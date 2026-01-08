Большой кроссовер Kia Telluride нового поколения обзавёлся ценником

Стоимость начальной версии этого SUV в Штатах составляет 39 190 долларов (эквивалентно примерно 3,15 млн рублей по текущему курсу), что на 2800 долларов больше по сравнению с предшественником.

Kia Telluride является ближайшим родственником Hyundai Palisade. Этот трёхрядный кроссовер появился в 2019 году, а рестайлинг пережил в 2022-м. Для SUV корейской марки важнейшим рынком являются США, здесь же, на заводе в штате Джорджия, налажено производство модели. Первую смену генерации Telluride пережил в конце ноября 2025 года, премьера прошла в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. А теперь американский офис обнародовал прайс-лист новинки.

На фото: Kia Telluride нового поколения

На старте продаж модель представлена только с ДВС, варианты с HEV-установками появятся на рынке ближе к концу первого квартала текущего года. Стоимость стартовой версии Kia Telluride LX (предлагается только с передним приводом) составляет 39 190 долларов (эквивалентно примерно 3,15 млн рублей по текущему курсу), цена указана без учёта стоимости доставки. Отметим, этот ценник на 2800 долларов больше по сравнению с предшественником.

За самый доступный «полноприводник» Kia Telluride S в США просят не менее 44 090 долларов (около 3,55 млн рублей по текущему курсу). Покупка топовой версии SXP AWD обойдётся в 53 890 долларов (около 4,34 млн рублей по текущему курсу). Цена исполнения X-Line варьируется в диапазоне от 47 290 до 54 890 долларов (около 3,81 – 4,42 млн рублей), а стоимость варианта X-Pro – от 53 690 до 56 790 долларов (около 4,32 – 4,57 млн рублей).

Уже стартовое исполнение – LX – способно вместить до восьми седоков, а в списке стандартного оборудования числятся: трёхзонный климат-контроль, информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, навигацией и беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto; ещё кроссоверу положены 19 систем помощи водителю, входящих в комплекс ADAS.

На фото: салон Kia Telluride нового поколения 1 / 3 На фото: салон Kia Telluride нового поколения 2 / 3 На фото: салон Kia Telluride нового поколения 3 / 3

Как Kolesa.ru сообщал ранее, Kia Telluride второго поколения получил более крупную оптику, увеличенную радиаторную решётку, которую дополнили вертикальными планками, массивный передний бампер и выдвижные дверные ручки. Варианты X-Line и X-Pro отличаются за счёт оригинальной решётки, более внушительного обвеса по периметру кузова, полноценных рейлингов на крыше. Кроме того, исполнению X-Pro положены буксировочные проушины на бамперах и внедорожные шины.

На фото: Kia Telluride X-Pro нового поколения 1 / 2 На фото: Kia Telluride X-Pro нового поколения 2 / 2

Напомним, в ходе смены генерации, 295-сильный атмосферник V6 объёмом 3,8 литра (359 Нм) был отправлен в отставку. На смену ему пришла бензиновая турбочетвёрка T-GDI объёмом 2,5 литра, её максимальная отдача составляет 278 л.с., а крутящий момент – 422 Нм. Этот двигатель работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом, привод, как мы уже отметили – либо передний, либо полный.

На фото: салон Kia Telluride X-Pro нового поколения 1 / 3 На фото: салон Kia Telluride X-Pro нового поколения 2 / 3 На фото: салон Kia Telluride X-Pro нового поколения 3 / 3

В дальнейшем на американский рынок выйдет Kia Telluride с HEV-установкой (без возможности подзарядки от электросети). В основе его гибридной системы находится турбомотор объёмом 2,5 литра, электродвигатель и шестиступенчатый автомат. Совокупная отдача составляет 334 л.с., максимальный крутящий момент – 460 Нм. Для гибрида тоже предусмотрен полный привод.