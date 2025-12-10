Большой кроссовер Jetour X90 подвергли очередному рестайлингу

Марка Jetour выводит на рынок паркетник X90 Pro нового модельного года. Кроссоверу изменили внешность, салон же почти не тронули. Техника тоже прежняя.

Трехрядный кроссовер с индексом X90 в гамме принадлежащего Chery бренда Jetour присутствует с 2019 года. Паркетник неоднократно обновляли, присваивая различные приставки. Причем, как водится в Китае, не все прежние версии исчезли из продажи, так что ныне Jetour X90 – это отдельное семейство. И вот проведен очередной рестайлинг – на этот раз компания освежила исполнение Pro, которое на родине появилось в прошлом году.

Сверху — дореформенный Jetour X90 Pro, внизу — обновленный кроссовер

Jetour X90 Pro 2026 модельного года получил новую радиаторную решетку. Она стала больше и теперь строго прямоугольная. На решетке все так же красуются вертикальные хромированные плашки, но и они – новые. Еще заменили светодиодные ходовые огни, бамперы и задние фонари.

1 / 2 2 / 2

Размеры прежние. Длина Jetour X90 Pro равна 4858 мм, ширина – 1925 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2850 мм. Как и раньше, кроссоверу положены 19- или 20-дюймовые диски.

В интерьере другими стали лишь материалы отделки и их цвета. Ну и еще паркетник теперь может быть не только пяти- или семиместным, но и с салоном на шестерых. Внутри – раздельные экраны приборки (10,25 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма). В зависимости от комплектации Jetour X90 Pro может иметь беспроводную зарядку для смартфона, подогрев и вентиляцию сидений первого и второго рядов, массажер водительского кресла и сидений второго ряда, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Технику реформы не затронули. Кроссовер Jetour X90 Pro доступен с бензиновыми турбочетверками 1.6 и 2.0 мощностью 197 и 254 л.с. соответственно, оба мотора сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В Китае паркетник предложен только с передним приводом.

Без учета акций обновленный Jetour X90 Pro сейчас стоит 135 900 – 167 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,5 млн – 1,8 млн рублей по актуальному курсу.

В России большой кроссовер сегодня представлен в двух ипостасях. Под брендом Jetour у нас продают модель X90 Plus, то есть одну из ранних версий для Китая. А более свежий вариант на российском рынке доступен как Soueast S09.