Новая платная трасса М-12: строительство продолжается, уложен первый асфальт

Новая федеральная трасса М-12 станет платным дублёром имеющейся автодороги М-7 «Волга», за проезд по которой платить не нужно. Маршрут бесплатной магистрали проходит от столицы РФ до Уфы. Предполагается, что дублёр, который пройдёт от Москвы через Нижний Новгород до Казани, позволит как разгрузить трассу М-7, так и поможет водителям сэкономить время в пути.



Ранее предполагалось, что маршрут новой платной трассы пройдёт через города Владимир, Муром, Арзамас и Сергач (в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике), а также Шали (в Татарстане). Недавно стало известно о том, что автодорогу М-12 продлят до Екатеринбурга, на этом в прошлом месяце настоял президент РФ Владимир Путин.

Сейчас строительство трассы уже идёт. Как сообщает «Автодор», на текущей неделе были уложены первые тонны асфальта: это произошло на технологической дороге на восьмом этапе возведения М-12 (участок находится в Татарстане). Эта дорога не только обеспечит подъезд техники к месту строительства федеральной трассы, но позволит проезжать местным жителям к населённому пункту Гребени (он находится на берегу реки Волги).



Кроме того, работы продолжаются ещё на одном участке. Так, на нулевом этапе строительства, рядом со столицей России, появились метры асфальтобетонного покрытия: их уложили на 48-ом километре будущей трассы, на базе, где сейчас производят асфальтобетон.



На сегодняшний день практически на всей протяжённости маршрута М-12 – то есть на более чем 800 км от Москвы до Казани – продолжается подготовка территории под строительство, а также перенос коммуникаций, которые не требуют разрешения Главгосэкспертизы. Кроме того, подрядчики обустраивают строительные городки, общежития и столовые, идёт работа по запуску асфальтовых заводов, строительству технологических дорог для доставки стройматериалов и техники.

Как пояснили в госкомпании, такая активная подготовительная работа позволит начать строительство новой платной трассы сразу после того, как будет выдано положительное заключение Главгосэкспертизы на все проекты по каждому из этапов.



Одновременно с этим ведётся комплексное проектирование всех 810 километров трассы. Напомним, 40 километров автодороги М-12 проходят по поймам рек Оки и Суры, где необходимо обеспечить водоотвод от дорожного полотна. На магистрали будут возведены мост через Волгу на восьмом этапе (его протяжённость составит более трёх километров), вантовый мост через Оку на четвёртом этапе, а также монолитный мост через Суру на шестом этапе.

Строительство новой платной трассы важно не только для россиян. Дело в том, что она войдёт в состав транспортного коридора «Европа – Западный Китай» протяжённостью 8,5 тыс. километров (он пройдёт от Шанхая до Гамбурга). Его российский участок займёт около 2,3 тыс. км. Кроме трассы М-12 в состав этого коридора также войдут и другие платные дороги, в их числе М-11 «Нева» и несколько пусковых участков ЦКАД.

