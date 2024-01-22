Брутальный полноприводный Jetour T2 для РФ: новые подробности

На разгон с места до «сотни» этой модели китайской марки требуется 8,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 180 км/ч.

Бренд Jetour на прошлой неделе анонсировал появление новинки на российском рынке: речь идёт о среднеразмерном полноприводном кроссовере T2 – первенце новой «брутальной» серии Т. На домашнем рынке модель продаётся под именем Traveler. Известно, что местные дилеры Jetour уже начали принимать предварительные заказы на этот SUV, при этом его полноценные продажи начнутся в марте текущего года.

На фото: Jetour T2

Габаритная длина этого кроссовера составляет 4785 мм, ширина – 2006 мм, а высота – 1880 мм, а расстояние между осями равно 2800 мм. Длина переднего свеса – 892 мм, заднего – 1093 мм, а минимальный дорожный просвет равен 220 мм. У Jetour T2 углы въезда и съезда составляют 28 градусов, ещё известно, что такой SUV способен преодолевать брод глубиной до 700 мм. Ширина колеи спереди равна 1685 мм, сзади – 1695 мм.



На российском рынке кроссовер T2 будет предлагаться в четырёх цветовых вариантах: черном Night Black, матовом сером Highway Gray, серебряном Silver Snow и коричневом Sand. Модели доступны колёсные диски размером либо 19, либо 20 дюймов. А для интерьера подготовили три цветовые схемы – либо чёрная отделка с красными элементами, либо зелёная с оранжевым декором, либо коричневый вариант.



Салон рассчитан на пятерых седоков, его ширина составляет 1451 мм. Как рассказали сегодня в местном офисе Jetour, во втором ряду сидений пространство для ног достигает 960 мм. Высота сидения до потолка равна 1050 мм спереди и 1044 мм сзади. При сложенных сидениях второго ряда объём багажного отделения равен 1494 литров. Объём топливного бака составляет 70 литров.



На фото: салон Jetour T2 1 / 4 На фото: салон Jetour T2 2 / 4 На фото: салон Jetour T2 3 / 4 На фото: салон Jetour T2 4 / 4

Jetour T2 оснащается бензиновой рядной 2,0-литровой турбочетвёркой TGDI, её отдача равна 245 л.с., а максимальный крутящий момент – 375 Нм. Степень сжатия – 10.2:1. Теперь стало известно, что в пару ему предлагается семиступенчатая роботизированная коробка передач DCT с двойным сцеплением. На разгон с места до «сотни» этому кроссоверу требуется 8,7 секунды, а его максимальная скорость – 180 км/ч. В компании подсчитали, что расход топлива в смешанном цикле равен 9,3 литра на 100 км.



«Брутальный» SUV получил систему полного привода XWD от BorgWarner шестого поколения с интеллектуальным управлением крутящим моментом и самоблокирующимся дифференциалом повышенного трения (eLSD). Спереди у Jetour T2 независимая подвеска типа McPherson с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, сзади – многорычажка.



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Как Kolesa.ru сообщал ранее, салон у новинки оформлен в том же брутальном «оквадраченном» стиле, что и внешность. В переднюю панель интегрированы виртуальная приборка диагональю 10,25 дюйма и планшет информационно-развлекательной системы на 15,6 дюйма. Мультимедиа имеет функцию голосового управления и поддерживает смартфонные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.



Рекомендованная розничная цена Jetour T2 станет известна позже, ближе к старту живых продаж.