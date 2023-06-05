Бюджетный хэтчбек Kia Picanto: второй по счёту и довольно масштабный рестайлинг

Компания Kia решила во второй раз обновить свою младшую легковую модель — в Сеть утекли официальные изображения хэтчбека в новом дизайне, но официальной премьеры пока не было.

Kia Picanto актуального третьего поколения дебютировал в начале 2017 года, в 2020-м он пережил первый плановый рестайлинг, причём корейский и европейский варианты модели стали заметно различаться (на родине Picanto, напомним, известен под именем Morning). Вчера в Сети вспыли фотографии куда более радикально обновлённого Picanto, и пока неизвестно, будут ли у него альтернативные варианты внешности.

Как видно по фотографиям, дизайнеры Kia перекроили весь передок хэтчбека — он не цитирует дословно какую-либо другую модель корейской марки, но идейно ближе всего к рестайлинговому кроссоверу Kia Seltos. Фары теперь вертикально ориентированные, с тремя основными секциями, напоминающими светофор. Из-за новой формы фар переделаны передние крылья и капот. На капоте появились продольные рёбра. Пластика переднего бампера усложнилась, он стал визуально крупнее и выше.

Корма изменилась не так радикально, как передок: форма фонарей прежняя, но светодиодная начинка у них новая. Между фонарями появилась светящаяся перемычка с интегрированной в ней ручкой багажной двери. Новый задний бампер на версии GT-line снабжён диффузором в нижней части, что придаёт машине спортивный вид, но выхлопной патрубок при этом «стыдливо» опущен вниз.



Главное новшество в салоне, как можно судить по единственной фотографии, — полностью цифровой щиток приборов, тогда как прежде использовалась комбинация из стрелочных циферблатов и окошка бортового компьютера между ними.



О технике информации пока нет, зарубежные коллеги ожидают лёгкую гибридизацию силовых установок. В Европе сейчас Kia Picanto предлагается с малолитражными атмосферными бензиновыми моторами — 1,0 л (67 л.с.) и 1,2 л (84 л.с.), коробка передач — 5-ступенчатая МКП либо её роботизированный вариант для двухпедальных версий. В ряде стран Европы по-прежнему доступен Picanto с 1,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 100 л.с. в паре с МКП — типа спортивный вариант.

В Южной Корее Kia Morning на данный момент оснащается только 1,0-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 76 л.с. и 4-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», версия на «механике» из продажи исчезла.



С новым дизайном Kia Picanto может продержаться в строю ещё 2-3 года. Будет ли у него прямой наследник, то есть хэтчбек четвёртого поколения, неизвестно — возможно, модель заменят недорогим кроссовером и/или электромобилем.

