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  • Новый Haval H7 готовится выйти на глобальный рынок, кроссовер ждут и в России

Новый Haval H7 готовится выйти на глобальный рынок, кроссовер ждут и в России

11.12.2024 38 0 0

Предполагается, что полномасштабные продажи брутального кроссовера Haval H7 на мировом рынке начнутся в следующем году. Вероятно, модель будет доступна как только с ДВС, так и в виде гибрида.

В Китае этот кроссовер Haval стартовал еще в начале 2023-го. На родине модель позиционируют в качестве DaGou второго поколения, хотя предшественник там до сих пор в строю, его экспортное название – Dargo. Так вот, в конце прошлого года стало известно о том, что «второй» Haval DaGou станет глобальным, однако в других странах он будет не следующим Dargo, а отдельной моделью, для которой возродят индекс H7. Кстати, информация о новом «мировом» Haval H7 появилась благодаря российскому подразделению бренда: кроссовер засветился в рамках конференции для местных дилеров. Уже в 2024-м «семерку» демонстрировали на различных мероприятиях за пределами Китая. Ну а теперь появились официальные изображения непосредственно Haval H7: их опубликовал южноафриканский офис.

Haval H7 для ЮАР, в других странах кроссовер будет выглядеть так же
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Haval H7 для ЮАР, в других странах кроссовер будет выглядеть так же
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Haval H7 для ЮАР, в других странах кроссовер будет выглядеть так же
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Внешне глобальный Haval H7 практически дословно повторил модель для Китая. Особенности дизайна экстерьера – заквадраченные колесные арки с массивными накладками и заклепками, «мускулистые» бока, круглые светодиодные фары и круглые же задние фонари с «бровями». 

Haval H7 для ЮАР, в других странах кроссовер будет выглядеть так же

Размеры «мирового» кроссовера еще не раскрыты. Впрочем, они, скорее всего, такие же, как у машины для КНР. Длина – 4705 мм, ширина – 1908 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2810 мм. Для сравнения, габариты российского стандартного Haval Dargo: 4620/ 1890/1780 мм, расстояние между осями – 2738 мм. Паспортный дорожный просвет Haval H7/DaGou – 200 мм.

Haval DaGou второго поколения для Китая
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Haval DaGou второго поколения для Китая
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Фирменных фото интерьера глобальной «семерки» пока нет. Хотя и внутри кроссовер тоже наверняка скопировал своего брата, то есть H7 достались отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, массивный центральный тоннель и вертикальные боковые дефлекторы обдува.

Haval DaGou второго поколения для Китая

По предварительным данным, как и на родине, на экспортных рынках предложат «традиционный» Haval H7 и гибрид. При этом чисто бензиновая «семерка», возможно, будет доступна лишь со старшим турбомотором 2.0 (в Китае он выдает 238 л.с.), тогда как китайцы еще могут выбрать кроссовер с турбочетверкой 1.5 (184 л.с.). Что же касается гибрида, то у него установка на базе полуторалитрового турбодвигателя. Для H7 предусмотрен полный привод.

В ЮАР продажи нового кроссовера Haval H7 стартуют в январе 2025 года. В следующем же году SUV появится и в других странах. Предполагается, что в список войдет и Россия, причем не исключено, что для нашего рынка H7 будут производить локально.

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