Брат российского Volkswagen Taos после рестайлинга подтянулся к Тигуану

Кроссовер Volkswagen Tharu в строю с 2018 года, его выпускают и продают в Китае, за производство отвечает совместное предприятие Фольксвагена и концерна SAIC. Два года спустя у этого SUV появился родной брат – Taos, который известен, в том числе, и в России (сборка Таоса налажена в Мексике и Аргентине, его делали и в РФ, но по понятным причинам у нас производство модели свернули). «Мировой» паркетник еще относительно свежий, так что его модернизация впереди. Ну а китайский VW Tharu только что пережил плановый рестайлинг.

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Итак, «китаец» получил новые радиаторную решетку и бамперы. Кроме того, фары сделали «каплевидными» — в стиле старшего кроссовера Volkswagen Tiguan, хотя головная оптика Tharu крупнее, да и диодная начинка у нее своя. Заменили и задние фонари – они теперь расположены на черной плашке, плюс их объединяет функциональная красная полоска. Для дореформенного SUV еще предусмотрен «оспортивленный» пакет R-Line, однако у рестайлингового паркетника такого пока нет. Зато есть другой набор – с черным наружным декором вместо хромированного.



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Длина обновленного VW Tharu увеличилась на 5 мм до 4458 мм. Остальные габариты не изменились: ширина – 1841 мм, высота – 1632 мм, колесная база – 2680 мм.



Внутри – иные передняя панель и рулевое колесо, плюс заменили материалы отделки. Паркетнику также досталась новая мультимедийная система: тачскрин теперь диагональю 12 дюймов (у дореформенного топового кросса – 9,2 дюйма), вдобавок он «парит» (у прежнего Tharu встроен в панель) – опять же, как у местного VW Tiguan (и других китайских Фольксвагенов). В списке оборудования еще значатся виртуальная «приборка» (10,25 дюйма), климат-контроль с сенсорным блоком управления, панорамная крыша, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

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В Китае на смену базовой бензиновой «турбочетверке» 1.4 TSI (150 л.с., 250 Нм) пришел турбомотор 1.5 TSI, который выдает 160 л.с. (но крутящий момент тот же). При этом паркетник сохранил турбодвигатель 2.0 TSI (186 л.с., 320 Нм). Коробка – 7DCT (с «сухими» сцеплениями у младшего мотора и «мокрыми» у старшего). Полный привод бывает только у кроссовера с двухлитровым мотором.



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Цены модернизированного паркетника пока не объявлены. Дорестайлинговый Volkswagen Tharu сегодня стоит от 23 400 долларов. В России прежний кросс тоже доступен для заказа, он «висит» на некоторых сайтах с объявлениями: разумеется, речь о параллельном импорте.

