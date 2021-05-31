Борьба с «безбилетниками»: разработаны новые правила взимания денег за проезд по платным трассам

Платные дороги в России находятся в доверительном управлении госкомпании «Автодор». Если на большинстве трасс на сегодняшний день продолжают работать стандартные пропускные пункты, где большинству водителей требуется остановиться перед шлагбаумом и оплатить проезд, чтобы въехать на платный участок, то на ЦКАД уже запустили систему free flow (в переводе с английского «свободный поток»). Она предполагает, что водителям не придётся останавливаться, чтобы оплатить проезд: деньги будут списываться автоматически с транспондеров или банковских карт.



Однако сейчас новая система безбарьерного проезда нормально не работает: по данным «Коммерсанта», на сегодняшний день порядка 30% пользователей ЦКАД не платят за проезд. При этом в «Автодоре» отмечают, что доля «зайцев» на этой платной дороге постепенно уменьшается. Чтобы сократить количество «безбилетников», в Минтрансе разработали документ, в котором описаны новые правила оплаты за проезд по платным трассам.

Ведомство трудилось над проектом постановления правительства с «правилами взимания платы за проезд по платным автодорогам общего пользования федерального значения» совместно с госкомпанией «Автодор». Документ уже прошёл этап общественного обсуждения. Отметим, в случае окончательного одобрения он вступит в силу уже через несколько месяцев – в сентябре 2021 года.



Этот документ впервые вводит такое понятие как «электронное средство регистрации проезда», то есть бесконтактный транспондер. Кроме того, в нём расшифрованы термины «предоплатного» и «постоплатного» расчёта за проезд, а также описана тарифная сетка: речь о том, как на цены влияет время суток проезда по трассе, дни недели и месяца, категория ТС и способ оплаты.

Новый проект постановления закрепляет норму, согласно которой при проезде ЦКАД (а также других дорог с постоплатной системой, которые появятся в дальнейшем) водитель сможет заплатить за проезд не сразу, а в течение пяти суток после совершения поездки. Это позволит не получать штраф тем, кто не уследил за суммой, оставшейся на счету. Однако, в случае, если срок будет нарушен, то автовладельцу всё-таки придётся оплатить взыскание (согласно КоАП).



Кстати, в Кодексе РФ об административных правонарушениях наказание для «зайцев» на платных дорогах уже есть: для владельца легкового автомобиля штраф равен 1,5 тыс. рублей, а для собственников грузовых машин и автобусов – 5 тыс. рублей. Правда, сейчас санкции не применяются, ведь соответствующие постановления должен выносить Ространснадзор, а у ведомства на данный момент по-прежнему нет соответствующих полномочий. Пока что «Автодор» собирает данные о «безбилетниках» и по возможности старается их оповестить о наличии задолженности.

Напомним, в 2024 году в России должна появиться новая платная трасса, ей присвоили индекс М-12, позже она получит официальное название. Изначально предполагалось, что скоростная автодорога пройдет от Москвы через Нижний Новгород до Казани, однако впоследствии было принято решение продлить магистраль до Екатеринбурга. Напомним, новая платная трасса войдёт в состав международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай», который пройдёт от Гамбурга (Германия) до Шанхая (КНР).

