«БВГ» запускает контрактную систему обслуживания китайских грузовиков

С целью повышения стандартов сервиса, предоставляемого владельцам грузовых автомобилей из КНР, компания «БВГ» (ранее ООО «Скания-Русь») — ведущий российский поставщик решений в области продаж и обслуживания коммерческого транспорта — объявляет о запуске для своих покупателей системы сервисных контрактов. Заказчикам новых машин уже доступен пакет «Оптима плюс», на стадии разработки находится пакет «Премиум». Позже будет запущена аналогичная услуга для покупателей техники c пробегом.

Сервисный контракт — единый договор на техническое обслуживание в официальной дилерской сети «БВГ». Действующее предложение «Оптима плюс» включает доступ к расширенному пакету телематики BWG Connect, составление графика ТО специалистами компании и техническое обслуживание машин в любом сервисном центре «БВГ»: в настоящее время в различных регионах России работает 61 сервисный центр, до конца года планируется открытие еще 10 — в Брянске, Смоленске, Орле, Санкт-Петербурге, Пензе, Красноярске, Владикавказе, Екатеринбурге, Самаре и Магадане.

Контракт может быть заключен на срок от одного года. Оплата услуги производится помесячно. Стоимость рассчитывается под конкретный вид грузового автомобиля, при этом учитываются транспортные задачи каждого клиента (средний расход топлива и т.п.). В 2024 году компания планирует представить сервисный контракт «Премиум», который, помимо работ по плановому техническому обслуживанию и доступа к системе BWG Connect, будет предполагать непосредственный ремонт деталей и узлов транспортного средства.

«У заводов-изготовителей в КНР нет единого подхода к сервису, и «БВГ» систематизирует эту работу в нашей стране, снимая вопросы, связанные с запуском и обслуживанием китайской техники, поступающей на российский рынок. Мы используем опыт, накопленный за более чем 25 лет сотрудничества с брендом Sсania, поэтому в основу нашего нового продукта легли высокие европейские стандарты обслуживания клиентов, к которым привыкли российские перевозчики, — отмечает генеральный директор «БВГ» Александр Цыпин. — Мы детально продумываем наполнение каждого ТО и разрабатываем план действий, направленных на то, чтобы техника максимально долго и эффективно находилась на линии. Немаловажно, что клиент изначально получает информацию по расходам в разрезе года и может строить бизнес, четко понимая затраты на сервис», — отметил генеральный директор «БВГ» Александр Цыпин.

График ТО составляется специалистами компании с учетом вида и конкретной модели техники, а также выполняемых машиной задач и условий ее эксплуатации. При необходимости он может корректироваться на основании данных, собираемых телематической системой в режиме реального времени. В частности, она отслеживает такие параметры эксплуатации ТС, как расход топлива, время работы двигателя на холостом ходу, пробег, скорость движения и т. п.

О предстоящем ТО напоминают автоматизированная система и сотрудник дилерского центра. Кроме того, клиенту предоставляется доступ к «Личному кабинету» (в том числе в мобильном приложении), где всегда можно уточнить текущие параметры эксплуатации машины и дату очередного техосмотра. Таким образом, владелец техники получает возможность полностью контролировать все расходы на ТО и, четко следуя графику сервисного обслуживания, предотвращать поломки и внеплановый ремонт своей машины, сокращая ее простои и повышая эффективность бизнеса. А в случае если ремонт все же понадобится как дополнительная услуга, можно быть уверенным в том, что проблема будет решена с привлечением профессиональных специалистов.

Удобный доступ к информации, получаемой с помощью телематической системы BWG Connect, в первую очередь важен для транспортных компаний: отслеживание параметров эксплуатации машин в мобильном приложении и управление этими данными напрямую влияют на операционную деятельность предприятий и помогают экономить средства. В частности, водители могут в режиме реального времени контролировать расход топлива и другие важные параметры, таким образом отслеживая выполнение KPI, от которых зависит их заработная плата. А владельцы автопарков, получая информацию о работе каждого сотрудника, смогут выявлять проблемы конкретных водителей и адресно предлагать им помощь в виде определенных программ обучения, обсуждать с персоналом лучшие практики и грамотно настраивать систему вознаграждений.

«Внедрением сервисных контрактов занимались хорошо знакомые российским дилерам сотрудники нашей компании, которые раньше работали со Scania и применили весь свой опыт для обеспечения клиентам качественного запуска и соответствующего обслуживания китайской техники, — отметил генеральный директор «БВГ» Александр Цыпин. — Надеемся, что заказчики оценят нашу новую услугу, и транспортные компании, приобретающие грузовики из КНР, будут уверены в том, что в России им будет предоставлен сервис европейского уровня».

Официальные дилеры ООО «БВГ» располагают всеми необходимыми инструментами для обслуживания и ремонта техники, в том числе современным диагностическим оборудованием. Также им предоставляется доступ к актуальной технической информации о машинах (что особенно актуально в случаях появления модификаций или обновлений) и оригинальным запчастям. Для их максимально оперативной поставки «БВГ» запустила склад в Подмосковье, обеспечивая наличие запасных частей на уровне 95% (95 из 100 заказанных номенклатур). Кроме того, вскоре компания откроет представительство в китайском городе Шэньян, которое будет заниматься экспортом тяжелых грузовиков, а также создаст склад запасных частей для их импорта в Россию. Сотрудники дилерской сети проходят специальное обучение, в том числе уникальные тренинги «БВГ» по работе с китайской техникой.

Контролем качества обслуживания клиентов от звонка до выдачи автомобиля занимается специально созданное в ООО «БВГ» подразделение, отвечающее за разработку и внедрение стандартов работы дилерской сети и за оптимизацию бизнес-процессов. В ходе выездных проверок и неформальных визитов сотрудники отдела по развитию дилерской сети обсуждают с дилерами, в случае необходимости проводятся дополнительное обучение.

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