естественно, они никуда не делись и после превращения автомобиля в Solaris HC.

Пространство на втором ряду? Не бог весть что, но «сам за собой» я вполне поместился (несмотря на то, что сиденье было сдвинуто назад практически до упора). Задний диван не так удобен, как передние кресла, прежде всего – из-за отсутствия регулировки угла наклона спинки, но провести тут несколько часов вполне реально. Правда, у задних пассажиров нет никаких возможностей управления микроклиматом, включая направление воздушных потоков, но зато они могут самостоятельно включить подогрев своих сидений, а не требовать этого от водителя. Есть у них и своя зарядка для гаджетов.

Объем багажника я бы назвал достаточным. Например, туда без проблем поместилось массивное импортное детское автокресло. И если семья соберется выбраться за город, то «трюма» точно хватит для всего, что нужно для пикника с ночевкой на природе. Не будет проблем и с подключением автохолодильника или выносной лампочки – есть 12-вольтовая розетка. Ниша слева снабжена эластичной стропой для крепления чего-то вроде небольшой канистры с автохимией, а сложив спинки задних кресел, можно перевезти какой-нибудь габаритный груз.

Поспешай, но плавно

Вот такую загородную поездку я и попробую сымитировать. Начинается она в толчее городских улиц, и тут к Solaris HC нет никаких претензий. Динамики с большим запасом хватает для того, чтобы не чувствовать себя «тормозной колодкой» в плотном потоке. Маневры очень облегчает уже упомянутое «электронное зеркало». Разгоняется кроссовер, может быть, и не резко, но вполне энергично. А вот с тормозами, которые мне не очень-то понравились в 2021 году, инженеры явно поработали. Их настройка изменилась и стала вполне адекватной.

Подвеска Solaris HC настроена на плавность хода, и пробить ее до отбойников, если залететь на препятствие на слишком высокой скорости, проще простого. При этом мне показалось, что особенно страдает пробоями задняя подвеска. Ну а если вы решите по дороге заехать в магазин и купить недостающие припасы, маневрам на парковке поможет система кругового обзора.

За городом вполне можно положиться на адаптивный круиз-контроль, при включении которого машина ускоряется и замедляется вместе с потоком. Для обгонов чаще всего даже не нужно переключать режим движения, но если встречный трафик вызывает опасения, то можно переключиться в режим «Спорт». Да, для того, чтобы атмосферный мотор выдал все, на что он способен, и ускорение стало действительно энергичным, мотор нужно крутить, а в спортивном режиме коробка как раз держит низшие передачи значительно дольше.

Немного взбодрить кроссовер можно тремя способами. Можно дернуть селектор влево и перевести коробку в спортивный режим работы. Показалось, что этого недостаточно? Дергаете селектор на себя пару раз и принудительно переключаетесь на две передачи вниз. Ну а можно крутануть «шайбу» выбора режима движения, и тогда изменится не только режим коробки, но и чувствительность педали газа, и двигатель станет более отзывчивым. Правда, при этом стоит быть повнимательней в быстрых поворотах: мягкая и валкая подвеска не способствует особой лихости в виражах.

Главное – не сесть на брюхо

Даже на грейдере или неровной грунтовке вы сразу почувствуете, что HC – не тот автомобиль, на котором можно безбашенно «дубасить» по кочкам. Но если сбавить скорость, заблокировать муфту и принудительно включить вторую, а в сложных ситуациях и первую передачу, то можно уверенно чувствовать себя даже на участках с ямами, заполненными жидкой грязью. Только вот в глубокие колеи лезть не стоит: все-таки 190 мм дорожного просвета – это не так уж много.

Я все же добрался до намеченной конечной точки внедорожной части маршрута – небольшого мотокроссового полигона. Конечно, большая часть имевшихся на трассе препятствий абсолютно непреодолима не только для любого кроссовера, но и для многих «настоящих» внедорожников, поскольку она выходит за рамки их геометрической проходимости. И все же я решил попробовать позаниматься «кроссовер-триалом» на самых безобидных препятствиях. В итоге пришел к выводу, что подвеска достаточно длинноходная, что вывесить Solaris HC не так уж и просто, и если аккуратно выбирать траекторию, то кроссоверу доступно довольно многое. Но вот на крутом спуске, где я решил проверить работу ассистента спуска с горы, выяснилось, что его как бы и нет. В 2021 году я столкнулся с тем, что стоило автомобилю покатиться вниз, как он начинал разгоняться, и сейчас он повел себя точно так же. Пришлось экстренно жать на тормоз, чтобы не воткнуться в грунт бампером. В общем, полагаться на эту систему нельзя, в отличие от неплохо работающей имитации межколесных блокировок. И через не слишком глубокую снежную целину, и по песку Solaris HC проедет без особых проблем. Главное – не уложить автомобиль на брюхо.

Брать или не брать?

Казалось бы, а в чем вопрос? Понятный автомобиль, с надежным и проверенным временем двигателем Nu Advance 2,0 MPI мощностью 149,6 л.с. и 6-ступенчатой гидромеханикой, неплохо оснащенный, пригодный для семейного использования, с массой достоинств и несмертельными недостатками, да еще и не «китаец». Но тут встает вопрос всех вопросов: цена. Кроссовер в той комплектации, что была у меня на тесте, стоит 3 534 000 рублей. Но за эти деньги вполне можно приобрести автомобиль, который будет или вместительней, или мощней, или и то, и другое вместе, и оснащенность у него будет не хуже. Например, каталожная цена Belgee X70 в топовой комплектации Prestige+ составляет 3,42 миллиона рублей, а этот автомобиль и крупнее, и мощнее, и вместительней. Рекомендованная цена на Chery Tiggo 7L или Tiggo 7 Pro Max в топовой комплектации Ultra составляет 3,16 миллиона. А ведь при той же мощности двигателя тут и климат-контроль двухзонный, и внутренняя отделка побогаче. А за 3,59 миллиона рублей можно взять Chery Tiggo 8 Pro Max с двухлитровым мотором мощностью 197 «лошадок» в средней комплектации Dreamline. И это уже – SUV-D, 7 мест и масса всяких плюшек. Аналогичный по размерности и классу Dongfeng DFSK iX7 (7 мест, 220 л.с., гидромеханика) и вовсе продают за 2,99 миллиона без всяких скидок.

Сопоставимый с Solaris HC по классу и мощности двигателя Haval Jolion в топовой комплектации Tech+ продают за 2,75 миллиона, при этом вместимость его будет все-таки выше при сопоставимом оснащении. А за 3,55 миллиона рублей Haval предлагает Dargo X, у которого не только 192 л.с. под капотом и больший объем салона, но и значительно большие внедорожные возможности. Упомянутыми моделями список того, что можно приобрести за 3,5 миллиона, не исчерпывается. На самом деле он будет очень широк, особенно если для вас не так уж обязателен полный привод. Тогда в этот «лонг-лист» попадут и Jetta VS5, и VGV U75 Plus вместе с U70 Pro, и три модели Changan – CS35 Plus, CS55 Plus и CS75 Plus. Семиместный SWM G05 Pro и вовсе позволяет вписаться в два миллиона.

За 3,5 миллиона можно замахнуться даже на модели с претензией на премиальный статус. Например, Exeed TXL, компактный Exeed LX или даже Hongqi HS3.

Одним словом, с финансовой точки зрения покупка Solaris HC выглядит весьма сомнительно. Но с другой стороны, владелец этого автомобиля получает корейскую надежность, неубиваемое сочетание атмосферного мотора и гидромеханики, а заодно и право гордо произнести, глядя на соседей по парковке: «Зато у меня не “китаец”!».