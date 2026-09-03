Новинки ×
  • Британское купе Bristol Fighter с мотором V10 от Dodge Viper ненадолго вернулось на рынок

Британское купе Bristol Fighter с мотором V10 от Dodge Viper ненадолго вернулось на рынок

03.09.2026 509 0 0
Британское купе Bristol Fighter с мотором V10 от Dodge Viper ненадолго вернулось на рынок

Компания Bristol Cars объявила о возобновлении производства купе Bristol Fighter двадцатилетней давности. На этой неделе представлен первый экземпляр возрождённого Bristol Fighter, в ближайшие месяцы будут изготовлены ещё четыре машины.

У многострадальной компании Bristol Cars в очередной раз сменился собственник, после чего последовало очередное громкое заявление о возрождении. Напомним, что изначально Bristol Cars была основана в 1945 году как дочка авиационной компании Bristol Aeroplane, она выпускала довольно крупные и дорогие автомобили, которые считались конкурентами Bentley и Rolls-Royce. В XXI век Bristol Cars въехала с устаревшим модельным рядом и невнятной стратегией развития. В 2011 году компания пережила банкротство, после чего началась чехарда со сменой собственников.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Производство автомобилей Bristol с 2011 года так и не было возобновлено. В 2020 году компанию купил предприниматель Джейсон Уортон, девелопер из Эссекса и большой фанат автомобилей Bristol. Он планировал выпустить на рынок ремастеринговые модели Bristol 411 и Bristol Fighter, но не смог реализовать задумку и в этом году продал компанию Полу Кингу, специалисту в области консалтинга. Пол Кинг заручился поддержкой Ричарда Хэкетта, экс-советника Тони Круга, который руководил Bristol Cars в 1997-2007 годах. На этой неделе тандем Кинга-Хэкетта представил в рамках выставки Salon Privé в Бленхеймском дворце возрождённый Bristol Fighter.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Возрождённый Bristol Fighter — это не ремастеринговая модель, о которой мечтал Джейсон Уортон, а просто новый автомобиль, построенный на сохранившемся шасси по технологиям середины 2000-х — никаких технических изменений не заявлено.

1 / 2
2 / 2

Bristol Fighter — это переднемоторное двухдверное заднеприводное купе с подъёмными дверьми типа крылья чайки. В основе кузова лежит пространственный трубчатый каркас из стали (его в данном случае и называют словом «шасси»), а наружные панели выполнены из алюминия и композитных материалов. Производство Fighter велось с 2004 по 2011 год. На текущий момент, по данным самой компании Bristol, сохранились 15 живых экземпляров Fighter и пять шасси — компания решила использовать их для производства новых экземпляров. Один из них уже готов и показан на фотографиях. Ещё один экземпляр забронирован клиентом и скоро будет произведён, ещё три экземпляра ожидают покупателей.

Возрождённый Bristol Fighter сохранил 8,0-литровый атмосферный бензиновый двигатель V10 от давно почившего Dodge Viper, в стандартном исполнении он выдаёт 532 л.с., а за доплату можно получить 608-сильную версию. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика». Максимальная скорость — 338 км/ч. Других технических данных компания Bristol не приводит. Светотехника и детали салона выдают моральный возраст автомобиля, но все детали при этом новые, прежде не эксплуатировавшиеся. Предполагается, что этот факт привлечёт состоятельных автомобильных коллекционеров.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Цена возрождённого Bristol Fighter сообщается только по запросу. Изначально, то есть в позапрошлом десятилетии, Fighter стоил от 235 000 фунтов стерлингов. Полагаем, что с учётом инфляции и редкости модели новые экземпляры стоят не менее миллиона фунтов стерлингов, но это исключительно наше умозрительное предположение.

Концепт будущей новой модели Bristol
Концепт будущей новой модели Bristol
1 / 2
Концепт будущей новой модели Bristol
Концепт будущей новой модели Bristol
2 / 2


О дальнейших планах Bristol Cars в свежем пресс-релизе ничего не сказано, однако на сайте компании показан концепт будущего четырёхместного купе с современным дизайном. Подробностей об этом проекте пока нет.

купе спортивные авто классика новинки Bristol Bristol Fighter

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Ловкость рук и никаких «колбасок»: как правильно заделывать отверстия холодной сваркой Эпоксидные компаунды, называемые в народе «холодной сваркой», имеют крайне высокие характеристики прочности, термостойкости и маслостойкости. Однако есть у них и некоторые недостатки и особе... 5678 0 1 03.09.2026
Статьи / Мнение без фильтров 500 лошадей стали нормой: почему гонка за мощностью потеряла смысл Есть в современном автомобиле одна трогательная деталь. Мы продолжаем покупать всё более мощные машины, хотя использовать их мощность в обычной жизни примерно так же полезно, как поставить н... 1620 6 0 31.08.2026
Статьи / История Слишком дёшево, чрезвычайно мало: история забытой французской марки Rovin Не зря говорят, что кризис – это время возможностей. Видимо, именно этим руководствовался маркиз Рауль де Ровен, решив стать автопроизводителем сразу после завершения Второй мировой войны. Г... 1472 0 1 30.08.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 49626 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 46511 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 12842 11 7 04.06.2026
Обсуждаемое
14 Плюс один цилиндр, минус нормальный робот: тест-драйв Belgee X50+
10 Бизнес-седан Tenet A8 готовится к старту продаж в РФ: цены и комплекта...
7 Возрождённый внедорожник Mitsubishi Pajero: дизель и никакой «зелени»
Новые комментарии
Change privacy settings