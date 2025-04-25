Dongfeng представил второй внедорожник под маркой M-Hero и пообещал привезти его в РФ

На третьем году жизни внедорожный бред M-Hero, принадлежащий китайскому государственному автоконцерну Dongfeng, разродился второй моделью — внедорожником M817, его первый публичный показ состоялся на Шанхайском автосалоне, но полноценная премьера ещё впереди.

Бренд M-Hero, он же Mengshi, был запущен летом 2022 года как гражданская ветвь дочерней компании Dongfeng Mengshi Military Vehicles, что производит внедорожники и колёсные бронемашины для нужд армии и спецслужб КНР. Название M-Hero используется на внешних рынках, а Mengshi — это китайское название марки, которое переводится на русский как «воин».

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Дебютной моделью M-Hero стал большой рамный plug-in гибридный внедорожник с индексом 917, в России он известен как M-Hero I и недавно побывал у нас на тест-драйве. Стоит M-Hero I астрономические 14,5 млн рублей, представленный на этой неделе M-Hero M817 должен быть подешевле. В Шанхае M-Hero M817 был явлен публике в двух версиях — условно городской и хардкорной (на «зубастых» шинах и с приключенческой амуницией).

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По габаритам M-Hero M817 явно меньше старшего брата M-Hero I, но точных размеров китайский производитель пока не привёл — полноценная презентация M817 состоится позже в этом году. На данный момент известно, что M817 получит plug-in гибридную силовую установку и комплекс электронных ассистентов водителя Qiankun ADS 4.0 от Huawei. Электронные ассистенты будут ориентироваться в пространстве в том числе с помощью лидаров, у хардкорной версии их сразу три, находятся они над лобовым стеклом. Условно городская версия довольствуется одним лидаром.

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После запуска в Китае M-Hero M817 доберётся до российского рынка. Как он будет у нас называться, пока неизвестно — рискнём предположить, что M-Hero II. Между тем M-Hero I на момент дебюта в 2022 году был заявлен не только в стандартном 5-дверном кузове, но и в виде укороченной трёхдверки, однако в продажу такая версия так и не поступила. Также пока не представлен обещанный на момент запуска марки большой пикап с двухрядной кабиной.