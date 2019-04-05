Бюджетный компактвэн Renault Triber: платформа от Kwid, но более мощный мотор

Бюджетный компактвэн Renault Triber: платформа от Kwid, но более мощный мотор

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Компания Renault анонсировала новую модель, главным рынком для которой станет Индия. В продажу MPV поступит во второй половине текущего года.
 

О том, что в индийской линейке Renault появится компактвэн, стало известно еще в 2017-м, когда в Сеть попал слайд одной из презентаций марки: модель на картинке была обозначена как Compact MPV. Ранее новинка носила заводской индекс RBC, а накануне объявили товарное имя – Triber. Кроме того, Renault распространила тизеры машины. Характеристики компактвэна пока не раскрываются, в компании лишь отметили, что модель построена на новой «революционной» платформе, и что Triber предложит лучшее в своем классе пространство в салоне.

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По информации индийских СМИ, компактвэн базируется на модернизированной версии «тележки» CMF-A. Напомним, эта платформа лежит в основе дешёвых хэтчбеков Renault Kwid и Datsun redi-GO. Ожидается, что у Triber будет семиместный салон (последний ряд можно будет убрать), но при этом длина модели не превысит четырех метров – таким машинам в Индии положены налоговые льготы.

Renault Triber прочат бензиновый трехцилиндровый мотор 1.0 SCe. Таким же двигателем оснащаются и Kwid и redi-GO, но для компактвэна отдачу якобы увеличат на 7 л.с. – то есть мощность составит 75 л.с. Как и у соплатформенных хэтчбеков, мотор будет сочетаться с пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой. Позже для MPV, возможно, предложат турбированную версию двигателя 1.0, но мощность пока неизвестна.

В список оборудования Triber войдут светодиодные дневные ходовые огни, мультимедийная система с сенсорным экраном, передние и боковые подушки безопасности, парктроник, камера заднего вида.

На индийский рынок компактвэн выйдет в июле 2019-го, его сборку наладят на местном заводе Renault. Предполагаемые цены – от 550 000 до 800 000 рупий, что эквивалентно примерно 520 000 – 757 000 рублей по актуальному курсу. Среди конкурентов Triber – Maruti Suzuki Ertiga (от 745 000 рупий или 704 000 рублей) и Datsun GO+ (от 383 000 рупий или 362 000 рублей, построен на платформе старой Nissan Micra). За пределы Индии Triber, скорее всего, не выберется.

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Renault Kwid
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Renault Kwid

Кстати, в индийской гамме Renault уже есть MPV – Lodgy, созданный на «тележке» B0. Длина этого вэна равна 4498 мм, он оснащается дизелем 1.5 dCi (85 или 110 л.с.), цена – от 863 000 рупий (около 816 000 рублей). Renault Lodgy спросом в Индии не пользуется: в прошлом году там продали всего 1126 машин (-65%), тогда как Suzuki Ertiga прежнего поколения (новый вэн стартовал в конце года) обрела более 56 000 владельцев (-17%). Да и в целом у Renault дела в Индии идут не очень – в 2018-м продажи упали на 27% до 82 368 автомобилей. С помощью Triber марка рассчитывает улучшить позиции на этом рынке.

 

Авторынок Новинки MPV компактвэны французская иномарка Renault Triber
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