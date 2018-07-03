Водители смогут ездить без бумажных страховых полисов и не бояться штрафов ГИБДД в случае, если Госдума одобрит соответствующий законопроект о совершенствовании системы ОСАГО. Его на рассмотрение сегодня, 3 июля 2018 года, внёс кабинет министров РФ, который принял инициативу в конце прошлого месяца.

Как гласит сообщение на сайте правительства, бумажные страховые полисы, которые автовладельцы покупают непосредственно в отделениях страховых компаний, нужно уравнять в статусе с теми полисами ОСАГО, которые пользователи оформляют через интернет (на сайте страховщика или с помощью системы Е-Гарант).

То есть е-ОСАГО и бумажные полисы определят как «единый вид страховых полисов, составляемых в письменной форме в соответствии с Гражданским кодексом». Это исключит систему двойного учёта в информационной системе и отчётах страховых компаний.

Каждому полису, вне зависимости от варианта оформления, присваивается уникальный номер. В случае остановки инспектором ДПС для проверки документов, водителю надо будет лишь назвать этот номер. Тогда сотрудник полиции сможет проверить наличие действующего полиса «автогражданки» по информационной базе.

При этом в правительстве отметили, что исключается необходимость изготовления полисов на бланках строгой отчётности с применением специальных методов защиты. Эти бланки сейчас выпускает АО «Гознак» по заказу Российского союза автостраховщиков. Как «Колёса» уже отмечали ранее, в случае отказа от их использования, страховые компании смогут сэкономить.

Ранее стало известно о прогнозе, который сделал представитель Всероссийского союза страховщиков Игорь Фатьянов: он считает, что к концу текущего года доля электронных полисов ОСАГО достигнет 80-90% от общего количества оформленных договоров. По его словам, в последние месяцы она достигла 50%.

В свете этих предположений неудивительно, что страховщики готовы отказаться от сравнительно дорогих защищённых бланков, которые к тому же весьма активно начали подделывать мошенники. Об этом ранее заявил президент РСА Игорь Юргенс.

Однако прогнозы Игоря Фатьянова могут и не сбыться. Сейчас многие пользователи жалуются на технические сбои при покупке полисов на сайтах страховщиков. Однако в РСА считают, что процесс оформления е-ОСАГО надо ещё усложнить. Так, пользователей могут обязать вводить все данные вручную, причём время оформления ограничат 90 минутами. Помимо этого у СК появится право проводить дополнительные проверки и ограничивать действие страховки в случае выявления несоответствий. Если предложения примут, то часть клиентов могут вернуться к покупке ОСАГО в офисах страховых компаний.