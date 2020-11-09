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Брендс Хэтч: трасса, не прощающая ошибок

09.11.2020 76 0 0

Всего 9 поворотов и 3,7 км. Узкое дорожное полотно, по ширине вмещающее лишь 2 машины. С учетом траектории движения в повороте места для обгона нет. Одно неверное движение, и ваша машина вылетает с трека, на котором, если разобраться, нет даже зоны безопасности. Возвращение на трассу очень опасно, что может привести к серьезной аварии. «Было это все?» – спросят те, кто не видел гонку. Было!

 

Партнёрский материал

Несмотря на то что первый поворот «слепой», так как трасса уходит резко вниз, и пройти его можно, только понимая, как играть газом и рулем, наши пилоты не совершили там «завал». Затем шла активная смена позиций на протяжении первых двух кругов. И уже в последнем, 9 повороте, с напряжением не справился пилот команды «Kolorika Detailing» Дмитрий Мухин. Его машину, зацепившую газон, развернуло, и произошло серьезное столкновение с отбойником питлейна.

На 5 круге Вячеслав Кирпун из «SKILL WHEELS» вел плотную борьбу за позицию с Андреем Бевзом из «DEACTOR». Проходя первый поворот на спуске, Вячеслав левыми колесами цепляет песок и вылетает в противоположную сторону в отбойник.

На седьмом круге вынужден был отдать свою позицию Марк Юрокин из «ЗВЕЗДЫ РОССИИ». Пилот «TONY MOTORS» Сергей Колодкин после технического схода в Монце педаль газа выжимал постоянно в пол и, вытеснив Юрокина, забрал у него позицию.

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Но во всей этой гонке хотелось бы выделить самого молодого пилота (11 лет) в составе команды «RED TEAM» Тимура Рахматова. Стартовав с поула, на первом круге он уступил 2 позиции. Затем была плотная борьба в середине гонки, а на 29 круге пилот и вовсе вылетел с трассы после контакта с Кирпуном. И тем не менее, собравшись, к 50 кругу Тимур оказался первым в гонке. Именно в этот момент он заезжает в боксы на дозаправку. Выезжая из боксов, Тимур оказывается вторым. И вот теперь необходимо догонять идущего впереди Кирпуна, у которого после небольшого столкновения повреждения. Словами все это не передать! ЭТО НАДО ВИДЕТЬ! 

В итоге Рахматов не только защитил свою вторую позицию, но и вырвал победу на старт/финишной прямой.

Что важно, такого молодого гонщика поддерживала вся его семья!

Ну а следующая гонка состоится 15 ноября. Не пропустите!  

автоспорт

 

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