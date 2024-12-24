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  • Брутальный кроссовер Haval H7, который появится в России: подробности

Брутальный кроссовер Haval H7, который появится в России: подробности

24.12.2024 183 0 0

Кроссовер Haval с внушительным обликом уже доступен к заказу на Ближнем Востоке. Позже модель появится и в других регионах, причем Россия тоже входит в список.

Брутальный паркетник Haval с возрожденным индексом H7 готовится выйти на глобальный рынок. Так, модель уже продемонстрировали в Чили и ОАЭ, она также анонсирована в ЮАР и Австралии. Более того, анонс кроссовера появился и на российском сайте марки. Правда, пока только в виде картинки с силуэтом без названия, но в засвеченном SUV легко угадывается именно Haval H7. Ну а теперь стали известны характеристики «семерки»: их раскрыли в Кувейте, там уже принимают заказы на новинку.

Анонс новой модели Haval, размещенный на российском сайте марки. Силуэт такой же, как у H7. У нас модель планируют продавать через дилерскую сеть Haval Pro

Напомним, под именем Haval H7 на мировом рынке будут продавать кроссовер, который на родине бренда присутствует с 2023-го. В Китае модель позиционируют в качестве Haval DaGou второго поколения, хотя предшественник там до сих пор в строю, его экспортное название – Dargo.

Haval H7 для Кувейта, он же глобальный кроссовер
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Haval H7 для Кувейта, он же глобальный кроссовер
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В плане дизайна глобальный Haval H7 полностью повторил паркетник для КНР. Особенности внешности – круглые светодиодные фары и круглые же задние фонари с «бровями», заквадраченные колесные арки с массивными накладками и заклепками, «мускулистые» бока. Габариты тоже совпадают. Длина H7 равна 4705 мм, ширина – 1908 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2810 мм. Для сравнения, размеры нашего стандартного Haval Dargo: 4620/ 1890/1780 мм, расстояние между осями – 2738 мм. 

Это интерьер кроссовера для Китая, но у мирового Haval H7 аналогичный салон

В Кувейте Haval H7 сейчас предложен в единственной комплектации High Deluxe с бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 228 л.с. (380 Нм). Любопытно, что для ближневосточной модели заявлена коробка «9АТ», тогда как в Китае кроссовер с аналогичным турбомотором имеет девятиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями (9DCT). Впрочем, не исключено, что в Кувейте таким образом просто обозначили роботизированную коробку. Как бы то ни было, там «семерка» представлена только с полным приводом. В Поднебесной кроссовер с 2.0T также бывает переднеприводным, плюс там можно купить модель со 184-сильным турбодвигателем 1.5 и 7DCT (такой SUV имеет лишь передний привод). Наконец, китайцам доступен подзаряжаемый гибрид с установкой на базе 1.5T.

В списке оборудования предназначенного для Кувейта кроссовера значатся: 19-дюймовые колеса, светодиодная оптика, раздельные экраны приборки и мультимедиа, проекционный дисплей, климат-контроль, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. За доплату можно заказать панорамный люк.

Полномасштабный выход Haval H7 на мировой рынок состоится в следующем году. При этом в России модель вполне могут успеть показать в последнюю неделю декабря.

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