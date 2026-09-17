Брутальный M-Hero X700 показал свой интерьер, скоро в продаже

Марка M-Hero готовится вывести на рынок новый SUV. Модель предложат в виде гибрида. При этом, как ожидается, у новинки будет две такие версии.

Публичный показ брутального SUV с индексом X700 принадлежащий концерну Dongfeng бренд M-Hero провел в конце августа на автосалоне в Чэнду. Но тогда продемонстрировали предсерийный прототип с запертыми дверями и тонированными стеклами. Теперь же рассекречен и пятиместный интерьер. Одновременно производитель сообщил дату старт приема предварительных заказов в Китае – 28 сентября. Напомним, что M-Hero X700 – это третья модель в гамме марки, этот автомобиль присоединится к рамным внедорожникам M-Hero 917 (в России это M-Hero I) и M-Hero M817. Причем у X700 несущий кузов, хотя внедорожный имидж сохранен.

В салоне новинки – встроенный в переднюю панель приборный экран и гигантское табло мультимедийной системы, которое состоит из двух дисплеев (каждый диагональю 15,6 дюйма). Мультимедиа работает на операционке HarmonyOS от Huawei и имеет искусственный интеллект. К слову, IT-гигант стал поставщиком основной электроники для M-Hero X700.

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Боковые дефлекторы обдува сделали вертикальными. А под тремя центральными прямоугольными воздуховодами есть ряд физических клавиш. На тоннеле M-Hero X700 имеются поручни: на том, который ближе к водителю, вдобавок находятся «хрустальная» шайба выбора режима движения и еще несколько кнопок. В списке оборудования также заявлены проекционный дисплей, аудиосистема Huawei Sound с 21 динамиком и холодильник.

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Что же касается внешности, то у X700 «прямоугольный» кузов, массивные бамперы и распашная багажная дверь. Во всю ширину передка протянулась светодиодная плашка, выполняющая роль дневных ходовых огней. M-Hero X700 также получил полускрытые ручки дверей и вертикальные задние фонари. На корме может быть как запаска, так и кофр с экраном. Разумеется, в арсенале SUV еще значится автопилот, он тоже от Huawei: комплекс включает 896-строчный лидар над лобовым стеклом.

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Длина M-Hero X700 составляет 5035 мм (вероятно, с учетом кофра/запаски), ширина – 1999 мм, высота – 1890 или 1910 мм, колесная база – 2920 мм. Предусмотрены 18- или 20-дюймовые диски. Китайцы пишут, что объем багажника равен 850 л.

M-Hero X700 представляет собой подзаряжаемый гибрид, таких версий две. Первая – с установкой на базе бензинового турбомотора 1.5 мощностью 154 л.с. Система второй тоже включает полуторалитровый турбодвигатель, но мощностью 129 л.с., плюс он работает только в режиме генератора. Характеристики электромоторов официально все еще не раскрыты. По предварительным данным, в зависимости от исполнения M-Hero X700 предложат с батареей емкостью 51,46 или 68,1 кВт*ч, запас хода в электрорежиме – от 228 до 285 км (скорее всего, по циклу CLTC). Новый SUV также имеет пневмоподвеску.

Больше подробностей о M-Hero X700 появится после начала приема предварительных заявок. А впоследствии марка выпустит еще минимум две модели новой X-серии.