Бразильский турист: рассекречен универсал на базе новой «трешки» BMW

Бразильский турист: рассекречен универсал на базе новой «трешки» BMW

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Среднеразмерный седан BMW поколения G20 отпраздновал дебют всего неделю назад на Парижском автосалоне, а в Сеть уже уплыли изображения грузопассажирской версии. Смотрим!

Обычно новые универсалы BMW выходят в свет через несколько месяцев после премьеры базовых седанов, но в случае с «трешкой» поколения G20 «сарай» рассекретили всего через неделю после презентации четырехдверки. Сделала это не компания BMW, а патентное ведомство Бразилии: в Сеть уплыли изображения 3D-модели нового универсала, который, очевидно, получит заводское обозначение G21.

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В отличие от предшественника с индексом F31 новый «сарай» имеет вздернутую подоконную линию в районе багажного отделения и в этой части напоминает новый Volvo V60. Выштамповка на боковинах цитирует Lexus IS, а задние фонари какие-то паназиатские – на патентном изображении строго сзади опознать в универсале именно BMW невозможно.

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Главный рынок для нового универсала – Европа. На других рынках премиальные «сараи» почти полностью исчезли под натиском кроссоверов. Так, например, в нашей стране BMW не предлагает универсалы 3 серии уже больше года: единственный и последний Touring в модификации 318d xDrive нашел своего российского покупателя в июле 2017-го.

Любопытно, что пока еще предлагающийся в России лифтбек GT 3 серии (заводской индекс F34) в поколении G наследника не получит – плохо продается везде! А вот универсалы пока еще востребованы в Европе, и хотя статистики продаж по модификациям в открытом доступе нет, доля «сараев» в премиальном среднем классе, по слухам, здесь составляет примерно треть от общего объема.

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В целом же по итогам продаж за первые восемь месяцев этого года «трешка» BMW проигрывает в Европе своим основным конкурентам – Мерседесу С-класса и Audi A4: продано 77 566, 110 100 и 105 818 штук соответственно. В России наоборот модель BMW в лидерах: с января по август «трешка» разошлась тиражом 3054 штук, тогда как результат «цешки» – 1901 шт. (включая купе и кабриолеты), A4 – 1339 шт.

Вчера российское представительство BMW объявило цены на седаны G20 (от 2,58 млн до 2,87 млн рублей), но купить их можно будет только в марте следующего года. Пока же дилеры распродают с хорошими скидками «трешки» прошлого поколения – выгодные предложения ищите в нашем каталоге новых автомобилей.

Теги: Новинки , премиальные автомобили , премиум-сегмент , универсал , универсалы , 3 серия , BMW
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