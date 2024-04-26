Buick планирует пополнить линейку за счёт седана и универсала

Бренд Buick выпускает автомобили как для домашнего рынка, так и для поднебесного (причём второй – основной). В китайской линейке на сегодняшний день уже присутствует несколько моделей, в названии которых есть Electra – кроссоверы с прибавками E4 и E5. Теперь производитель готовится пополнить семейство седаном и универсалом в стиле shooting brake: их предвестниками стали Electra-L и Electra-LT соответственно.

Концепт Buick Electra-L

Компания привезла указанные концепты на Пекинский автосалон, который открыл свои двери вчера. Предполагается, что в дальнейшем по мотивам этих шоу-каров будут созданы серийные модели, предназначенные для китайского рынка. В основе седана и универсала лежит платформа GM Ultium, разработанная американским концерном General Motors.



Известно, что длина Electra L равна 5036 мм, а расстояние между осями у него составляет 3000 мм. По габаритам он близок к таким «электричкам» как BMW i5, Mercedes EQE и Tesla Model S. Показатели Electra-LT разработчик пока не обнародовал, но, вероятно, длина и колёсная база у пятидверки такие же.



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При оформлении экстерьера создатели позаимствовали ряд решений у концепта Buick Wildcat, дебютировавшего в 2022 году. Передняя часть получила ярко-выраженный «нос» с логотипом на кромке, выштамповки на капоте, внушительный воздухозаборник с написанным на нём названием прототипа, а также раздвоенный сплиттер в нижней части переднего бампера.



Концепт Buick Electra-LT

Ещё у предвестника головная оптика со светодиодной графикой в виде «расправленных крыльев», крошечные камеры вместо обычных наружных зеркал, большие колёсные диски, оформленные в виде турбины, и порт для зарядки, расположенный на левом переднем крыле. Вытянутые горизонтально фонари у седана соединены между собой: светящаяся полоса проходит через всю ширину крышки багажники, а выше находится интегрированный спойлер.



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У универсала фонари оформлены схожим образом, а верхнюю часть пятой двери украшает выполненный в чёрном цвете спойлер. Ещё концепт универсала снабдили иными колёсными дисками сложной шестиконечной формы с множеством граней. На крыше располагается дополнительный багажник, предназначенный в том числе для перевозки спортинвентаря. Пятидверка получила адаптивную пневмоподвеску, которая может увеличить дорожный просвет на 40 мм.



Салон концептов Buick Electra-L и Electra-LT 1 / 3 Салон концептов Buick Electra-L и Electra-LT 2 / 3 Салон концептов Buick Electra-L и Electra-LT 3 / 3

В салоне можно увидеть четыре отдельных кресла, отделанных экозамшей фиолетового и белого цветов. На передней панели размещён усечённый руль и слегка изогнутое табло, объединяющее как цифровой щиток приборов, так и тачскрин информационно-развлекательной системы. Во втором ряду между креслами расположен «чайный столик». Крышу снабдили светочувствительным панорамным люком на крыше.



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Buick Electra-L и Electra-LT оснащаются единственным электромотором, размещённом на задней оси. Его отдача составляет 347 л.с. Производитель утверждает, что запаса хода на одной зарядке должно хватить на 700 км (при расчёте по циклу CLTC). Ожидается, что производство серийных версий седана и универсала будет позже налажено на СП SAIC-GM.

