Компактвэн Chevrolet Spin на базе Кобальта: теперь безопаснее и с реалистичным спидометром

Вэн Chevrolet Spin бразильский завод GM выпускает с 2012 года, модель построена на базе хорошо знакомого россиянам седана Cobalt (он же Ravon R4). В 2013-м сборку однообъемника также наладили в Индонезии, но в Юго-Восточной Азии он не зашел, так что в 2015-м производство было свернуто. Пару лет назад модель пережила серьезный рестайлинг, и такой компактвэн за пределы Южной Америки уже не выбрался. Главным рынком для Spin остается Бразилия (по итогам 2019-го продажи там выросли на 13% до 28 361 экземпляра), жители этой страны и получат первыми доведенный до 2021 модельного года компактвэн.

Chevrolet Spin Activ 2021 модельного года

Внешне однообъемник не изменился, ну разве что у кросс-версии Activ эмблемы марки сделали черными. Палитра цветов кузова пополнилась новым оттенком. В салоне появилась модернизированная «приборка»: на спидометре отныне указана «максималка» в 180 км/ч вместо 220 км/ч (а вообще, по данным бразильских СМИ, компактвэн может разгоняться лишь до 173 км/ч).



Кроме того, в списке стандартного оборудования теперь значатся ESP, система помощи при подъеме, сигнализаторы ремней безопасности и ограничитель скорости – этого добра у Spin прежде не было вовсе (отметим, ESP с 2020-го в Бразилии обязателен для новых моделей, а с 2022-го – для всех машин, продаваемых в стране). Но Spin все так же имеет всего два «эйрбэга», зато уже в «базе» есть кондиционер. Топ-версии положены мультимедийная система и камера заднего вида. Компактвэн предлагается в пяти- или семиместном исполнении.

Chevrolet Spin 2021 модельного года

Двигатель прежний – четырехцилиндровый, объемом 1,8 литра, который традиционно для Бразилии работает как на бензине (106 л.с.), так и на этаноле (111 л.с.). Шестиступенчатую «механику» менять тоже не стали, зато «автомат» — новый, от последних компакта Chevrolet Onix и паркетника Tracker (причем, как и у дореформенного Spin, он тоже шестиступенчатый).



Цены обновленного компактвэна пока не объявлены. Дореформенный Spin стоит от 75 150 бразильских реалов (около 972 000 рублей по актуальному курсу), кроссвэн Spin Activ – от 94 590 реалов (1 224 000 рублей).

Дореформенный Chevrolet Spin (2020 модельного года) 1 / 5 Дореформенный Chevrolet Spin (2020 модельного года) 2 / 5 Дореформенный Chevrolet Spin (2020 модельного года) 3 / 5 Дореформенный Chevrolet Spin (2020 модельного года) 4 / 5 Дореформенный Chevrolet Spin (2020 модельного года) 5 / 5

В других регионах однообъемник продавать не планируют. Между тем к нам недавно вернулся родственный Spin седан Cobalt – уже под родной маркой Chevrolet, ведь бренд Ravon ликвидирован. Кстати, в самой Бразилии выпуск Кобальта был прекращен в 2019-м, причем с 2015-го там производили преобразившуюся «четырехдверку», а вот в РФ компания UzAuto Motors поставляет «первозданную» модель.

