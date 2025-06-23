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Большой рамный внедорожник Jetour Zongheng G700 готовится к премьере

23.06.2025 516 0 0

Компания Chery готовится выпустить на рынок первую модель суббренда Zongheng, который работает под крылом Jetour: это будет большой рамный внедорожник G700 с угловатым дизайном кузова и мощной plug-in гибридной силовой установкой.

Премьера суббренда Zongheng состоялась в начале этого года, под ним Chery будет производить дорогие внедорожники и пикапы для любителей экстремальных путешествий. Пока что Zongheng входит в состав бренда Jetour, но не исключено, что после успешного запуска первых моделей его открепят от Jetour и пустят в самостоятельное плавание — это обычная для китайского автопрома практика. Zongheng нацелен на конкуренцию с марками FangChengBao (принадлежит BYD), M-Hero/Mengshi (Dongfeng) и Tank (Great Wall). Ближайший аналог Jetour Zongheng G700 — это вышедший в прошлом году на китайский рынок FangChengBao Leopard 8.

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Предвестником Jetour Zongheng G700 стал прошлогодний концепт Jetour T5, полноценная премьера серийного внедорожника ещё не состоялась, но уже полностью раскрыт его дизайн и опубликованы основные технические характеристики. На днях Jetour Zongheng G700 всплыл в электронной базе китайского Минпрома, старт продаж ожидается в третьем квартале текущего года. После G700 суббренд Zongheng выведет на рынок пикап F700 и флагманский внедорожник G900.

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Габаритная длина Zongheng G700 составляет 5198 мм, ширина — 2050 мм, высота — 1956 мм, колёсная база — 2870 мм. Внедорожник имеет рамную конструкцию и полностью независимую регулируемую по высоте пневмоподвеску, угол въезда при стандартном положении подвески — 30 градусов, угол съезда — 25 градусов. Снаряженная масса во всех версиях превышает 3 т, допустимая масса буксируемого прицепа — 2,5 т. Салон — 6-местный трёхрядный либо 5-местный двухрядный, подробностей об оснащении пока нет, необычным элементом дизайна является узкий щиток приборов, растянутый почти на всю ширину передней панели.

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Zongheng G700 оснащён plug-in гибридной силовой установкой CDM-O параллельного типа, она состоит из 2,0-литрового бензинового турбомотора (211 л.с., 340 Нм), двухступенчатой гибридной коробки передач, в которую вживлён электромотор мощностью 210 кВт (286 л.с.), и заднего электромотора мощностью 300 кВт (408 л.с.). Максимальная совокупная отдача силовой установки — 560 кВт (761 л.с.) и 795 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 с, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

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Тяговая батарея интегрирована в раму, её ёмкость пока не раскрыта, но известно, что запас хода Zongheng G700 в гибридном режиме с полным баком и полностью заряженной батареей составит порядка 1400 км по циклу CLTC. Для межколёсных дифференциалов предусмотрены блокировки. Среди ездовых режимов будет несколько специфических для бездорожья, в том числе плавательный и для разворота в стеснённых условиях.

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Сколько будет стоить Jetour Zongheng G700, пока неизвестно, но ясно, что он не будет дешёвым. Для ориентира скажем, что FangChengBao Leopard 8 со схожим набором потребительских качеств стоит в Китае от 379 800 юаней (4,14 млн рублей в переводе по текущему курсу). С учётом того, что бренд Jetour официально представлен в России, можно ожидать, что после запуска в Китае Zongheng G700 оперативно доберётся и до нашей страны.

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