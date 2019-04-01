Бюджетный кроссовер Hyundai Venue засветили до премьеры. Модель получила турбомотор

Первым рынком для компактного паркетника Хёндэ станет Индия. По предварительным данным, в линейке марки новинка окажется на ступеньку ниже Creta.

Имя своего нового кроссовера – Venue – корейцы раскрыли несколько дней назад. Пока Hyundai распространила лишь несколько тизеров модели, но в Сети уже появились фотографии паркетника почти без камуфляжа. Снимки были сделаны в Индии, их распространили местные СМИ. Напомним, официальная презентация Venue пройдет в этой стране 17 апреля, на ту же дату (но уже по местному времени) запланирована премьера и американской версии – ее покажут на автосалоне в Нью-Йорке.

Новинка получила двухъярусную головную оптику, как у Hyundai Kona и последнего Santa Fe. При этом в блоках основных фар еще имеется светодиодная окантовка. Корму оформили в стиле концепта Hyundai Carlino, дебютировавшего в Индии три года назад. Кстати, этот прототип и считается предвестником Venue – именно после премьеры Carlino заговорили о новом небольшом и недорогом паркетнике. Правда, тогда сообщалось, что бюджетник разработают только для Индии, а в Хёндэ решили превратить кросс в глобальную модель. Индийское «наследие» — габариты. По предварительным данным, длина новинки не превышает четырех метров – таким машинам в этой стране положены налоговые льготы. Для сравнения, у Kona этот показатель равен 4165 мм, а у нашей Креты – 4270 мм.

Судя по снимку салона, в список оборудования Hyundai Venue вошли мультимедийная система с большим сенсорным экраном и климат-контроль. Приборы у модели аналоговые, но на панели есть довольно крупный дисплей, на который выводится информация о машине. Также, по информации индийских СМИ, для локальной версии предусмотрены шесть подушек безопасности, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, круиз-контроль, вентиляция передних кресел, система бесключевого доступа.

У кросса на фото на багажной двери есть шильдик Turbo – то есть модель предложат с турбированным двигателем. Скорее всего, это литровый трехцилиндровый мотор T-GDI с отдачей в 100 л.с., который сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Еще индийской версии прочат «атмосферник» 1.4 (100 л.с.) и дизель аналогичного объема (90 л.с.), эти двигатели работают в паре с шестиступенчатой «механикой». А вот положен ли Venue полный привод – пока неизвестно.

Индийцам предложат кроссовер локальной сборки, старт продаж запланирован на май текущего года. Новинка должна оказаться дешевле Hyundai Creta: местные профильные медиа предполагают, что Venue будет стоить где-то от 800 000 рупий – это около 748 000 рублей по актуальному курсу. Цена Креты там начинается с отметки в 960 000 рупий (примерно 898 000 рублей).

Помимо Индии и США паркетник Hyundai Venue еще подтвержден для Кореи. Информации о планах марки вывести новинку на наш рынок пока нет.