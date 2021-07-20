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Брат Hummer EV: у марки GMC появится ещё один «батарейный» пикап

20.07.2021 128 0 0

Предполагается, что речь идёт об электрической версии популярного в США грузовика Sierra. Название будущей новинки пока держат в секрете.

 

Результаты марки GMC в США из года в год уже долгое время остаются примерно стабильными. Только в 2020 году был зафиксирован относительно заметный спад – «минус» 9% (тогда американские дилеры реализовали 515 311 машин). За первую половину текущего года клиенты купили 284 264 экземпляра, что почти на 29% больше, чем в январе-июне 2020-го.

На фото: актуальный пикап GMC Sierra

﻿В прошлом году стало известно о появлении у марки GMC собственной «зелёной» линейки: первенцем стал пикап Hummer EV, который марка представила в октябре 2020-го. Позже, в апреле текущего года, компания показала электрический внедорожник Hummer EV SUV. Пока что обе модели в продажу не поступили.

Тем временем марка GMC уже работает над следующим электрическим грузовиком. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на вице-президента Buick и GMC Дункана Элдреда: он рассказал, что создание «батарейного» полноразмерного пикапа сейчас в проекте. Официальных подробностей о будущей новинке пока нет.

Предполагается, что роль нового электрического пикапа исполнит «батарейная» версия GMC Sierra. Информация о том, что у модели может появиться «зелёная» модификация, появилась ещё в 2019 году. Правда, сейчас имя будущей новинки не называется, так что, скорее всего, у такого автомобиля будет новое название, кроме того, он может получить и другой дизайн, к примеру, «роднящий» его с другими моделями электрической линейки GMC.

На фото: салон актуального пикапа GMC Sierra

Технических подробностей о будущей новинке GMC пока что нет. Скорее всего, она тоже будет использовать батареи Ultium (их производство налажено на СП General Motors и корейской компании LG Chem). Предполагается, что мощность электроустановок, которыми оснастят новый «розеточный» пикап, окажется меньше.

Напомним, GMC Hummer EV приводят в движение двух- и трёхмоторные электрические системы. В первом случае отдача равна 634 л.с., во втором – либо 811, либо 1014 л.с. Полноразмерный грузовик способен проехать без подзарядки расстояние от 402 до 563 км (в зависимости от версии). Самой мощной версии на разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) требуется 3,0 секунды.

На фото: пикап GMC Hummer EV
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На фото: пикап GMC Hummer EV
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Как мы уже упоминали, актуальный пикап GMC Sierra является одной из самых популярных моделей марки. Так, по итогам «ковидного» 2020-го дилеры в США продали 253 016 шт., что почти на 9% больше, чем годом ранее. В текущем году положительная динамика модели выросла: за первое полугодие клиенты купили 138 412 машин, что почти на 30% больше, чем в январе-июне 2020-го.

На сегодняшний день Sierra 1500 оснащается бензиновыми и дизельными моторами, объём варьируется в диапазоне от 2,7 до 6,2 литра, отдача – от 310 до 420 л.с. В пару к ним предлагаются либо восьмиступенчатый, либо десятиступенчатый «автомат» (в зависимости от версии). Цена грузовика стартует с отметки 30 100 долларов, что эквивалентно 2,24 млн рублей по текущему курсу. О том, сколько будет стоит электрическая версия пикапа станет известно позже.

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