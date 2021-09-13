Прикинувшийся новым Chevrolet Cavalier седан Monza оказался заметно дороже предшественника

Относительно свежая «четырехдверка», которая прежде была китайским эксклюзивом, теперь доступна еще и в Мексике, правда, под другим именем. Там модель предложена с безальтернативной «турботройкой», коробку выбрать тоже не получится.

Бюджетный седан, для которого возродили имя Cavalier, в гамме Шеви появился пять лет назад. Выпуск модели налажен в Китае на заводе СП концернов General Motors и SAIC, только там ее поначалу и продавали. Однако позже машины местной сборки стали поставлять в Мексику и некоторые другие страны Латинской Америки, а вот КНР Кавалер, напротив, покинул. Зато в 2018-м «поднебесная» линейка Chevrolet пополнилась более крупной «четырехдверкой» Monza (это название также достали из архива), и она тоже прежде считалась моделью, адресованной лишь Китаю. Теперь и этот седан лишен статуса эксклюзива: представлена версия для мексиканского рынка, вот только «их» машина и не Monza вовсе, а «совершенно новый Cavalier Turbo». Видимо, в компании рассчитывают на то, что знакомое имя привлечет больше клиентов.

Базовый Chevrolet Cavalier Turbo и версия RS. В Китае модель зовется Monza 1 / 2 Базовый Chevrolet Cavalier Turbo и версия RS. В Китае модель зовется Monza 2 / 2

В плане дизайна предназначенная для Мексики «четырехдверка» ничем не отличается от китайского варианта. Кроме того, как и у Monza, у нового Кавалера наряду с «простыми» комплектациями LS и LT есть «оспортивленное» исполнение RS, его особенности – свои бамперы и радиаторная решетка, оригинальные диски (хотя они 16-дюймовые, как и у базовой модели; впрочем, у предшественника и вовсе лишь 15-дюймовые), выполненные в черном цвете эмблема марки и корпуса наружных зеркал, плюс красная прострочка в салоне. К слову, в Китае еще можно купить версию Redline с красными акцентами снаружи, но мексиканскому седану такая пока не положена.



Chevrolet Cavalier Turbo RS 1 / 4 Chevrolet Cavalier Turbo RS 2 / 4 Chevrolet Cavalier Turbo RS 3 / 4 Chevrolet Cavalier Turbo RS 4 / 4

Длина Monza/Cavalier Turbo равна 4614 мм (RS и Redline – 4630 мм), ширина – 1798 мм, высота – 1485 мм, расстояние между осями – 2640 мм, объем багажника – 405 литров. Для сравнения, размеры прежнего Кавалера: 4544/1779/1467 мм, колесная база – 2600 мм, объем багажника – те же 405 литров.

Мексиканцам седан предложен с безальтернативной бензиновой «турботройкой» 1.3 мощностью 161 л.с., которая сочетается только с шестиступенчатым «автоматом». В Китае Monza еще доступна со 125-сильным трехцилиндровым турбомотором 1.0 (6МКП или роботизированная коробка) и четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5, выдающим 113 л.с. (6АКП), вдобавок турбоверсии там также бывают в виде «мягких» гибридов с 48-вольтовым стартер-генератором. Прежний же седан в Мексике оснащается атмосферной «четверкой» 1.5 мощностью 107 л.с., она работает в паре с 6МКП или 6АКП.



Chevrolet Cavalier Turbo RS 1 / 6 Chevrolet Cavalier Turbo RS 2 / 6 Chevrolet Cavalier Turbo RS 3 / 6 Chevrolet Cavalier Turbo RS 4 / 6 Chevrolet Cavalier Turbo RS 5 / 6 Chevrolet Cavalier Turbo RS 6 / 6

Новый Cavalier богаче предшественника, в список стандартного оборудования входят светодиодные ходовые огни, мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и камера заднего вида, тогда как у самой дешевой предыдущей «четырехдверки» – обычная аудиосистема (у версий подороже мультимедиа с 7-дюймовым экраном), а диодные ДХО имеются только у топ-версии.



В «средней» комплектации LT у Chevrolet Cavalier Turbo появляются круиз-контроль (предыдущей модели не положен вовсе), «кожаная» обивка, люк с электроприводом, задний парктроник, обогрев и электрорегулировки зеркал. Наконец, версия RS имеет подогрев передних сидений, систему мониторинга «слепых» зон и «спортивный» режим вождения.

Chevrolet Cavalier Turbo RS 1 / 3 Chevrolet Cavalier Turbo RS 2 / 3 Chevrolet Cavalier Turbo RS 3 / 3

Старт «живых» продаж намечен на октябрь, но цены уже объявлены, и они, разумеется, выросли: за новый седан в Мексике просят 402 900 – 459 900 песо, что эквивалентно примерно 1 473 000 – 1 682 000 рублей по актуальному курсу. При этом первым 400 покупателям сделают скидку в размере 15 000 песо (55 000 рублей). Прежний Кавалер пока в строю, без учета спецпредложений он стоит 314 900 – 383 900 песо (1 152 000 – 1 404 000 рублей).



Прежний Chevrolet Cavalier 1 / 3 Прежний Chevrolet Cavalier 2 / 3 Прежний Chevrolet Cavalier 3 / 3

Как и прежде, в Мексику седаны привозят из Китая. Скорее всего, такой Кавалер вскоре появится и в остальных латиноамериканских странах. В Россию же модель поставлять не планируют.

