Новый кроссовер Chevrolet Seeker раскрылся досрочно

Снимки нового кроссовера Chevrolet появились в базе минпрома КНР, одновременно внесены основные характеристики. Судя по шильдику на корме, модель назвали Seeker («искатель»). Кстати, сама марка SUV еще не анонсировала, более того, фотошпионам даже не попадались замаскированные прототипы, похожие на этот паркетник.

Длина Chevrolet Seeker равна 4537 мм, ширина – 1823 мм, высота – 1564 мм (с рейлингами – 1572 мм), колесная база – 2700 мм. То есть новый кросс чуть крупнее, но ниже паркетника Chevrolet Trailblazer. Размеры последнего (в китайской спецификации): 4411/1808/1633 мм, расстояние между осями – 2640 мм.

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Как и Trailblazer, Seeker получил двухэтажную головную оптику, однако расположенные сверху ходовые огни сделали совсем уж узкими. У хромированной декоративной плашки на радиаторной решетке раздвоенные концы. Задние фонари – раздельные, с четко выраженными «подковами». Паркетнику положены 17- или 18-дюймовые колеса. Chevrolet Seeker также предложат в «оспортивленной» версии RS с черно-красным декором. Салон пока не засвечен.



Двигатель заявлен один – бензиновая «турбочетверка» 1.5 мощностью 179 л.с. О коробках информации еще нет, как и о том, предусмотрен ли для кросса полный привод. Chevrolet Trailblazer в Китае представлен с «турботройкой» 1.3 мощностью 165 л.с., которая сочетается с вариатором или девятиступенчатым «автоматом». Привод – передний или полный.



Ожидается, что в Поднебесной продажи Chevrolet Seeker стартуют до конца текущего года. Скорее всего, новый кроссовер доберется и до других стран, ведь тот же Trailblazer, дебютным рынком для которого также стал Китай, является глобальной моделью (до известных событий его поставляли и в РФ).

