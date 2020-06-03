Обновлённый Kia Picanto для Европы: простейший «робот» и контроль за водителем

Спустя три недели после премьеры в Южной Корее пережившая рестайлинг младшая модель Kia третьего поколения добралась до Европы. Исполнения GT-Line и X-Line у неё сохранились и получили более агрессивное оформление, модернизированы двигатели, расширен список дополнительного оборудования, появилась двухпедальная версия.

Европейский и корейский Kia Picanto (на родине эта модель называется Morning) теперь различаются сильнее, особенно по части техники. Если корейская версия хэтчбека теперь комплектуется безальтернативным бензиновым «атмосферник» 1.0 MPI в паре с 4-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», то у европейцев по-прежнему есть выбор. Из гаммы исчез 4-цилиндровый 1,2-литровый «атмосферник» (84 л.с.), но оба 3-цилиндровых 998-кубовых мотора остались, причём атмосферный (67 л.с.) получил комбинированный впрыск вместо распределённого, а наддувному (100 л.с.) до 350 бар увеличили давление непосредственного впрыска. Вдобавок оба мотора получили более эффективную систему терморегуляции. Всё это, очевидно, положительно сказалось на экологических характеристиках, которые производитель пока не опубликовал.

Kia Picanto X-Line

Оба мотора по умолчанию идут в комплекте с 5-ступенчатой «механикой», а покупателям, которым лень выжимать сцепление, адресована роботизированная версия этой коробки. Получилась классическая AMT с одним сухим сцеплением — дёшево и сердито. Этот же «робот», к слову, ставится на новый Hyundai i10, дебютировавший осенью прошлого года, но большинство других производителей (даже АВТВОАЗ) от таких коробок отказываются — слишком много у них недостатков, раздражение от эксплуатации затмевает комфорт от сокращения манипуляций.



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Внешние эволюции Picanto можно оценить по картинкам: новая светодиодная «оптика», новый дизайн колёсных дисков, более агрессивное оформление бамперов, фальшивые выхлопные патрубки в псевдоспортивном исполнении GT-Line и псевдокроссоверном X-Line (до рестайлинга патрубки были настоящие).



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В салоне появились новые материалы отделки с контрастными цветными вставками, более крупный (4,2-дюймовый) экран бортового компьютера, новая подключённая к интернету мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном и смартфонными режимами Apple CarPlay и Android Auto.



Список доступных для хэтчбека систем активной безопасности расширен, в нём в частности появился мониторинг за состоянием водителя — не иначе как с прицелом на новейший рейтинг Euro NCAP, который учитывает теперь наличие и функционал таких «контролёров». Picanto, судя по всему, оснащёно простейшей версией, рекомендующей водителю в случае усталости сделать паузу и выпить чашечку кофе.

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Продажи обновлённого Kia Picanto в Европе начнутся в третьем квартале текущего года. В прошлом году корейский хэтчбек, по данным ресурса CarSalesBase, нашёл в Европе 74 305 покупателей. Для сравнения скажем, что Hyundai i10 разошёлся тиражом 78 791 шт., а литером сегмента стал Fiat Panda — 184 027 шт.



Через пару лет в модельном ряду Kia появится ещё более компактная и доступная модель, чем Picanto, она будет нацелена на борьбу с ультрабюджетным французским электрокаром Citroen Ami.

