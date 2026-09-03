Британское купе Bristol Fighter с мотором V10 от Dodge Viper ненадолго вернулось на рынок

Компания Bristol Cars объявила о возобновлении производства купе Bristol Fighter двадцатилетней давности. На этой неделе представлен первый экземпляр возрождённого Bristol Fighter, в ближайшие месяцы будут изготовлены ещё четыре машины.

У многострадальной компании Bristol Cars в очередной раз сменился собственник, после чего последовало очередное громкое заявление о возрождении. Напомним, что изначально Bristol Cars была основана в 1945 году как дочка авиационной компании Bristol Aeroplane, она выпускала довольно крупные и дорогие автомобили, которые считались конкурентами Bentley и Rolls-Royce. В XXI век Bristol Cars въехала с устаревшим модельным рядом и невнятной стратегией развития. В 2011 году компания пережила банкротство, после чего началась чехарда со сменой собственников.

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Производство автомобилей Bristol с 2011 года так и не было возобновлено. В 2020 году компанию купил предприниматель Джейсон Уортон, девелопер из Эссекса и большой фанат автомобилей Bristol. Он планировал выпустить на рынок ремастеринговые модели Bristol 411 и Bristol Fighter, но не смог реализовать задумку и в этом году продал компанию Полу Кингу, специалисту в области консалтинга. Пол Кинг заручился поддержкой Ричарда Хэкетта, экс-советника Тони Круга, который руководил Bristol Cars в 1997-2007 годах. На этой неделе тандем Кинга-Хэкетта представил в рамках выставки Salon Privé в Бленхеймском дворце возрождённый Bristol Fighter.

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Возрождённый Bristol Fighter — это не ремастеринговая модель, о которой мечтал Джейсон Уортон, а просто новый автомобиль, построенный на сохранившемся шасси по технологиям середины 2000-х — никаких технических изменений не заявлено.

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Bristol Fighter — это переднемоторное двухдверное заднеприводное купе с подъёмными дверьми типа крылья чайки. В основе кузова лежит пространственный трубчатый каркас из стали (его в данном случае и называют словом «шасси»), а наружные панели выполнены из алюминия и композитных материалов. Производство Fighter велось с 2004 по 2011 год. На текущий момент, по данным самой компании Bristol, сохранились 15 живых экземпляров Fighter и пять шасси — компания решила использовать их для производства новых экземпляров. Один из них уже готов и показан на фотографиях. Ещё один экземпляр забронирован клиентом и скоро будет произведён, ещё три экземпляра ожидают покупателей.

Возрождённый Bristol Fighter сохранил 8,0-литровый атмосферный бензиновый двигатель V10 от давно почившего Dodge Viper, в стандартном исполнении он выдаёт 532 л.с., а за доплату можно получить 608-сильную версию. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика». Максимальная скорость — 338 км/ч. Других технических данных компания Bristol не приводит. Светотехника и детали салона выдают моральный возраст автомобиля, но все детали при этом новые, прежде не эксплуатировавшиеся. Предполагается, что этот факт привлечёт состоятельных автомобильных коллекционеров.

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Цена возрождённого Bristol Fighter сообщается только по запросу. Изначально, то есть в позапрошлом десятилетии, Fighter стоил от 235 000 фунтов стерлингов. Полагаем, что с учётом инфляции и редкости модели новые экземпляры стоят не менее миллиона фунтов стерлингов, но это исключительно наше умозрительное предположение.

Концепт будущей новой модели Bristol 1 / 2 Концепт будущей новой модели Bristol 2 / 2



О дальнейших планах Bristol Cars в свежем пресс-релизе ничего не сказано, однако на сайте компании показан концепт будущего четырёхместного купе с современным дизайном. Подробностей об этом проекте пока нет.