Бюджетный седан Chevrolet Monza пережил рестайлинг: солиднее и слабее

«Четырехдверка» обрела новое «лицо». Из трех доступных для дореформенной модели двигателей для рестайлинговой пока заявлены только два, и у обоих снижена отдача.

Недорогой седан Chevrolet с возрожденным именем Monza (в 70-х годах прошлого века так называлась молодежная «двухдверка», а в 80-90-х – бразильский клон Opel Ascona) дебютировал в 2018 году. Изначально его позиционировали в качестве эксклюзива для Китая, где и налажено производство (за выпуск отвечает СП GM и SAIC). Впрочем, затем модель появилась и в других странах, но есть нюанс, о нем ниже. В Поднебесной же Monza стартовала в 2019-м, сегодня она возглавляет личный рейтинг марки в этой стране, хотя по итогам прошлого года продажи упали на 35% до 86 130 единиц. И вот пришло время планового рестайлинга: фотографии и характеристики такой «четырехдверки» внесли в базу минпрома КНР.

Обновленный седан Chevrolet Monza 1 / 2 Обновленный седан Chevrolet Monza 2 / 2

Седану перекроили «передок». Радиаторную решетку по-прежнему делит надвое хромированная полоска, но при этом нижняя часть теперь больше и расположена под углом, а у той самой «разделительной» плашки появились «ответвления» (как у засветившегося ранее паркетника Chevy Seeker), верхние из которых подпирают новые же, вытянувшиеся фары. Корма, напротив, не изменилась. К слову, судя по черным эмблемам Шеви, на сертификационных снимках запечатлен «оспортивленный» вариант (RS или Redline – пока непонятно), стало быть, у решетки базовой Monza может оказаться иной рисунок. В целом, благодаря новому «лицу», рестайлинговый седан выглядит солиднее предшественника.



Обновленный седан Chevrolet Monza

Длина модернизированной «четырехдверки» равна 4656 мм, что на 26 мм больше по сравнению с предыдущими версиями «под спорт» (показатель дореформенного базового седана – 4614 мм), высота стала меньше на 20 мм (теперь 1465 мм). Ширина и колесная база прежние – 1798 и 2640 мм соответственно.



Фото интерьера нет. Не исключено, что внутри Monza тоже преобразилась: к примеру, ей могли отрядить «двухслойное» табло, как у кроссовера Chevrolet Tracker RS.

Красный седан — дореформенная Monza RS, белый — дореформенная базовая модель 1 / 5 Красный седан — дореформенная Monza RS, белый — дореформенная базовая модель 2 / 5 Красный седан — дореформенная Monza RS, белый — дореформенная базовая модель 3 / 5 Красный седан — дореформенная Monza RS, белый — дореформенная базовая модель 4 / 5 Красный седан — дореформенная Monza RS, белый — дореформенная базовая модель 5 / 5

В документах китайского минпрома пока указаны два двигателя из трех, предусмотренных для дореформенного седана: это бензиновые «турботройка» LIY 1.3 и четырехцилиндровый «атмосферник» L2B 1.5. Оба стали чуть слабее – 156 и 109 л.с. против 163 и 113 л.с. Прежняя Monza еще доступна с литровой «турботройкой» LIW мощностью 125 л.с. Кроме того, дорестайлинговые турбоверсии в Поднебесной бывают в виде «мягких» гибридов с 48-вольтовым стартер-генератором. Скорее всего, обновленному седану тоже будет положен довесок, а вот оставят ли турбомотор 1.0 – неизвестно. О коробках модернизированной «четырехдверки» информации нет. Прежний седан с литровой «тройкой» сегодня комплектуется шестиступенчатой роботизированной коробкой, остальные версии предложены с классическим шестиступенчатым «автоматом».



На китайский рынок рестайлинговая Chevrolet Monza должна выйти до конца текущего года. Модель также представлена в Мексике и Панаме, на Багамах и Каймановых островах, вот только там ее позиционируют как Cavalier новой генерации. За пределами КНР посвежевший седан, вероятно, появится в 2023 году.