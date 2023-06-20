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  • Buick Electra E4 полностью рассекречен: без роскошной версии, но с полным приводом

Buick Electra E4 полностью рассекречен: без роскошной версии, но с полным приводом

20.06.2023 105 0 0

Совместное предприятие SAIC-GM запустило в продажу на китайском рынке вторую модель из новой электрической линейки Electra — среднеразмерный купеобразный кроссовер с индексом E4. По части техники и оснащения он всё же немного отличается от старшего Buick Electra E5.

Первенцем нового семейства электромобилей Buick стал кроссовер Electra E5 — он вышел на китайский рынок в апреле этого года, а вчера в продажу поступил чуть более компактный и более динамичный на вид Buick Electra E4. В основе обоих кроссоверов лежит разработанная GM электромобильная модульная платформа Ultium, передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная. Габаритная длина Buick Electra E4 — 4818 мм, ширина — 1912 мм, высота — 1581 мм, колёсная база — 2954 мм. Electra E5 при той же колёсной базе длиннее (4892 мм), выше (1684 мм) и у́же (1905 мм).

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Выбор силовых установок у Buick Electra E4, как оказалось, скромнее, чем у Electra E5, а именно нет дальнобойной одномоторной версии Long Range. Младшая силовая установка — это единственный электромотор на передней оси с отдачей в 180 кВт (245 л.с.) и 330 Нм в сочетании с батареей ёмкостью 65 кВт·ч (на 3 кВт·ч меньше, чем у аналогичной версии Electra E5), полного заряда которой хватает на 530 км пробега по циклу CLTC. До 100 км/ч одномоторный Buick Electra E4 разгоняется за 7,6 с, максимальная скорость — 180 км/ч.

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Полноприводная двухмоторная версия Electra E4 доступна только в сочетании с богатой комплектацией GS (расшифровывается как Gran Sport), которая, по сути, является аналогом комплектации Avenir у Buick Electra E5, но статус у GS пониже. К особенностям комплектации GS относятся чёрный глянцевый декор экстерьера, 20-дюймовые двухцветные колёса с аэродинамическими вставками, более изысканная отделка салона с лазерной гравировкой и передние ковшеобразные кресла с интегральными подголовниками. Комплектация GS доступна в том числе в сочетании с базовой одномоторной силовой установкой.

У версии 4WD передний электромотор выдаёт 143 кВт (194,5 л.с.) и 305 Нм, задний — 68 кВт (92,5 л.с.) и 160 Нм, максимальная совокупная отдача — 211 кВт (287 л.с.) и 465 Нм. До 100 км/ч двухмоторный Buick Electra E4 разгоняется за 6,2 с, максимальная скорость — 180 км/ч. Ёмкость батареи версии 4WD — 79,7 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 620 км по циклу CLTC.

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Дизайн интерьера у Buick Electra E4 чуть более лаконичный, чем у Electra E5, но принципиальной разницы между родственными моделями нет: органы управления полностью идентичные, в том числе двухэкранное 30-дюймовое табло с общим разрешением 6K (6008 х 934 точки). Шайба на центральном тоннеле — это регулятор громкости аудиосистемы, роль селектора режимов силовой установки выполняет правый подрулевой рычажок. Панорамная стеклянная крыша площадью 1,2 мвходит в базовую комплектацию. Объём багажника — 441 л.

Buick Electra E4 в зависимости от оснащения стоит от 189 900 до 259 900 юаней (от 2,23 млн до 3,05 млн рублей в переводе по текущему курсу), отгрузка заказанных машин клиентам начнётся в июле.

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Добавим, что GM по-прежнему ничего не говорит о возможности поставок новых электрических Бьюиков из Китая в США. Китай — главный рынок для Buick: в прошлом десятилетии американская марка продавала здесь более миллиона машин в год, но сейчас под давлением молодых китайских брендов её популярность снижается. В январе-мае 2023 года, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), в Китае продано 196 507 автомобилей марки Buick, что на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но это всё равно в разы больше, чем на любом другом рынке, в том числе в США. На своей исторической родине марка Buick сегодня предлагает только бензиновые кроссоверы.

кроссовер Китай электромобиль новинки Buick Buick Electra E4

 

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