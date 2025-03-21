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Большой седан Geely Galaxy Starshine 8 EM готовится к старту продаж

21.03.2025 45 0 0

Компания Geely поделилась новыми изображениями и видео своей стильной четырехдверки. Модель предложат в виде гибрида. Причем, судя по всему, у нее будет две бензоэлектрические версии.

Первый показ седана с длинным именем Geely Galaxy Starshine 8 EM провели для китайских журналистов в начале марта. А недавно автопроизводитель выложил в местной соцсети свежие изображения и несколько промороликов. Кроме того, буквально на днях в базе Минпрома КНР появился еще один сертификат модели (первый внесли в феврале). Напомним, пусть новинка и имеет собственное название, но, по сути, она представляет собой гибридный вариант седана Geely Galaxy E8, который доступен в виде электрокара. Также добавим, что Galaxy – это отдельная линейка компании Geely, созданная специально для электрифицированных машин.

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Внешне от электрокара гибрид отличается в основном оформлением передней части. В бампер Galaxy Starshine 8 EM вместо «изломанных» светящихся элементов встроены массивные Т-образные детали из хрома, а в нижней части есть полноценный воздухозаборник. При этом, как и «электричка», бензоэлектрический седан имеет безрамочные двери с выдвижными ручками. К слову, не на всех свежих картинках на фирменных табличках с названием модели красуются буквы EM: видимо, окончательно товарное имя узнаем уже после старта продаж.

Длина гибрида равна 5018 мм, ширина – 1918 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2928 мм. Для сравнения, габариты актуального электрокара Galaxy E8: 5010/1920/1465 мм, расстояние между осями – 2925 мм. Galaxy Starshine 8 EM положены 18- или 19-дюймовые колеса.

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Интерьер гибридной четырехдверки тоже оформлен иначе. Если электрический седан имеет единое табло во всю ширину передней панели, то Starshine 8 EM достались два отдельных экрана. Мультимедиа – с операционной системой Flyme Auto от компании Meizu. В списке оборудования также значатся стеклянная крыша, беспроводная зарядка, проекционный дисплей, подогрев, вентиляция и массажер всех сидений, продвинутый автопилот (над лобовым стеклом есть лидар).

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Судя по второму сертификату, Geely Galaxy Starshine 8 EM будет доступен с двумя гибридными силовыми установками. Так, ранее для модели были заявлены бензиновая турбочетверка 1.5 мощностью 163 л.с. и 218-сильный электромотор. А вот в новых документах Минпрома указан другой ДВС – полуторалитровый атмосферник мощностью 112 л.с. Характеристики электродвигателя второй версии пока не раскрыты, нет данных и о батареях. Для гибрида с системой на базе 1.5T предусмотрено два варианта батареи – емкостью 18,4 или 27,69 кВт*ч.

В продаже Geely Galaxy Starshine 8 EM ждут в мае. Хотя не исключено, что прием заказов откроют раньше. Между тем в России недавно тоже появилась модель из семейства Galaxy – электрический паркетник. Вот только на внешних рынках Geely решила не использовать название своей «зеленой» линейки: у нас кроссовер представлен как Geely EX5.

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