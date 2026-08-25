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  • Брутальный M-Hero X700 от Dongfeng станет первенцем нового семейства

Брутальный M-Hero X700 от Dongfeng станет первенцем нового семейства

25.08.2026 1659 0 0
Брутальный M-Hero X700 от Dongfeng станет первенцем нового семейства

Новый SUV марки M-Hero предложат в виде гибрида, причем заявлены две такие версии. На домашний рынок модель может выйти до конца текущего года.

Марка M-Hero (или Mengshi) была создана концерном Dongfeng специально для брутальных электрифицированных SUV. Сегодня ее гамма включает два рамных внедорожника – M-Hero 917 (в России это M-Hero I) и M-Hero M817. А скоро линейку пополнит модель с индексом X700, публичный показ новинки провели на автосалоне в Чэнду. Причем X станет отдельным новым семейством: впоследствии в него войдут еще как минимум две модели.

M-Hero X700 и сам производитель, и китайские профильные медиа называют внедорожником. Однако известно, что у этой модели несущий кузов. Как бы то ни было, внедорожный имидж сохранен. У X700 «прямоугольный» кузов, массивные бамперы и распашная багажная дверь.

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Среди других особенностей внешности – диодная плашка во всю ширину передней части, расположенные под ней основные фары, полускрытые ручки дверей и вертикальные задние фонари. На корме может быть как запаска, так и кофр с экраном. Кроме того, M-Hero X700 положен автопилот от Huawei с лидаром над лобовым стеклом.

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Длина новинки составляет 5035 мм (возможно, с учетом кофра/запаски), ширина – 1999 мм, высота – 1910 мм, колесная база – 2920 мм. Предусмотрены 18- или 20-дюймовые диски.

Пятиместный интерьер еще не показали. При этом в M-Hero заявили о том, что мультимедиа и прочая электроника работает на операционке HarmonyOS от упомянутой фирмы Huawei. Ну и еще на кадре из опубликованного видеоролика заметно, что в обшивку багажной двери может быть встроен откидной столик.

M-Hero X700 предложат в виде подзаряжаемого гибрида, таких версий две. Первая – с установкой на базе бензинового турбомотора мощностью 154 л.с. Турбодвигатель 1.5 второй выдает 129 л.с., но он работает только в режиме генератора. Характеристики электромоторов пока не раскрыты. По данным китайских СМИ, в зависимости от исполнения M-Hero X700 будет доступен с батареей емкостью 51,46 или 68,1 кВт*ч, запас хода в электрорежиме – от 228 до 285 км (скорее всего, по циклу CLTC). Новому SUV также прочат пневмоподвеску.

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Точная дата старта продаж M-Hero X700 пока не озвучена. Не исключено, что на домашний рынок новый SUV выйдет до конца года. Больше официальных подробностей должно появиться ближе к запуску.

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