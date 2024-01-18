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  • Брат Кобальта прихорошился после рестайлинга: официальные фото компактвэна Chevrolet Spin

Брат Кобальта прихорошился после рестайлинга: официальные фото компактвэна Chevrolet Spin

18.01.2024 1086 0 0

Вэну переделали «лицо» и интерьер. При этом считается, что модель сохранила атмосферник 1.8.

Трехрядный компактвэн Chevrolet Spin выпускают в Бразилии с 2012 года, это ближайший родственник знакомого и россиянам седана Cobalt (у нас четырехдверку также продавали под брендом Ravon). Предыдущий полноценный рестайлинг провели в 2018-м, а два года спустя модель слегка освежили. И вот анонсирован еще раз модернизированный Spin: местное подразделение марки распространило пару фирменных фото. К слову, сам производитель считает модель кроссовером, но это все же MPV.

Обновленный Chevrolet Spin
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Обновленный Chevrolet Spin
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Вэну перекроили переднюю часть: Спин получил новые радиаторную решетку, бампер, капот и фары. Причем, согласно нынешней моде, светодиодная головная оптика разделена, пусть и не полностью. Корму еще не показали, однако замаскированные тестовые образцы уже попадались шпионам – фонари тоже стали другими, хотя в виде единой плашки их оформлять не стали.

Отметим, официальные фото подписаны как Spin Premier, то есть перед нами – топовая комплектация. При этом у рестайлинговой машины еще имеется неокрашенный пластиковый обвес, тогда как раньше он был прерогативой «внедорожной» версии Spin Activ. То есть вполне возможно, что отдельный «кроссоверный» вариант из гаммы исключен.

Обновленный Chevrolet Spin

Салон тоже существенно переделан. Тут новая мультимедийная система с крупным тачскрином, который установлен впритык к виртуальной приборке (у дореформенного вэна аналоговые приборы), вдобавок планшет чуть возвышается над новой же передней панелью, из-за чего центральные дефлекторы обдува пришлось перенести ниже. Объявлено, что Chevrolet Spin предложат с современными системами безопасности, но список пока не раскрыт. Как и прежде, компактвэн будет доступен в пяти- или семиместном исполнении.

В Chevrolet также сообщили, что были перенастроены подвеска и рулевое управление. А вот про мотор – ни слова. Бразильские профильные СМИ считают, что Spin сохранил четырехцилиндровый атмосферник 1.8, который традиционно для этой страны работает как на бензине (106 л.с.), так и на этаноле (111 л.с.). Кроме того, вэну могли вернуть шестиступенчатую механику (актуальная модель доступна только с 6АКП). Спин бывает только с передним приводом.

Дореформенный Chevrolet Spin
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Дореформенный Chevrolet Spin
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Дореформенный Chevrolet Spin
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Презентацию обновленного Chevrolet Spin проведут до конца марта. Между тем в 2024 году марка представит в Бразилии еще пять новинок. Остальные модели пока не названы, предполагается, что среди премьер будут преобразившиеся пикап S10 (аналог Colorado) и внедорожник Trailblazer (не путать с одноименным паркетником).

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