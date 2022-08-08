Будущее спорткара: Chevrolet Corvette может стать «зелёным» седаном, а затем кроссовером

Марка Chevrolet принадлежит концерну General Motors, который активно вкладывается в разработку электромобилей. Corvette остаётся одним из самых знаменитых спорткаров бренда, его производство стартовало ещё в 1953 году. Модель актуального восьмого поколения была представлена в 2020-ом, нынешний Корвет предлагается в вариантах купе и кабриолета. По данным сайта Carsalesbase, модель в прошлом году разошлась на домашнем рынке тиражом в 33 041 шт., что на 52,8% больше, чем годом ранее. За первый квартал текущего года показатель вырос на 33,3% до 8811 шт.

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На фото: Chevrolet Corvette Stingray

Ранее уже сообщалось о том, что у модели через несколько лет появится полностью электрическая версия, теперь появилась подробности. По информации издания Muscle Cars and Trucks, батарейный Chevrolet Corvette станет четырёхдверным седаном, который, вероятно, будет представлен в 2025 году. Предполагается, что он в дальнейшем поборется за покупателей с немецким электрокаром Porsche Taycan.



Отметим, в США Тайкан в прошлом году тоже показал ощутимый прирост: клиенты купили 9419 экземпляров, что более чем вдвое превышает показатель «ковидного» 2020-го. В текущем году у «электрички» минус: за первый квартал американские дилеры реализовали лишь 1925 автомобилей, что на 4,1% меньше, чем за первые три месяца прошлого года.



На фото: Porsche Taycan Turbo 1 / 2 На фото: Porsche Taycan Turbo 2 / 2

Недавно в СМИ предположили, что Chevrolet разрабатывает электрический седан на базе Camaro. Однако теперь предполагается, что в основе нового «зелёного» семейства всё-таки ляжет более дорогой и премиальный Corvette: на этом имени компания сможет заработать больше. Для сравнения: ценник актуального Camaro стартует с отметки 25 000 долларов, нынешний Corvette можно купить минимум за 64 200 долларов, а стоимость Porsche Taycan в США составляет не менее 86 700 долларов.

Кроме того, в издании подтвердили слух о том, что Corvette действительно станет «зелёным» семейством и его следующим представителем станет кроссовер. Не исключено, что его конкурентом станет Ford Mustang Mach-E (стартовая цена в Штатах – 43 895 долларов, а за топовую GT просят не менее 61 995 долларов), хотя, может быть, соперником на рынке в итоге станет некая иная, более дорогостоящая модель.



На фото: Ford Mustang Mach-E 4X 1 / 2 На фото: Ford Mustang Mach-E 4X 2 / 2

Напомним, Chevrolet в прошлом месяце показал свой новый электрический кроссовер – Blazer EV. Электрокросс предложат в вариантах 1LT, 2LT, RS и SS – версии имеют ряд визуальных отличий. Запас хода у этого SUV варьируется от 398 до 515 км, привод может быть передним, задним или полным. Пока что известны характеристики только топового варианта SS: он получил двухмоторную силовую установку, которая выдает 565 л.с., а её максимальный крутящий момент составляет 878 Нм.

Эту новинку пустят в серию весной 2023 года, цены уже известны. И судя по ним, он как раз сможет конкурировать с Ford Mustang Mach-E. Так, за стартовую версию Blazer EV просят около 44 995 долларов, а покупка топового варианта обойдётся не менее чем в 65 995 долларов.

