Бренд AUDI без четырёх колец анонсировал премьеру первой серийной модели

Показ первенца суббренда компании Audi проведут уже в этом месяце. Судя по всему, модель сохранит дизайн предвестника, показанного в прошлом году.

Осенью 2024-го компания Audi объявила о создании новой электромобильной марки для китайского рынка под названием AUDI. Да, выполненная заглавными буквами надпись и является эмблемой. И это именно отдельный бренд, а не серия моделей Audi с четырьмя кольцами. Марка создана вместе с давним партнером концерна Volkswagen – фирмой SAIC. Немцы отвечают за общую разработку и инжиниринг, а китайцы – за «инновации, устоявшуюся технологическую экосистему и глубокое понимание потребностей местного рынка». В рамках прошлогодней презентации бренда AUDI показали и предвестника первой модели – концепт электрического универсала AUDI E. А недавно «поднебесные» профильные медиа выяснили, что публичная премьера серийной пятидверки пройдет в рамках Шанхайского автосалона, который откроется в конце текущего месяца. Так вот, теперь новоявленный бренд подтвердил место дебюта. Одновременно опубликовано видео с почти готовой к производству пятидверкой.

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От камуфляжа автомобиль еще не избавился. Впрочем, и так видно, что товарная версия в целом сохранит дизайн предвестника. Особенности внешности первенца AUDI – узкие фары, выполненные в виде рамки задние фонари, довольно «мускулистые» бока, выдвижные ручки и крупный спойлер. Как и шоу-кар, конвейерный вариант наверняка имеет безрамочные двери. Также оставили стеклянную крышу, лидар и камеры вместо привычных наружных зеркал (хотя это, скорее всего, опция).

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Интерьер производитель пока не засветил. Впрочем, ранее в Сеть выкладывали реальные шпионские фото тестовых прототипов. Внутри серийный универсал тоже повторит концепт. Главная фишка – табло практически во всю ширину передней панели, по краям которого будут дополнительные дисплеи, отображающие картинку с наружных камер.

В основе модели AUDI лежит платформа с 800-вольтовой архитектурой. Вероятно, по габаритам серийный универсал близок к своему предвестнику. Размеры шоу-кара AUDI E: 4870/1990/1460 мм. Колесная база – те же 2950 мм, что и у паркетника IM LS6. Отметим, ранее сообщалось о том, что именно модели IM Motors (ее контрольный пакет акций принадлежит SAIC) могут стать ближайшими родственниками новых «электричек» AUDI для Китая.

Прошлогодний концепт AUDI E 1 / 6 Прошлогодний концепт AUDI E 2 / 6 Прошлогодний концепт AUDI E 3 / 6 Прошлогодний концепт AUDI E 4 / 6 Прошлогодний концепт AUDI E 5 / 6 Прошлогодний концепт AUDI E 6 / 6

Для концепта также были заявлены пневмоподвеска, двухмоторный полный привод (совокупная отдача – 775 л.с. и 800 Нм) и батарея емкостью 100 кВт*ч. Скорее всего, у товарного универсала либо похожая, либо и вовсе та же самая начинка.

Все подробности о серийном первенце AUDI узнаем в конце апреля.