Бывший завод Mercedes-Benz в РФ планирует собрать 30 тысяч автомобилей в 2024 году

О том, что Группа компаний «Автодом» закрыла сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz, стало известно в конце апреля прошлого года. Напомним, тогда в собственность холдинга перешли АО «Мерседес-Бенц Рус» (официальный дистрибьютор в РФ), расположенный в Подмосковье завод «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», «Мерседес-Бенц Банк Рус», лизинговая дочерняя компания «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус» и «Мерседес-Бенц Капитал Рус» (фирма занималась факторингом, лизингом и страхованием автомобилей).

Известно, что «Автодом» может осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, реализованных на российском рынке, в том числе предоставлять гарантийную и постгарантийную поддержку. Ещё ГК добилась права возобновить работу местных компаний и отгрузки запчастей с центрального склада.



Ранее на заводе в Есипово был налажен выпуск седанов Mercedes-Benz E-Class, кроссоверов GLE, GLC и GLS. В ближайшее время новый владелец площадки намерен перезапустить завод, об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал глава компании Андрей Ольховский. Однако какие именно автомобили встанут на этот конвейер, в «Автодоме» до сих пор не раскрыли.

По его словам, предприятие в Подмосковье является «самым современным заводом в России, который можно себе представить». Андрей Ольховский рассказал о том, что ещё до Нового года на производственную площадку поступила первая партия машинокомплектов, которая была собрана в тестовом режиме с целью проверки работы систем. Он добавил, что это была «пробная партия для проверки технической готовности». В результате производитель пришёл к выводу о том, что при желании завод можно запустить в течение недели.



Глава «Автодома» рассказал, что уже в 2024 году планируется собрать на заводе в Есипово порядка 30 тыс. автомобилей (это соответствует актуальной проектной мощности предприятия). При этом в первый год после перезапуска конвейера не планируется сварки и окраска кузовов. Андрей Ольховский рассказал, что «первый год мы начинаем с режима DKD [собираются частично несобранные машины, — примечание редакции], переходим в SKD [крупноузловая сборка] и через 12 месяцев, если у нас всё хорошо получается и качество машин соответствует ожиданиям, мы переходим в режим CKD [предполагает сварку и окраску кузовов из получаемых деталей]».

В дальнейшем компания готова расширять объёмы производства машин на подмосковном заводе. Спикер пояснил, что мощности можно увеличить примерно в три раза – до выпуска 100 тыс. экземпляров в год. Для этого «Автодому» понадобится расширить участок окраски, а также привести к полностью автоматическому режиму сварочный участок. Однако на это производитель пойдёт в том случае, если на указанное количество автомобилей на рынке РФ будет спрос.



При этом, по словам Андрея Ольховского, компания намерена остаться в премиальном сегменте, так как только в этом случае завод будет рентабельным. «В любом случае сборка автомобилей в России всегда будет дороже, чем в Китае, исходя из объёмов рынка, из-за объёма производства, уровней заработной платы и автоматизации», — добавил он.