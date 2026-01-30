Гибридные авто ×
Рамный внедорожник M-Hero I получил в России более доступную версию

Рамный внедорожник M-Hero I получил в России более доступную версию

У гибридного вездехода появилось исполнение Limited Edition с двумя электромоторами, тогда как прежде в РФ можно было купить модель только с тремя электродвигателями. Кроме того, новая версия отличилась пересмотренным списком оборудования.

Полноценный запуск рамного внедорожника M-Hero I (в Китае принадлежащий концерну Dongfeng бренд также известен как Mengshi) в России состоялся в самом начале 2024 года. Прежде модель была предложена в единственной комплектации, которая сейчас носит имя Brave. А теперь гамму расширили – для предварительного заказа стало доступно младшее исполнение Limited Edition.

Как и прежде, в РФ почти пятиметровый M-Hero I представлен в виде последовательного полноприводного гибрида с пневмоподвеской. Силовая установка версии Limited Edition включает работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (163 л.с.) и два электродвигателя, которые вместе выдают 544 л.с. и 700 Нм. У топового варианта тот же ДВС и три электродвигателя (один спереди и два сзади), суммарная отдача системы такого вездехода – 816 л.с. и 1050 Нм. Кроме того, M-Hero I досталась батарея емкостью 42,9 кВт*ч, тогда как в старшей комплектации внедорожник имеет аккумулятор на 65,8 кВт*ч. Суммарная дальнобойность новой версии – 700 км по циклу WLTP (у топового вездехода – 750 км).

M-Hero I Limited Edition также получил подогрев руля и доводчики дверей. А вот у 816-сильного внедорожника эти функции не появились. Но в остальном новая комплектация беднее. У версии Limited Edition нет массажера кресел, системы ароматизации, отдельного тачскрина мультимедиа для переднего пассажира, проекционного дисплея, системы ночного видения и ассистента парковки.

Что осталось? Блокировки переднего и заднего дифференциалов с электронным управлением, режим Crab Mode (с ним вездеход может передвигаться по диагонали), боковые подножки, два люка в крыше, виртуальная приборка (12,3 дюйма), центральный планшет диагональю 15,6 дюйма, подогрев и вентиляция всех сидений, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль.

Цена M-Hero I Limited Edition – от 7 990 000 рублей. Внедорожник M-Hero I Brave с тремя электромоторами, согласно потребительскому сайту бренда, без учета акций стоит 16 490 000 рублей. Впрочем, на том же сайте можно найти топ-версию по более низкой цене.

