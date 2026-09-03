Британское купе Bristol Fighter с мотором V10 от Dodge Viper ненадолго вернулось на рынок

У многострадальной компании Bristol Cars в очередной раз сменился собственник, после чего последовало очередное громкое заявление о возрождении. Напомним, что изначально Bristol Cars была основана в 1945 году как дочка авиационной компании Bristol Aeroplane, она выпускала довольно крупные и дорогие автомобили, которые считались конкурентами Bentley и Rolls-Royce. В XXI век Bristol Cars въехала с устаревшим модельным рядом и невнятной стратегией развития. В 2011 году компания пережила банкротство, после чего началась чехарда со сменой собственников.
Производство автомобилей Bristol с 2011 года так и не было возобновлено. В 2020 году компанию купил предприниматель Джейсон Уортон, девелопер из Эссекса и большой фанат автомобилей Bristol. Он планировал выпустить на рынок ремастеринговые модели Bristol 411 и Bristol Fighter, но не смог реализовать задумку и в этом году продал компанию Полу Кингу, специалисту в области консалтинга. Пол Кинг заручился поддержкой Ричарда Хэкетта, экс-советника Тони Круга, который руководил Bristol Cars в 1997-2007 годах. На этой неделе тандем Кинга-Хэкетта представил в рамках выставки Salon Privé в Бленхеймском дворце возрождённый Bristol Fighter.
Возрождённый Bristol Fighter — это не ремастеринговая модель, о которой мечтал Джейсон Уортон, а просто новый автомобиль, построенный на сохранившемся шасси по технологиям середины 2000-х — никаких технических изменений не заявлено.
Bristol Fighter — это переднемоторное двухдверное заднеприводное купе с подъёмными дверьми типа крылья чайки. В основе кузова лежит пространственный трубчатый каркас из стали (его в данном случае и называют словом «шасси»), а наружные панели выполнены из алюминия и композитных материалов. Производство Fighter велось с 2004 по 2011 год. На текущий момент, по данным самой компании Bristol, сохранились 15 живых экземпляров Fighter и пять шасси — компания решила использовать их для производства новых экземпляров. Один из них уже готов и показан на фотографиях. Ещё один экземпляр забронирован клиентом и скоро будет произведён, ещё три экземпляра ожидают покупателей.
Возрождённый Bristol Fighter сохранил 8,0-литровый атмосферный бензиновый двигатель V10 от давно почившего Dodge Viper, в стандартном исполнении он выдаёт 532 л.с., а за доплату можно получить 608-сильную версию. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика». Максимальная скорость — 338 км/ч. Других технических данных компания Bristol не приводит. Светотехника и детали салона выдают моральный возраст автомобиля, но все детали при этом новые, прежде не эксплуатировавшиеся. Предполагается, что этот факт привлечёт состоятельных автомобильных коллекционеров.
Цена возрождённого Bristol Fighter сообщается только по запросу. Изначально, то есть в позапрошлом десятилетии, Fighter стоил от 235 000 фунтов стерлингов. Полагаем, что с учётом инфляции и редкости модели новые экземпляры стоят не менее миллиона фунтов стерлингов, но это исключительно наше умозрительное предположение.
О дальнейших планах Bristol Cars в свежем пресс-релизе ничего не сказано, однако на сайте компании показан концепт будущего четырёхместного купе с современным дизайном. Подробностей об этом проекте пока нет.
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