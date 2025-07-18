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Мощный внедорожник M-Hero M817 от Dongfeng стал доступен к заказу

18.07.2025 52 0 0

Новый вездеход M-Hero предложен в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида с электроникой от Huawei. Суммарная мощность силовой установки – 687 л.с. Заявлено, что первую «сотню» автомобиль наберет за 5,2 секунды.

Первый показ гибридного внедорожника M817 бренда M-Hero (он же Mengshi) провели еще в апреле, а в мае был рассекречен его интерьер. Теперь же в Китае озвучили предварительные цены и открыли прием заказов. Напомним, марка M-Hero/Mengshi принадлежит концерну Dongfeng, она создана специально для выпуска дорогих электрифицированных внедорожников. M817 – это лишь вторая модель в гамме, первенцем же стал вездеход с индексом 917 (в России его продают как M-Hero I).

На родине вездеход представлен с гладкой панелью спереди в цвет кузова. При этом ранее еще был засвечен вариант с внушительной радиаторной решеткой, на которой красовалось название бренда: возможно, такую версию отправят на экспорт. В Китае же M-Hero M817 сейчас предложен с двумя вариантами обвеса, на распашной багажной двери может быть запаска или кофр. А вообще, для модели предусмотрено множество аксессуаров. Среди них – боковая лесенка или дополнительные светильники на крышу.

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Несмотря на статус «младшего» внедорожника, M817 вовсе не маленький автомобиль. Длина равна 5100 мм, ширина – 1998 мм. Высота вездехода с пружинной подвеской – 1899 мм, с адаптивной пневмоподвеской – 1919 мм. Колесная база составляет 3005 мм. Модель по умолчанию имеет 20-дюймовые диски.

M-Hero M817 доступен исключительно с пятиместным салоном. Внутри – раздельные экраны приборки и мультимедиа. Под центральным планшетом разместили ряд физических клавиш. Еще один экранчик встроен в «кругляш», который расположен на тоннеле: среди прочего, он может превращаться в часы или компас. А рядом с ним есть две площадки для беспроводной зарядки. Электроника – от IT-гиганта Huawei. Объем багажника M817 – 828 литров, с разложенными спинками второго ряда этот показатель увеличится до 2112 литров.

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В списке оборудования также заявлены: продвинутый автопилот с лидаром от той же фирмы Huawei, подогрев, вентиляция и массажер кресел, встроенный в подлокотник отсек с функциями подогрева и охлаждения (может сохранять температуру в течение 24 часов после того, как был заглушен мотор).

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Силовая установка M-Hero M817 включает бензиновый турбомотор 1.5 (197 л.с.), пару электродвигателей и батарею емкостью 31,7 кВт*ч. Суммарная отдача системы – 687 л.с. и 848 Нм. Сообщается, что первую «сотню» внедорожник наберет за 5,2 секунды. Только на электротяге M-Hero M817 способен проехать 140 км по китайскому циклу CLTC, совокупная дальнобойность – 1300 км.

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За базовый M-Hero M817 сейчас просят 329 900 юаней (около 3,6 млн рублей по текущему курсу), внедорожник с пневмоподвеской обойдется в 359 900 юаней (3,9 млн рублей). Но не забываем, что прайс-лист все еще предварительный, то есть после старта «живых» продаж реальные цены наверняка окажутся чуть ниже. Ну и для сравнения, M-Hero 917 в Китае сегодня стоит минимум 637 700 юаней (6,9 млн рублей).

После того, как M-Hero M817 освоит домашний рынок, его планируют привезти и в Россию.

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